Diễn biến mới nhất vụ giết hại em họ vì mâu thuẫn chuyện tiền bạc

Khi khám nghiệm nhà bà H, cơ quan công an phát hiện trong một khoảng thời gian hơn 10 phút, chiếc camera an ninh đột ngột mất điện. Thời điểm này cũng trùng với ngày mà bà H được cho là xuất hiện lần cuối cùng...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can đối với Phạm Văn Huấn (44 tuổi, trú tại xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về tội "Giết người". Huấn là người đã xuống tay giết hại em họ là anh Lê Văn Ban (38 tuổi).

Theo kết quả điều tra, Huấn từng đứng ra bảo lãnh vay tiền cho anh Lê Văn Ban (38 tuổi). Tuy vậy, đến thời hạn thanh toán tiền, anh Ban không trả nợ như thỏa thuận, nên 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Đỉnh điểm, tối 24/7, Huấn và anh Ban gặp nhau để nói chuyện. Trong quá trình xô xát, Huấn đã dùng dao xuống tay sát hại anh Ban. Hậu quả, nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Huấn đến trụ sở công an đầu thú.