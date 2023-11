Qua một động thái, YG tự mình xác nhận Rosé là thành viên BLACKPINK duy nhất tái ký?

Kể từ khi kết thúc World Tour Born Pink, tình hình hợp đồng giữa BLACKPINK và YG được quan tâm hơn bao giờ hết. Tương lai của các thành viên liên tục được truyền thông Hàn mổ xẻ. Theo đó, thông tin khiến dân tình xôn xao nhất là BLACKPINK chỉ có Rosé tái ký, Jennie - Jisoo lập công ty riêng, Lisa được hãng thu Mỹ đề nghị hợp tác. Trước loạt đồn đoán, YG vẫn luôn đưa ra phản hồi phủ nhận. Tuy nhiên, nhiều fan đã chuẩn bị tinh thần cho các thay đổi có thể xảy ra với 4 cô gái.

Hoạt động mới nhất của YG lần nữa khuấy động BLINK. Cụ thể, chiều 3/11 YG mở bán Season’s Greetings 2024, với thành viên BLACKPINK duy nhất: Rosé. Thay vì phát hành Season’s Greetings cho cả nhóm, lần này YG chỉ cho ra mắt bộ ảnh chào đón năm mới của Rosé cùng cún cưng Hank - From Hank & Rosé To You thu hút nhiều sự chú ý. Lần cuối cùng BLACKPINK cho ra mắt Season’s Greetings vào năm 2021 là bộ ảnh có cả 4 thành viên.

Chi tiết này phần nào hé lộ khả năng về tin đồn chỉ có Rosé tái ký là sự thật. Kết thúc tour từ tháng 9, BLACKPINK chưa có thêm bất kì hoạt động chung nào. Jennie là thành viên duy nhất ra nhạc, cô nàng phát hành ca khúc You & Me tặng fan, được sản xuất và quảng bá bởi YG. Ồn ào nhất chính là Lisa với 3 đêm diễn tại hộp đêm thoát y Crazy Horse. Những ngày này, Lisa đối diện với làn sóng tẩy chay và khả năng bị "phong sát" tại Trung Quốc. Tình hình hợp đồng với YG lại càng nổi cộm hơn bao giờ hết. Truyền thông Hàn cho rằng kết luận hợp đồng sẽ được tiết lộ vào báo cáo tài chính quý III của YG trong tháng 11.