Giữa lúc Lisa bị phong sát, BLACKPINK nộp đề cử Grammy cho nhạc game gây tranh cãi

Những ngày gần đây, BLACKPINK và em út Lisa đang là tâm điểm truyền thông. Lisa đã có quyết định gây chấn động, biểu diễn 3 đêm tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse Paris khiến bản thân cô và nhóm bị fan châu Á quay lưng. Ngày 1/11 vừa qua, trang Weibo chính thức của Lisa và fanclub lớn nhất tại Trung Quốc "bay màu", dấy lên nghi vấn nữ idol bị phong sát. Giữa lúc thị phi bủa vây, BLACKPINK nộp 2 đề cử Big 4 Grammy cho ca khúc chủ đề game - The Girls.

BLACKPINK có một năm thành công với World Tour nhưng đối diện với không ít vấn đề, xoay quanh định hướng solo của các thành viên và tái ký với công ty chủ quản

Sau khi kết thúc hành trình 1 năm cùng World Tour Born Pink, BLACKPINK giữ vững vị thế nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới với loạt cột mốc doanh thu được "mở khoá". Tuy nhiên, nhóm cũng đối diện với không ít vấn đề xoay quanh định hướng solo của các thành viên và tái ký với công ty chủ quản YG. Ở năm thứ 7 hoạt động, dù không chính thức comeback với sản phẩm âm nhạc nào thì nhóm nhạc nữ nhà YG vẫn nộp đề cử Grammy 2024 khiến dân tình bàn luận xôn xao.

BLACKPINK - The Girls

Ca khúc duy nhất BLACKPINK phát hành trong năm nay là The Girls - nhạc chủ đề game. Dù xét về tiêu chí, bài hát đủ để nộp đề cử Grammy nhưng dân tình vẫn đánh giá thiếu thuyết phục. Nhất là 2 hạng mục nhóm nhắm tới đều nằm trong Big 4 (4 giải quan trọng nhất Grammy) bao gồm Record of the Year và Song of the Year. BLACKPINK đã có 3 năm liên tiếp từ 2020-2022 nộp đề cử cho Grammy, bao gồm cả hạng mục Best New Artist nhưng chưa chạm đến đề cử. Việc "tham vọng" Big 4 cho một bài hát chủ đề game, không được quảng bá bài bản mang về nhiều ý kiến trái chiều.

BLACKPINK không comeback vẫn thành công đạt giải tại VMAs 2023, nhưng Grammy thì không dễ chinh phục như thế

Ngoài BLINK ủng hộ, cho rằng việc nộp đề cử là bình thường nếu đủ tiêu chí thì nhiều người đánh giá BLACKPINK rất khó có cơ hội chinh phục Grammy. Bởi lẽ, ở thời điểm nhóm comeback bùng nổ cùng Born Pink đã không lọt đề cử. Nhóm nhạc Kpop duy nhất được đề cử ở giải thưởng hàn lâm này là BTS, trong 3 năm liên tiếp. BLACKPINK không comeback vẫn thành công cầm cúp VMAs 2023, nhưng Grammy thì không dễ như thế.

Truyền thông Hàn tiết lộ tình hình hợp đồng của BLACKPINK và YG có thể được thông báo trong tháng 11 này

Chưa kể, tình hình hợp đồng của BLACKPINK chưa ngã ngũ, không thể đưa ra bất kì khẳng định nào về tương lai của nhóm. Với sự bấp bênh hiện tại, BLACKPINK và Grammy vẫn là một cột mốc khó bước qua.