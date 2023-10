TWICE, Fifty Fifty cùng loạt nhóm Kpop nộp đề cử Grammy gây tranh cãi: Xứng hay không xứng?

Mới đây, truyền thông Hàn sôi nổi với danh sách hàng loạt nghệ sĩ Kpop nộp đề cử cho Grammy 2024. Là giải thưởng âm nhạc hàn lâm thường niên danh giá nhất, kết quả Grammy mỗi năm đều được fan nhạc theo dõi sát sao. Kể từ khi phát triển sức ảnh hưởng ở thị trường Bắc Mỹ, Kpop đã có BTS là đại diện đầu tiên lọt đề cử Grammy 3 năm liên tiếp (2021-2023).

Tính đến hiện tại, đã có 7 nhóm nhạc và cả 7 thành viên BTS nộp đề cử cho Grammy 2024. Trong đó, gây chú ý nhất là TWICE với Ready to Be (đề cử cho Album of The Year, Pop Vocal Album) và ca khúc chủ đề Set Me Free (đề cử cho Record of the Year, Song of the Year, Pop Duo/Group Performance, Music Video).

TWICE nộp đề cử Grammy cho album tiếng Anh đầu tay

Bên cạnh đó, Fifty Fifty cũng đủ điều kiện nộp Best New Artist; ca khúc Cupid (Twin Version) nộp đề cử Record of the Year, Song of the Year, Pop Duo/Group Performance, Best Music Video và nhạc phim Barbie Dreams cho Pop Duo/Group Performance.

Hai đề cử quan trọng Record of the Year; Song of the Year bị nhận xét là quá sức với Fifty Fifty

Hai trường hợp kể trên gây tranh cãi trong cộng đồng fan Kpop bởi nhiều người cho rằng các sản phẩm chưa thực sự đủ sức để tự ứng cử Grammy. TWICE bước sang năm thứ 8 sự nghiệp mới bước đầu ''Mỹ tiến" với album tiếng Anh đầu tay. Nhưng xét về mức độ lan toả, Ready To Be đều chưa gây tiếng vang như kì vọng, đặc biệt là khi đặt cạnh nhóm nhạc đối thủ như BLACKPINK.

Cùng lý do, Fifty Fifty là tân binh chỉ mới có một bản hit viral MXH Cupid may mắn lọt top Hot 100. Sau khi lùm xùm với công ty chủ quản nổ ra, nhóm nhạc nữ này không có hoạt động nào mới và dần đánh mất danh tiếng. Hai đề cử quan trọng Record of the Year; Song of the Year bị nhận xét là quá sức với Fifty Fifty.

Cả 7 thành viên BTS đều nộp đề cử Grammy

Về phần BTS, sau khi bước sang chương hai sự nghiệp, cả 7 thành viên đều nộp đề cử với tư cách nghệ sĩ solo với những hoạt động sôi nổi riêng biệt trong năm nay. Suga (biệt danh solo là Agust D) đã nộp đề cử cho album D-Day và ca khúc Haegeum. Trưởng nhóm RM, Jimin và V sẽ cùng tranh giải tại hạng mục Album giọng pop xuất sắc nhất. Ngoài ra, RM cũng nộp đề cử cho hạng mục Pop Duo/Group Performance, đây cũng là hạng mục mà j-hope, Jimin và Jung Kook cùng ứng cử.

Đáng chú ý, Jimin và Jung Kook còn nộp đề cử cho những hạng mục Big 4 (Record of the Year; Song of the Year). Nhưng với tổng thể thành tích cùng mức độ lan toả, chỉ có Jung Kook được khán giả đánh giá có thể là ứng cử viên cho Grammy 2024.

Chỉ có Jung Kook được khán giả đánh giá có thể là ứng cử viên cho Grammy 2024

Đối diện với những ý kiến trái chiều, fan của các nhóm nhạc được nhắc tới đơn giản cho rằng đủ tiêu chí, nộp đề cử là chuyện bình thường. Cơ hội đến với Grammy không phải ai cũng dễ dàng có được. Tranh cãi xoay quanh vấn đề này vẫn chưa đến hồi kết.