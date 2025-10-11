PILI Fashion mừng sinh nhật 1 tuổi: Khẳng định bản lĩnh thương hiệu thời trang ứng dụng Việt

Bản lĩnh của thương hiệu trẻ giữa thị trường cạnh tranh

Chỉ trong một năm, PILI Fashion đã tạo dựng được dấu ấn riêng giữa thị trường thời trang đầy biến động. Xuất phát từ dòng sản phẩm thời trang thể thao (sportswear), PILI không lựa chọn con đường dễ dàng là chạy theo trào lưu, mà xác định hướng đi khác biệt: biến trang phục thể thao thành thời trang ứng dụng, có thể đồng hành với khách hàng trong mọi khoảnh khắc thường ngày.

"Một bộ đồ không chỉ để vận động, mà còn để bạn tự tin bước ra phố, đi làm hay gặp gỡ bạn bè." - đó là tinh thần mà PILI truyền tải trong từng thiết kế. Chính sự kết hợp hài hòa giữa công năng - thời trang - trải nghiệm sống đã giúp thương hiệu chạm tới nhóm khách hàng rộng lớn hơn, không chỉ giới vận động viên hay người tập luyện thể thao chuyên nghiệp.

Triết lý thiết kế: Tối giản, phù hợp và ứng dụng cao

Trong suốt một năm qua, PILI Fashion đã giữ vững triết lý: thiết kế tối giản, dễ mặc, phom dáng phù hợp với người Việt, đa dạng màu sắc và ứng dụng cao.

Các sản phẩm được chú trọng từ chất liệu đến kiểu dáng. Vải thấm hút mồ hôi nhanh, khô thoáng, mềm mại; thiết kế ergonomic tính toán tỉ mỉ để hỗ trợ từng chuyển động; form dáng gọn gàng giúp người mặc dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Không chỉ phục vụ nhu cầu vận động, sản phẩm PILI còn phù hợp cho công sở, di chuyển hàng ngày hay những buổi gặp gỡ cuối tuần. Điều đó lý giải vì sao PILI nhanh chóng được cộng đồng trẻ đón nhận: họ tìm thấy trong mỗi sản phẩm sự cân bằng giữa thẩm mỹ và thực tiễn.

Tạo cảm hứng vận động - Giá trị vượt ngoài thời trang

Điểm nhấn của PILI không nằm ở những chiến dịch quảng bá rầm rộ mà ở cách truyền cảm hứng vận động một cách tự nhiên. Thương hiệu đã bắt tay cùng nhiều KOL/Influencer gắn liền với lối sống thể thao, để câu chuyện thương hiệu được lan tỏa chân thực và gần gũi hơn.

"Chúng tôi không bán quần áo, chúng tôi mang đến cảm hứng để mọi người vận động nhiều hơn, sống khỏe hơn và tự tin hơn." - đại diện PILI chia sẻ.

Gắn kết cộng đồng qua các hoạt động ý nghĩa

Một trong những yếu tố giúp PILI nhanh chóng ghi điểm chính là việc thương hiệu luôn chú trọng tới giá trị cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở sản phẩm, PILI còn tạo dấu ấn bằng những hoạt động giàu ý nghĩa như chương trình "Vẽ tranh Mẹ trong mắt con" mang đến nhiều cảm xúc ấm áp, lan tỏa tình yêu gia đình; hợp tác với Quỹ Phúc Tâm để triển khai các dự án thiện nguyện tại vùng cao, góp phần sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn; hay tài trợ và đồng hành cùng các giải đấu thể thao, khuyến khích cộng đồng rèn luyện thể chất và lan tỏa tinh thần vận động tích cực.

Chính những hành động thiết thực ấy cho thấy PILI không chỉ dừng lại ở việc xây dựng thương hiệu thời trang, mà còn khẳng định vai trò là một thương hiệu luôn gắn bó và sẻ chia cùng cộng đồng.

Chuỗi sự kiện sinh nhật 1 tuổi - Dấu ấn tri ân khách hàng

Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, PILI Fashion tổ chức chuỗi hoạt động tri ân tại cửa hàng từ ngày 06/10 đến 11/10, với nhiều chương trình khuyến mãi, voucher và quà tặng hấp dẫn.

Đặc biệt, hai ngày 10/10 và 11/10 sẽ là điểm nhấn bùng nổ của sự kiện mừng sinh nhật. Không gian sự kiện hứa hẹn sôi động và ấn tượng với sự tham gia của nhiều gương mặt nổi bật: Hoa hậu Kiều Duy, Nam vương Đạt Kyo, Người mẫu Hoàng Nghĩa, KOL Nhân Nguyễn, VĐV Lê Quốc Khánh, VĐV Sophia Phương Anh,...

Đây sẽ không chỉ là lễ kỷ niệm đơn thuần, mà còn là dịp để thương hiệu gặp gỡ khách hàng, đối tác, đồng thời lan tỏa tinh thần vận động tử tế - giá trị cốt lõi đã theo PILI ngay từ ngày đầu thành lập.

Cột mốc 1 năm - Khởi đầu của hành trình mới

"Một năm không dài, nhưng đủ để chúng tôi chứng minh rằng PILI không chỉ là thương hiệu quần áo, mà là người bạn đồng hành của mọi hành trình vận động và phong cách sống." - đại diện thương hiệu PILI khẳng định.

Ra mắt từ tháng 10/2024, PILI Fashion là thương hiệu thời trang thể thao và ứng dụng dành cho người Việt hiện đại, với triết lý đề cao hiệu năng, sự thoải mái và tính ứng dụng. Chỉ sau một năm, thương hiệu không chỉ tạo dấu ấn bằng các bộ sưu tập mang tính thực tiễn, mà còn ghi điểm nhờ những hoạt động cộng đồng giàu cảm xúc cùng cửa hàng flagship hiện đại, trở thành điểm đến tin cậy của khách hàng yêu thời trang và yêu vận động.

Từ những nền tảng đã xây dựng, trong tương lai, PILI sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống, nâng cao trải nghiệm mua sắm và ra mắt thêm nhiều bộ sưu tập bắt kịp xu hướng quốc tế nhưng vẫn giữ được sự phù hợp với vóc dáng và gu thẩm mỹ của người Việt.

Khách hàng quan tâm có thể tìm hiểu thêm về các bộ sưu tập, hoạt động cộng đồng và chương trình khuyến mãi của PILI Fashion tại:

- Website: https://pili.vn/

- Fanpage: https://www.facebook.com/PiliFashion