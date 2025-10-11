Đừng đùa với người IQ cao

Khi nấu mì trong nồi mà cần chắt nước, nhiều người thường chọn cách nhanh nhất là úp chặt nắp nồi và nghiêng nhẹ để nước chảy ra. Cách này tuy dùng được nhưng vừa lâu vừa bất tiện, bởi nắp nồi úp kín thì nước chỉ nhỏ giọt, mất thời gian vô cùng; còn nếu để hé nắp thì sợi mì lại dễ trôi theo.

Để đơn giản hóa vấn đề này, một mẹo nhỏ đã được chia sẻ rộng rãi trên TikTok, nghe qua tưởng "vô thưởng vô phạt" nhưng lại hiệu quả đến mức hút gần 28 triệu lượt xem. Điều thú vị là chỉ cần thêm một chiếc tăm bé xíu, vấn đề nan giải sẽ được giải quyết trong nháy mắt.

TikTok @lifehacktok

Theo hướng dẫn trong clip, khi đậy nắp nồi để chắt nước, bạn chỉ cần khéo léo kẹp một chiếc tăm nhỏ ở viền nắp. Tác dụng của chiếc tăm là tạo ra khe hở nhỏ, giúp nước thoát ra nhanh chóng mà nắp vẫn chắc chắn, không lo tuột tay hay sợi mì bị trôi theo. Đây quả là mẹo "nhỏ mà có võ", hội đủ 3 tiêu chí: đơn giản - dễ làm - hiệu quả cao, bảo sao ai xem clip cũng tấm tắc khen hay.

Một số lưu ý khi chắt nước nóng

1. Mở vòi nước cùng lúc để bảo vệ đường ống

Khi đổ nước sôi hoặc nước nóng ra bồn rửa, nhiều người thường có thói quen đổ thẳng xuống. Cách này tiện nhưng về lâu dài có thể gây hại cho ống thoát, đặc biệt là ống nhựa, dễ bị biến dạng hoặc nứt do sốc nhiệt. Cách an toàn hơn là trước khi chắt, bạn hãy mở vòi nước lạnh cho chảy một dòng nhỏ. Khi đó, nước nóng từ nồi sẽ được hòa loãng ngay với nước lạnh, nhiệt độ giảm đi đáng kể nên không gây hại cho đường ống.

2. Dùng miếng lót nồi để an toàn hơn

Khi cầm nồi nước nóng để chắt, bạn thường phải giữ cả tay cầm và phần nắp nồi. Những chỗ này có thể rất nóng, dễ gây bỏng tay nếu chạm trực tiếp. Vì vậy, nên chuẩn bị sẵn miếng lót hoặc găng tay cách nhiệt. Không chỉ giúp chống nóng, miếng lót còn giúp cầm chắc nồi hơn, tránh bị trơn trượt khi nghiêng nồi để đổ nước. Nhờ vậy, thao tác chắt nước trở nên an toàn và dễ dàng hơn, thực phẩm bên trong cũng không bị rơi vãi.

3. Chỉ chắt một lượng vừa phải

Nếu nồi quá đầy nước, việc nghiêng để chắt sẽ khó kiểm soát, nước dễ bắn tung tóe hoặc sôi sùng sục gây bỏng. Cách tốt nhất là bạn nên chắt từng đợt, mỗi lần chỉ để nước dâng đến một mức vừa phải rồi đổ tiếp.

4. Đặt nồi gần bồn rửa

Trước khi chắt, hãy đặt nồi càng gần bồn rửa càng tốt, khoảng cách ngắn sẽ giúp bạn kiểm soát tốt hơn. Nếu bồn rửa quá xa, nước có thể văng ra ngoài, vừa mất vệ sinh vừa dễ gây trơn trượt sàn nhà.

5. Chú ý hơi nước nóng bốc lên

Khi chắt nước sôi, không chỉ nước mà cả hơi nóng cũng có thể gây bỏng. Vì vậy, bạn nên nghiêng người ra một chút hoặc dùng nắp che chắn hợp lý, tránh để hơi phả thẳng vào tay hoặc mặt.