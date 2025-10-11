Ông trời cũng phải ngẩn ngơ trước visual Baifern Pimchanok, style sành điệu cạn từ để khen

Lần nào xuất hiện, “ngọc nữ màn ảnh Thái” Baifern Pimchanok cũng khiến dân tình “đổ rầm rập” vì gu thời trang vừa xinh sang, vừa tinh tế mà ai cũng có thể học theo. Mùa thu này, nếu chị em đang muốn F5 phong cách của mình, hãy tham khảo loạt outfit gợi ý từ Baifern - đảm bảo vừa nữ tính, thanh lịch lại vẫn cực thời thượng và dễ ứng dụng.

Diện áo hoodie cùng quần jeans và sneaker trắng, Baifern ghi điểm tuyệt đối với vẻ ngoài năng động, trẻ trung và cuốn hút. Set đồ tưởng chừng đơn giản lại tạo nên outfit xuống phố cực sành điệu. Công thức "kinh điển" này chưa từng lỗi mốt, chị em muốn mặc đẹp ngày thu mà không cần cầu kỳ, cứ học theo Baifern là chuẩn bài.

Gam xám luôn là tông màu "ruột" của mùa thu, và Baifern đã khéo léo chứng minh vì sao nó chưa bao giờ lỗi mốt. Cô nàng diện cardigan xám mỏng phối cùng chân váy kẻ xám đậm, tạo nên tổng thể ton-sur-ton vừa sang chảnh vừa tinh tế. Thiết kế váy xẻ tà nhẹ giúp outfit thêm mềm mại, tôn dáng mà vẫn giữ được nét thanh lịch, trẻ trung chuẩn nàng thơ ngày thu.

Ăn vận đơn giản nhưng vẫn nổi bật, Baifern ẵm trọn 10 điểm mặc đẹp khi diện áo voan mỏng tông nude, có thiết kế ôm sát tôn dáng khéo léo. Kết hợp cùng quần jeans dáng suông, tổng thể trang phục trông vừa nữ tính, vừa phóng khoáng. Đây tiếp tục là một công thức dễ ứng dụng cho nhiều dịp, từ dạo phố đến hẹn hò.

Gợi ý mua sắm: Áo voan mỏng

Quần jeans là item được Baifern ưu ái trong tủ đồ. Chỉ cần mix cùng áo tay phồng điệu đà là đã có ngay outfit xinh tươi, trẻ trung. Công thức này ghi điểm ở sự đơn giản nhưng hiệu quả, bởi cả dáng áo lẫn dáng quần đều dễ mặc, dễ phối, đảm bảo cứ diện là xinh quên lối về.

Gợi ý mua sắm: Áo tay phồng

Vào những ngày thu mát mẻ, chị em vẫn có thể vô tư diện váy mà không sợ "lệch mood" thời tiết. Baifern gợi ý một lựa chọn kinh điển nhưng chưa bao giờ lỗi mốt: váy họa tiết trái tim (hoặc chấm bi) với phần tay phồng nhẹ. Thiết kế này giúp tôn dáng, tạo hiệu ứng vai thon và vòng eo nhỏ, vừa ngọt ngào vừa duyên dáng.





Gợi ý mua sắm: Váy chấm bi

Chuyển sang những ngày se lạnh, chị em vẫn có thể vừa mặc ấm vừa mặc đẹp như Baifern. Cô nàng khéo léo layer áo sơ mi bên trong sweater len, kết hợp cùng chân váy dài - công thức đơn giản mà hiệu quả, mang lại vẻ ngoài thanh lịch, dịu dàng và đậm chất thu.

Áo len mỏng luôn là chân ái của mùa lạnh. Dù là dáng ôm tôn dáng hay kiểu trễ vai gợi cảm, item này đều mang lại vẻ nữ tính và cuốn hút. Học Baifern sắm vài chiếc trong tủ đồ, bạn sẽ dễ dàng biến hóa nhiều phong cách khác nhau - từ thanh lịch đến ngọt ngào, quyến rũ.

Gợi ý mua sắm: Áo len mỏng



