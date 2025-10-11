Căn bếp 6m² trong chung cư 70m² của mẹ 8X ở Hà Nội: Nhỏ thôi nhưng khiến ai cũng muốn dọn nhà và nấu ăn ngay lập tức

Trong căn hộ chung cư rộng 70m2 ở Hà Nội, căn bếp nhỏ chỉ vỏn vẹn 6m2 của chị Huyền Trang (sinh năm 1987) lại trở thành không gian ấm áp và đầy cảm xúc. Sống tại chung cư, nhưng chị Huyền Trang lại đặc biệt yêu thích phong cách vintage và luôn mang hơi thở hoài niệm ấy vào từng góc nhà, đặc biệt là căn bếp - nơi chị coi như "trái tim" của gia đình.

"Mình yêu bếp, thích ngắm bếp đẹp. Nhưng với mình, căn bếp thực sự đẹp không phải là bếp lung linh như studio, mà là căn bếp được sử dụng hằng ngày. Ở đó có sự hiện diện của người phụ nữ trong gia đình, nơi mỗi thành viên đều thấy thân thuộc, gắn bó và yêu thương. Khi bếp có lửa, ngôi nhà mới thực sự có khí, và từ đó 'nhà' mới trở thành ổ ấm" - chị Huyền Trang chia sẻ.

Nói về căn bếp xinh xắn của mình, chị chia sẻ, việc dọn dẹp và bày biện để ngôi nhà luôn tươi mới mang lại cho chị cảm giác thư thái. Mùa thu - mùa ngắn nhất trong năm, nhưng đầy cảm xúc, thường là thời điểm chị bật những bản nhạc nhẹ nhàng trong lúc dọn dẹp. Mọi việc nhờ vậy trở nên dễ chịu, thoải mái hơn.

Có hôm, chỉ với vài quả chanh và chút baking soda, chị đã khiến chiếc bồn rửa bát sáng bóng, thơm dịu mùi chanh tươi. Với chị, tinh dầu từ những nguyên liệu tự nhiên như chanh, bưởi, gừng, sả không chỉ làm sạch mà còn "chữa lành tinh thần", gợi nhớ về căn bếp xưa của bà và mẹ.

"Ngày xưa bếp của mẹ, của bà không tiện nghi như bây giờ. Rửa rau, rửa bát phải ra giếng hay bể nước mưa. Giờ bếp hiện đại hơn nhiều, ngay cạnh gian nấu đã có bồn rửa tiện ích. Mình mong sớm được thay chiếc bồn rửa cũ bằng bồn rửa bát Kluger, vừa gọn gàng, vừa đẹp mắt. Khi bếp khoác áo mới, mùa mới trong nhà cũng thêm rộn ràng " - chị Huyền Trang tâm sự.

Theo chị Huyền Trang chia sẻ thì chị sẽ chú trọng nhất phần bếp nên đóng bếp và lát gạch bông Tây Ban Nha để tạo điểm nhấn kết hợp cùng đảo bếp màu ghi cho sạch và sang. Nhà dùng gỗ màu tự nhiên phù hợp với gia đình trẻ, sàn nhà gỗ nâu đậm tạo cảm giác ấm cúng cùng hệ thống đèn led và đèn rọi.

"Nhìn vào mỗi góc nhà, căn bếp những vui buồn cùng kỉ niệm thân thương sẽ hiện ra như thước phim quay chậm. Bếp nhà mình nhỏ nhắn với đủ công năng cho một người yêu thích sự gọn gàng tối giản như mình.

Tầng trên cùng mình cất những bát đĩa hay đồ ít sử dụng tới mà đôi khi nhà có khách hay những mâm cỗ cuối năm cần dùng tới. Chỗ đặt hút mùi cũng chính là khu mình để chai lọ gia vị, vô cùng tiện dụng và gọn gàng. Tủ dưới bàn đảo là thùng gạo, máy ép, nồi hầm... những thứ mình sẽ cất ngay cho gọn sau khi sử dụng. - chị Huyền Trang chia sẻ.

Không chỉ chăm chút cho bếp, chị Trang còn rất có kỷ luật trong việc dọn dẹp và giữ gìn tổ ấm của mình.

* Rèm cửa: 1-2 tháng giặt 1 lần, kết hợp lau chùi hoặc hút bụi định kỳ.

* Chăn ga gối đệm: thay sau 1 tuần sử dụng.

* Nhà tắm: dọn dẹp 1 lần/tuần.

* Rác thải: đổ hàng ngày.

* Bếp: lau sạch ngay sau khi nấu nướng.

* Nhà cửa: hút bụi, lau sàn mỗi ngày.

* Quần áo: giặt luôn trong ngày.

Một mùa Trung thu nữa lại gõ cửa, và đây cũng là dịp chị Huyền Trang lại tất bật trang trí cho tổ ấm nhỏ của mình. "Mâm cỗ gồm 4 quả bưởi, chó bưởi nhỏ nên mình làm tiết kiệm chỉ hết một quả, 3 quả còn lại tạo hình thỏ rất đáng yêu và nhanh. Chanh vàng và dưa leo làm chuột xinh. Quả táo cắt dở lấy vỏ làm nơ và mồm cho bạn cún nên đắp thêm hai miếng dưa chuột làm mắt, không biết giống con gì nhưng trông cũng khá yêu. Làm xong mà mình ngồi cười mãi, tâm hồn trẻ ra mấy tuổi .

"Mâm cỗ mình đặt gần bếp, cũng là vị trí mình yêu thích nhất nhà. Nơi gia đình sinh hoạt nhiều nhất, nơi quây quần bên nhau cả năm đi qua các mùa" - chị Trang tâm sự.

Đối với chị Huyền Trang, tổ ấm cũng như căn bếp nhỏ luôn cần đến sự gọn gàng, ngăn nắp. Khi ấy, chị muốn bày biện những đồ mình thích, cắm những lọ hoa thật xinh cũng sẽ giúp tổ ấm đẹp hơn, ý nghĩa hơn.