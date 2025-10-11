3 góc trong nhà càng sáng càng thịnh vượng: Tiền đếm mỏi tay, may mắn nối đuôi không dứt

Người xưa vẫn nói nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, nhưng ít ai biết rằng ánh sáng trong nhà cũng ảnh hưởng không nhỏ đến vận khí và tài lộc của gia chủ. Một ngôi nhà sáng sủa, thông thoáng không chỉ giúp tinh thần phấn chấn mà theo phong thủy, còn kích hoạt năng lượng tốt, xua tan uế khí và thu hút vận may. Trong đó có ba khu vực đặc biệt quan trọng, nếu càng sáng, càng dễ phát tài phát lộc, công danh sự nghiệp lên như diều gặp gió.

1. Cửa chính – miệng hút lộc của ngôi nhà

Cửa chính được xem là nơi nạp khí, là chỗ đón sinh khí và tài khí vào nhà. Nếu khu vực này u tối, bừa bộn hoặc bị che khuất bởi cây cối, đồ đạc, dòng năng lượng tốt sẽ bị cản lại khiến vận may khó vào, tiền tài như đến cửa rồi lại đi. Ngược lại, nếu cửa chính luôn sạch sẽ, sáng sủa và thông thoáng, tài khí sẽ dễ dàng lưu thông, giúp công việc thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh.

Theo các chuyên gia phong thủy, khu vực cửa ra vào nên được chiếu sáng đầy đủ, nhất là vào buổi tối. Một chiếc đèn vàng treo phía trên hoặc hai bên cửa không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn tạo cảm giác đón chào năng lượng tốt lành. Ngoài ra, cần thường xuyên lau chùi tay nắm cửa, thảm chùi chân, tránh để bụi bẩn tích tụ. Những chi tiết nhỏ ấy lại chính là nam châm hút vận khí tốt, mang đến sự thịnh vượng và bình an cho gia chủ.

2. Phòng khách – nơi tụ khí và lan tỏa năng lượng

Phòng khách được ví như trái tim của ngôi nhà, là nơi hội tụ khí lành và phản chiếu vận thế của chủ nhân. Nếu không gian này u tối, ẩm thấp, không khí tù đọng, cuộc sống của gia đình dễ gặp trắc trở, công việc bế tắc, các mối quan hệ cũng kém hài hòa. Bởi vậy, điều tối kỵ nhất là để phòng khách thiếu ánh sáng.

Ánh sáng tự nhiên là nguồn năng lượng quý giá nhất, giúp không gian bừng lên sức sống. Nên mở cửa sổ vào buổi sáng để đón nắng và gió lành, vừa giúp lưu thông không khí, vừa xua đi khí uế. Nếu căn hộ thiếu sáng, có thể bổ sung thêm hệ thống đèn vàng nhẹ tạo cảm giác ấm áp và thân thiện. Hạn chế dùng rèm quá dày hoặc màu tối vì dễ khiến không gian nặng nề, vận khí khó lưu thông.

Phòng khách nên có màu sắc tươi sáng, gọn gàng và thoáng đãng. Một vài món đồ trang trí như cây xanh, bình hoa hoặc tranh phong cảnh tươi sáng sẽ giúp tăng cường năng lượng tích cực. Khi phòng khách sáng sủa, sạch sẽ, không chỉ khách quý thích ghé chơi mà vận khí cũng dễ dàng lan tỏa, giúp chủ nhà gặp nhiều may mắn, được quý nhân nâng đỡ.

3. Góc bếp – nơi giữ lửa và giữ của

Bếp là nơi giữ lửa, tượng trưng cho tài lộc và sức khỏe của cả nhà. Theo quan niệm phong thủy, bếp càng sáng và ấm thì nhà càng thịnh. Nếu khu vực này u tối, ẩm thấp hoặc bừa bộn sẽ tạo điều kiện cho tà khí tích tụ, ảnh hưởng đến vận khí và sức khỏe.

Ánh sáng trong bếp nên vừa đủ, không quá chói cũng không quá mờ. Đèn trần nên có ánh sáng ấm để tạo cảm giác thân thuộc. Khu vực nấu nướng cần luôn sạch sẽ, không để dầu mỡ, thức ăn thừa bám bẩn. Thường xuyên lau chùi bếp ga, mặt bàn, tủ và sàn để loại bỏ năng lượng tiêu cực.

Một mẹo nhỏ là hãy duy trì sự tươi mới trong khu vực bếp bằng một chậu cây nhỏ hoặc lọ hoa tươi. Màu xanh của lá và sắc hoa tự nhiên giúp cân bằng năng lượng, mang lại sinh khí cho cả ngôi nhà. Người ta tin rằng, chỉ cần giữ bếp sáng, gọn gàng, mỗi bữa ăn đều đủ đầy thì tiền bạc tự nhiên sẽ sinh sôi, gia đình luôn no đủ và bình an.



