Những thay đổi này không giống nhau ở tất cả mọi người, nhưng đều có thể góp phần khiến khuôn mặt trông mệt mỏi hơn.

Dù ngủ đủ giấc, nhiều người sau tuổi 40 vẫn thường bị nhận xét trông mệt mỏi, thiếu sức sống. Mí mắt chùng xuống, mắt dễ nhức mỏi, vùng cung mày căng tức, thậm chí hai mí biến thành một mí… Những thay đổi này có thể liên quan đến lão hóa mi mắt và suy giảm chức năng cơ nâng mi, không đơn thuần do sử dụng điện thoại, máy tính quá nhiều.

Chị Thanh, 44 tuổi, dù ngủ nghỉ đầy đủ vẫn thường xuyên bị người xung quanh hỏi: "Dạo này không ngủ đủ giấc à?". Vài năm trở lại đây, chị nhận thấy mí mắt trên ngày càng chùng xuống, đôi mắt trông mệt mỏi, thiếu tỉnh táo. Cảm giác nặng mí, nhức mỏi mắt, khô rát và căng tức vùng cung mày cũng xuất hiện thường xuyên hơn, đặc biệt sau những khoảng thời gian dài làm việc ở cự ly gần. Đôi mắt vốn có dáng tam giác của anh ngày càng lộ rõ.

Tưởng rằng đây chỉ là dấu hiệu lão hóa thông thường hoặc hệ quả của việc sử dụng thiết bị điện tử, nhưng sau khi đi khám, các bác sĩ phát hiện tình trạng của chị liên quan đến cả da mí mắt chùng nhão và chức năng cơ nâng mi suy giảm.

Sau tuổi 40, vì sao mắt dễ mỏi, mí mắt ngày càng sụp?

Theo bác sĩ Nhãn khoa Lữ Tư Dung, Trưởng khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa Phong Nguyên (Trung Quốc), khi tuổi tác tăng lên, da mí mắt trên dần mất độ đàn hồi, các mô xung quanh cũng suy giảm độ săn chắc. Ở một số người, cơ nâng mi còn yếu đi, khiến việc mở mắt trở nên khó khăn hơn.

Bác sĩ ví việc mở mắt giống như kéo dây để nâng một chiếc rèm cuốn. Khi rèm bị chùng, dây kéo yếu đi, người sử dụng phải tốn nhiều sức hơn để nâng rèm lên. Tương tự, khi da mí mắt dư thừa hoặc cơ nâng mi hoạt động kém hiệu quả, đôi mắt cần nhiều lực hơn để duy trì trạng thái mở bình thường.

Để nhìn rõ hơn, nhiều người vô thức nhướng mày, nhăn trán, dùng cơ trán hỗ trợ nâng mí mắt. Tình trạng gắng sức bù trừ này nếu kéo dài có thể khiến vùng mắt nặng nề, nhanh mỏi, cung mày căng tức. Khi kết hợp với việc nhìn điện thoại, máy tính trong thời gian dài, cảm giác khó chịu càng dễ trở nên rõ rệt.

Vì vậy, nếu thường xuyên cảm thấy mắt mệt mỏi, đừng vội cho rằng nguyên nhân duy nhất là dùng thiết bị điện tử quá nhiều. Những thay đổi về cấu trúc mí mắt và khả năng mở mắt cũng cần được lưu ý.

4 thay đổi ở vùng mắt thường gặp khi bước vào tuổi trung niên

1. Da mí mắt chùng nhão, hai mí biến thành một mí

Khi da mất dần độ đàn hồi, phần da mí mắt trên có thể chảy xệ và che phủ nếp mí tự nhiên, khiến đôi mắt trông nhỏ hơn, lờ đờ như chưa tỉnh ngủ. Tình trạng này có thể xuất hiện cùng quá trình lão hóa, đồng thời chịu ảnh hưởng của những yếu tố như cơ địa, thay đổi cân nặng hoặc tình trạng sưng phù kéo dài.

Ở một số người, lông mày cũng có xu hướng sa xuống theo tuổi tác, làm vùng mắt càng có cảm giác nặng nề.

2. Vùng mắt trũng sâu, bọng mắt rõ hơn

Sau tuổi 40, những thay đổi về mô mỡ và cấu trúc nâng đỡ quanh mắt có thể khiến vùng mắt trông khác trước. Mỡ quanh mắt dịch chuyển hoặc lộ rõ hơn có thể tạo thành bọng mắt, trong khi sự thay đổi thể tích mô mềm và tình trạng mất mô nâng đỡ có thể khiến một số vùng mí mắt trông trũng sâu.

Những thay đổi này không giống nhau ở tất cả mọi người, nhưng đều có thể góp phần khiến khuôn mặt trông mệt mỏi hơn.

3. Cơ nâng mi suy yếu, mắt ngày càng nhỏ

Cơ nâng mi có nhiệm vụ kéo mí mắt trên lên. Khi chức năng cơ suy giảm, mí mắt có thể sụp xuống, khiến mắt trông nhỏ hơn, thậm chí che khuất một phần tầm nhìn trong trường hợp nặng.

Nếu mức độ suy giảm chức năng cơ ở hai bên không giống nhau, hai mí mắt còn có thể cao thấp khác biệt, khiến khuôn mặt trông mất cân đối.

4. Nếp nhăn quanh mắt tăng lên

Theo thời gian, da quanh mắt mỏng và kém đàn hồi hơn, các nếp nhăn đuôi mắt, nếp nhăn giữa hai chân mày hay vùng gốc mũi có thể xuất hiện rõ hơn. Những thay đổi này khiến vẻ ngoài thêm phần mệt mỏi, nhưng không phải tất cả đều trực tiếp gây sụp mí. Cần phân biệt nếp nhăn da với tình trạng da mí mắt dư thừa hoặc cơ nâng mi suy yếu để có hướng xử lý phù hợp.

Khi nào sụp mí cần được điều trị?

Với trường hợp người đàn ông 44 tuổi nói trên, kết quả thăm khám cho thấy da mí mắt trên chùng nhão rõ rệt, đồng thời chức năng cơ nâng mi cũng suy giảm. Sau khi trao đổi với bác sĩ, anh được phẫu thuật xử lý phần da mí mắt dư thừa và điều chỉnh chức năng cơ nâng mi. Sau phẫu thuật, bác sĩ cân nhắc tiêm botulinum toxin với liều lượng phù hợp nhằm điều chỉnh hoạt động cơ vùng mắt và hạn chế tình trạng gắng sức nhướng mày, nhăn trán.

Theo bác sĩ Lữ Tư Dung, điều trị sụp mí ở người trung niên không đơn thuần nhằm thay đổi diện mạo. Bác sĩ cần đánh giá mức độ chùng nhão của da, chức năng cơ nâng mi, vị trí lông mày và tình trạng sử dụng cơ trán bù trừ trước khi lựa chọn phương pháp phù hợp.

Với bệnh nhân này, mục tiêu vừa là cải thiện khả năng mở mắt, vừa điều chỉnh dáng mắt tam giác khiến gương mặt trông mệt mỏi. Sau quá trình điều trị và theo dõi, tình trạng nặng mí, nhức mỏi vùng mắt và cung mày được cải thiện đáng kể; mí mắt bớt chùng, dáng mắt cũng thay đổi rõ rệt.

Tuy nhiên, không phải ai có mí mắt sụp hoặc mắt nhỏ đi cũng cần phẫu thuật. Việc điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng đến thị lực và nhu cầu của từng người. Các phương pháp thẩm mỹ cũng cần được cân nhắc dựa trên đánh giá chuyên môn, không nên tự ý lựa chọn chỉ vì mong muốn trẻ hóa khuôn mặt.

Bước qua tuổi 40, những thay đổi ở vùng mắt có thể là một phần của quá trình lão hóa tự nhiên. Tuy nhiên, hiểu đúng nguyên nhân sẽ giúp mỗi người lựa chọn cách chăm sóc phù hợp, vừa bảo vệ thị lực, vừa cải thiện sự thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày.