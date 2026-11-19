Nam công nhân không may rơi xuống hố, bị thanh sắt đâm xuyên người được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành cấp cứu.

Ngày 19/11, BS.CKII Nguyễn Công Tiến, Phó Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng một thanh sắt đâm xuyên cơ thể từ vùng hạ sườn phải lên vai trái.

Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai vừa phẫu thuật thành công cứu sống nam công nhân không may thanh sắt xuyên qua người.

Theo hồ sơ bệnh án, sáng cùng ngày, trong lúc di chuyển, anh P. không may rơi xuống hố tại một công trình đang xây dựng và bị thanh sắt cố định trong trụ bê tông làm móng đâm xuyên người.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã dùng dụng cụ cưa thanh sắt khỏi trụ bê tông, sau đó đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành cấp cứu. Do tổn thương phức tạp, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để tiếp tục điều trị.

Tại đây, qua thăm khám và chụp CT, các bác sĩ xác định thanh thép xuyên qua nhiều cấu trúc cơ thể, trong đó có phổi, trước khi đi qua vùng vai trái. Đây là trường hợp chấn thương đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu ồ ạt, sốc mất máu và nhiễm trùng.

BS Tiến cho biết, ê-kíp đã khẩn trương phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ tiến hành kiểm tra, cắt thanh thép, kiểm soát những vị trí có nguy cơ chảy máu trước khi rút dị vật ra khỏi cơ thể. Sau khi rút thanh thép, ê-kíp phát hiện phổi bị tổn thương và chảy máu nhiều nên tiến hành khâu cầm máu, kiểm tra, vệ sinh và xử lý các vết thương.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tình trạng sức khỏe ổn định và dự kiến có thể xuất viện sau khoảng 3 ngày.

Theo các bác sĩ, những trường hợp dị vật đâm xuyên cơ thể có tổn thương phức tạp, việc xử trí đòi hỏi phải đánh giá chính xác đường đi của dị vật, kiểm soát nguy cơ xuất huyết và tổn thương các cơ quan trước khi tiến hành rút dị vật, nhằm tránh những biến chứng nguy hiểm.