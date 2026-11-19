BS-CKII Tô Việt Thanh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn.

Ngày 19-11, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác cán bộ tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ đã trao quyết định bổ nhiệm BS Tô Việt Thanh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, giữ chức Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của bệnh viện.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, BS Tô Việt Thanh xác định rõ trách nhiệm giúp việc cho Giám đốc bệnh viện trong việc quản lý, điều hành. Đồng thời, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ được phân công.

Ông khẳng định sẽ cùng các khoa, phòng, trung tâm tham mưu và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn người bệnh. Đồng thời, quan tâm đào tạo đội ngũ, cải tiến quy trình, góp phần phục vụ người bệnh tốt hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ khẳng định, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM là cơ sở chuyên khoa đầu ngành, có vai trò quan trọng trong khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

Răng Hàm Mặt là chuyên ngành kết hợp chặt chẽ giữa ngoại khoa, phục hồi chức năng và thẩm mỹ. Một ca điều trị thành công không chỉ giải quyết tổn thương về giải phẫu mà còn trả lại diện mạo, sự tự tin và chất lượng sống cho người bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM tiếp tục tập trung phát triển kỹ thuật chuyên sâu, lấy chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh làm thước đo cao nhất.

Cùng với đó, phát huy vai trò trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật. Đổi mới quản trị bệnh viện theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả; xây dựng đội ngũ đoàn kết, có năng lực và khát vọng cống hiến.