Những món ăn này được nấu từ nguyên liệu rất phổ biến lại có tính ấm để bổ sung dương khí cho cơ thể, giúp giữ ấm để bạn vượt qua mùa đông một cách dễ chịu hơn.

Trong dân gian có câu nói rằng, "Mùa đông không nên ăn đồ lạnh" - những đồ có tính mát, tính hàn. Bởi vì khi ăn quá nhiều có thể gây khó chịu cho dạ dày và làm tay chân càng thêm lạnh. Lúc này, bạn nên ăn những món có tính ấm để bổ sung dương khí cho cơ thể, giúp giữ ấm để vượt qua mùa đông một cách dễ chịu hơn. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn 4 món ăn giúp bổ sung năng lượng dương mà bạn nên ăn trong những ngày mùa đông lạnh giá.

1. Thịt gà nấu rượu gừng

Gà nấu rượu gừng là món ăn ấm áp, đặc biệt tốt để bồi bổ cho phụ nữ sau sinh, người mới ốm dậy hoặc giải cảm nhờ tính ấm. Vị cay nồng của gừng già kết hợp với hương thơm dịu nhẹ của rượu gạo/ rượu nếp, cùng với thịt gà hầm mềm tan, sẽ làm ấm cơ thể từ đầu đến chân. Ăn món này vào ngày lạnh giá sẽ giúp bạn xua tan cái rét.

Nguyên liệu: Nửa con gà, 30-50g gừng già, 200ml rượu gạo (hoặc rượu nếp), dầu mè, nước tương, vài viên đường phèn và lượng muối vừa phải.

Cách làm món thịt gà nấu rượu gừng

Sơ chế sạch sau đó chặt thịt gà thành từng miếng, chần qua, sau đó rửa sạch với nước ấm. Cắt gừng thành từng lát dày; dùng lượng gừng vừa đủ. Cho dầu mè vào nồi và phi thơm gừng trên lửa nhỏ cho đến khi mép gừng cong lại và tỏa mùi thơm. Cho thịt gà vào xào trên lửa vừa cho đến khi bề mặt hơi vàng nâu. Thêm rượu gạo, nước tương và đường phèn, đảo đều. Sau đó đổ nước nóng vào ngập thịt gà. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 40 phút. Nêm muối cho vừa ăn, sau đó đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại và bám đều vào gà. Đừng vứt bỏ những lát gừng; hãy ăn chúng cùng với thịt - chúng rất có tính ấm nóng, rất tốt để bạn bổ sung năng lượng dương cho cơ thể!

2. Thịt bò xào rau mùi

Thịt bò có tính ấm và bổ sung năng lượng; ăn thịt bò vào thời tiết lạnh sẽ giúp bạn bổ sung năng lượng dương, sức khỏe ổn định trong mùa đông lạnh giá. Khi kết hợp xào thịt bò với rau mùi, thịt bò sẽ mềm và ngon, rau mùi thơm ngát, chỉ mất vài phút là có thể dọn ra ăn.

Nguyên liệu: Một miếng thịt thăn bò, một ít rau mùi, vài lát gừng, vài tép tỏi, một hoặc hai quả ớt sừng đỏ, nước tương, dầu hào, bột bắp, muối và dầu ăn.

Cách làm món thịt bò xào rau mùi

Rửa sạch và thái thịt bò thành các lát mỏng ngang thớ. Ướp thịt với nước tương, dầu hào và bột bắp, sau đó thêm một thìa dầu ăn để giữ ẩm. Ướp trong 10 phút. Rửa sạch và cắt khúc rau mùi, băm nhỏ gừng và tỏi, thái ớt thành khoanh. Làm nóng dầu trong chảo, xào gừng, tỏi và ớt cho thơm, sau đó nhanh chóng xào thịt bò cho đến khi đổi màu. Lấy thịt ra khỏi chảo. Để lại một ít dầu trong chảo, xào sơ phần thân rau mùi, sau đó cho thịt bò trở lại chảo, thêm lá rau mùi và xào trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu hòa quyện. Thịt bò sẽ mềm và mịn, rau mùi thơm; món này đặc biệt ngon khi ăn kèm với cơm.

3. Bí ngô xào

Bí ngô đặc biệt ngọt khi thời tiết trở lạnh, có màu vàng óng đẹp mắt. Xào là cách đơn giản nhất; chỉ cần thái lát và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi mềm, giữ được vị ngọt tự nhiên của bí ngô. Món này tốt cho lá lách và dạ dày, có tính chất dịu nhẹ, rất phù hợp cho người trung niên và người cao tuổi.

Nguyên liệu: 600g bí ngô, hai tép tỏi, hành lá thái nhỏ, muối và dầu ăn.

Cách nấu món bí ngô xào

Gọt vỏ bí ngô, rửa sạch và thái mỏng, không nên thái quá dày, nếu không bí sẽ không chín kỹ. Băm nhỏ tỏi. Làm nóng dầu trong chảo, phi thơm tỏi băm, sau đó cho bí ngô thái lát vào xào. Thêm nửa bát nước, đậy nắp và đun nhỏ lửa trong 3 phút cho đến khi bí ngô mềm. Nêm muối, rồi tiếp tục đun cho đến khi sánh lại, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và dùng. Bí ngô mềm, ngọt và ngon, rất hợp với cháo hoặc cơm.

4. Canh củ mài và thịt heo

Củ mài bổ dưỡng cho tỳ vị, trong khi thịt nạc cung cấp protein. Ninh cả hai trong cùng một nồi để có món canh trong veo và thơm ngon. Củ mài sẽ mềm và bở, còn thịt nạc thì mềm mịn. Một bát canh này vào ngày trời lạnh sẽ làm ấm bụng bạn.

Nguyên liệu: 1 đoạn củ mài, 200g thịt nạc vai, vài lát gừng, một nắm nhỏ kỷ tử, muối và tinh bột bắp.

Cách nấu món canh củ mài và thịt heo

Cắt thịt nạc thành từng lát mỏng, thêm bột bắp và một chút muối, trộn đều và ướp trong 10 phút. Gọt vỏ và cắt củ mài thành từng miếng, nhớ đeo găng tay khi làm. Đun sôi nước trong nồi, cho gừng thái lát và củ mài vào, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 15 phút, cho đến khi củ mài mềm. Cho từng miếng thịt lợn vào và nấu cho đến khi thịt đổi màu và chín đều. Nêm muối, rắc kỷ tử lên trên, nấu thêm một phút nữa rồi tắt bếp. Nước dùng trong, củ mài thơm lừng, thịt lợn mềm, và đây là một thức uống ấm nóng.

4 món ăn này với thịt gà nấu rượu gừng để làm ấm cơ thể, thịt bò xào rau mùi ăn kèm cơm, bí ngô xào để làm dịu dạ dày, và canh củ mài với thịt heo bổ tỳ vị. Vào mùa đông, ăn nhiều các món này sẽ giúp cơ thể hấp thụ dương khí và giữ ấm suốt mùa đông. Tất cả đều là những nguyên liệu phổ biến, dễ chế biến và có thể biến tấu.