Theo bác sĩ, ở người cao tuổi viêm phổi có thể không gây sốt hoặc ho nhiều mà chỉ biểu hiện qua những triệu chứng mơ hồ như mệt mỏi, đau nhức, đau tức ngực khiến bệnh dễ bị bỏ sót và điều trị muộn.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa thông tin về hai trường hợp người cao tuổi mắc viêm phổi với biểu hiện không điển hình. Đáng chú ý, một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau khớp dữ dội, người còn lại không sốt khiến việc nhận diện bệnh dễ bị bỏ sót.

Cụ thể, bệnh nhân đầu tiên là ông N.X.L. (81 tuổi, Hà Nội), có tiền sử mắc gout nhiều năm, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp và bệnh thận mạn. Ba ngày trước khi nhập viện, ông xuất hiện sốt cao 39°C, mệt mỏi, đau dữ dội khớp gối phải, khiến việc đi lại và vận động gặp nhiều khó khăn. Dù đã sử dụng thuốc tại nhà, tình trạng bệnh không cải thiện nên gia đình đưa ông đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại thời điểm nhập viện Khoa Nội tổng hợp, bệnh nhân vẫn sốt 38°C, thể trạng gầy, huyết áp 145/80 mmHg. Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận phổi có ran nổ rải rác hai bên, khớp gối phải sưng đau nhiều, đồng thời xuất hiện các hạt tophi ở khớp bàn và ngón tay, ngón chân hai bên – dấu hiệu đặc trưng của bệnh gout mạn tính.

Do đau khớp gối là triệu chứng nổi bật, ban đầu người bệnh và gia đình nghi ngờ đây là một đợt gout cấp. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cùng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh, gồm X-quang và chụp cắt lớp vi tính, đã xác định bệnh nhân mắc viêm phổi.

Một trường hợp khác là bà L.T.C. (72 tuổi, Hà Nội), có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường. Những ngày trước khi nhập viện, bà thường xuyên đau mỏi toàn thân nhưng không có biểu hiện sốt rõ ràng. Đến ngày nhập viện, tình trạng đau mỏi tăng lên, kèm đau tức vùng trước xương ức, khó thở và buồn nôn.

Người cao tuổi mắc viêm phổi có thể xuất hiện triệu chứng không điển hình, dễ bị bỏ sót (Ảnh: BVCC).

Đáng chú ý, khi được tiếp nhận tại Khoa Nội tổng hợp, bệnh nhân không sốt nhưng vẫn xuất hiện tình trạng đau tức ngực và khó thở. Sau khi thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định bà mắc viêm phổi.

Hai trường hợp trên cho thấy viêm phổi ở người cao tuổi có thể biểu hiện rất khác nhau. Người bệnh không nhất thiết phải có đầy đủ các triệu chứng điển hình như sốt cao, ho nhiều hay khạc đờm. Thậm chí, một số trường hợp chỉ xuất hiện những dấu hiệu mơ hồ như mệt mỏi, đau nhức toàn thân, chán ăn hoặc khó thở, khiến bệnh dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe khác.

TS.BS Vũ Minh Điền - Phó Trưởng khoa Nội - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, ở người cao tuổi, biểu hiện nhiễm trùng đường hô hấp thường không điển hình như ở người trẻ. Người bệnh có thể sốt cao, sốt nhẹ hoặc thậm chí không sốt. Một số trường hợp chỉ biểu hiện bằng tình trạng mệt mỏi, chán ăn, đau tức ngực hoặc khó thở.

Nguyên nhân là do quá trình lão hóa khiến chức năng bảo vệ của hệ hô hấp và khả năng đáp ứng miễn dịch suy giảm. Các cơ chế làm sạch đường thở cũng hoạt động kém hiệu quả hơn, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus xâm nhập và gây bệnh.

Bên cạnh đó, người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh lý mạn tính cùng lúc và phải sử dụng thuốc điều trị trong thời gian dài. Những yếu tố này không chỉ khiến các triệu chứng nhiễm trùng khó nhận biết mà còn làm tăng nguy cơ bệnh diễn biến nặng.

Đặc biệt, ở những người mắc đái tháo đường, bệnh thận mạn, bệnh tim mạch hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, viêm phổi có thể làm gia tăng gánh nặng lên các cơ quan vốn đã suy giảm chức năng. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến suy hô hấp, nhiễm trùng nặng và nhiều biến chứng nguy hiểm.

"Viêm phổi có thể do nhiều tác nhân gây ra, phổ biến là vi khuẩn và virus. Việc xác định đúng nguyên nhân cũng như đánh giá mức độ bệnh có ý nghĩa quan trọng trong lựa chọn phương pháp điều trị.

Vì vậy, gia đình không nên chỉ dựa vào biểu hiện sốt để nhận biết viêm phổi ở người cao tuổi. Khi người bệnh xuất hiện những thay đổi bất thường như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, ho, đau tức ngực, khó thở hoặc sức khỏe suy giảm không rõ nguyên nhân cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám", TS.BS Vũ Minh Điền cho biết.

Đặc biệt, theo bác sĩ người cao tuổi có nhiều bệnh nền không nên tự ý mua thuốc điều trị khi xuất hiện các triệu chứng bất thường. Việc sử dụng thuốc không phù hợp có thể khiến bệnh bị chẩn đoán muộn, đồng thời làm tăng nguy cơ tác dụng phụ hoặc tương tác với các loại thuốc đang sử dụng để kiểm soát bệnh mạn tính.

Do đó, TS.BS Vũ Minh Điền khuyến cáo người cao tuổi cần duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, vận động phù hợp, giữ ấm cơ thể và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Người mắc bệnh tim, bệnh thận mạn cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ về lượng nước bổ sung hằng ngày.

Bên cạnh đó, cần hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh đường hô hấp, đeo khẩu trang tại nơi đông người, môi trường nhiều khói bụi và kiểm soát tốt các bệnh lý nền. Người cao tuổi nên tiêm vắc-xin cúm mùa hằng năm, đồng thời tham khảo ý kiến bác sĩ về vắc-xin phế cầu và RSV.

Đặc biệt, gia đình cần chú ý những thay đổi bất thường về sức khỏe của người cao tuổi và đưa đi khám sớm, không chờ đến khi xuất hiện sốt cao hoặc khó thở nghiêm trọng mới đến bệnh viện.