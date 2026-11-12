Cúm A biến chứng viêm phổi nặng, bệnh nhân phải dùng tim phổi nhân tạo

Người bệnh 55 tuổi mắc cúm A biến chứng viêm phổi nặng, suy hô hấp nguy kịch, phải hỗ trợ bằng kỹ thuật ECMO.

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa điều trị một trường hợp mắc cúm A biến chứng viêm phổi nặng, suy hô hấp nguy kịch bằng kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO).

Người bệnh nam, 55 tuổi, trước đó khỏe mạnh, nhập viện trong tình trạng sốt, khó thở. Qua thăm khám và đánh giá, các bác sĩ xác định người bệnh mắc cúm A biến chứng viêm phổi nặng, gây suy hô hấp cấp tính nguy kịch.

Trước tình trạng suy hô hấp nghiêm trọng, người bệnh được đặt ống nội khí quản và hỗ trợ thở máy xâm nhập. Tuy nhiên, dù đã áp dụng các biện pháp hỗ trợ hô hấp tích cực, tình trạng suy hô hấp vẫn không cải thiện như mong đợi, nguy cơ thiếu oxy kéo dài và tổn thương các cơ quan.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu đã quyết định triển khai kỹ thuật VV-ECMO nhằm hỗ trợ chức năng trao đổi khí, duy trì cung cấp oxy cho cơ thể và tạo điều kiện để phổi có thời gian hồi phục.

Trong quá trình điều trị, người bệnh được phối hợp nhiều biện pháp hồi sức tích cực, tập trung duy trì chức năng các cơ quan, hỗ trợ phổi phục hồi, kiểm soát nhiễm trùng và xử trí các biến chứng có thể xuất hiện. Các bác sĩ, điều dưỡng theo dõi chặt chẽ tình trạng hô hấp, tuần hoàn, chức năng thận và các dấu hiệu sinh tồn để điều chỉnh phương án điều trị phù hợp.

ECMO là kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể, thường được gọi là kỹ thuật tim phổi nhân tạo. Với phương thức VV-ECMO, máu được đưa ra ngoài cơ thể qua hệ thống ống thông, đi qua màng trao đổi khí nhân tạo để loại bỏ carbon dioxide và bổ sung oxy, sau đó được đưa trở lại hệ tuần hoàn.

Kỹ thuật này hỗ trợ chức năng trao đổi khí khi phổi bị tổn thương nghiêm trọng, không còn đáp ứng với các biện pháp hỗ trợ hô hấp thông thường. ECMO không trực tiếp tiêu diệt virus cúm A hay chữa lành tổn thương phổi mà tạo điều kiện duy trì sự sống trong khi các bác sĩ tiếp tục điều trị nguyên nhân gây bệnh và hỗ trợ phổi hồi phục.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, chức năng hô hấp của người bệnh cải thiện, khả năng trao đổi khí của phổi phục hồi và các bác sĩ đã tiến hành cai ECMO. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, hỗ trợ hô hấp và chăm sóc hồi sức.

Đến ngày điều trị thứ 10, tình trạng tiếp tục tiến triển thuận lợi. Người bệnh tỉnh táo, chức năng hô hấp cải thiện và đủ điều kiện rút ống nội khí quản.

Theo các bác sĩ, ECMO là kỹ thuật hồi sức chuyên sâu, phức tạp, đòi hỏi trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên y tế được đào tạo chuyên môn và quy trình theo dõi chặt chẽ. Trong quá trình thực hiện, người bệnh cần được giám sát chức năng hô hấp, tuần hoàn, hoạt động của hệ thống trao đổi khí và các nguy cơ biến chứng như chảy máu, hình thành huyết khối hoặc nhiễm khuẩn.

Trường hợp trên cho thấy vai trò của kỹ thuật hồi sức chuyên sâu trong điều trị những bệnh nhân cúm A biến chứng viêm phổi nặng, suy hô hấp không đáp ứng với thở máy. Việc đánh giá đúng tình trạng, lựa chọn thời điểm can thiệp và phối hợp điều trị, chăm sóc liên tục có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hồi phục của người bệnh.