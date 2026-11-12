Sự thật về lá ổi

Các nghiên cứu về thành phần hóa học cho thấy lá ổi chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học tốt cho sức khỏe.

Theo BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược – Cơ sở 3, các nghiên cứu về thành phần hóa học cho thấy lá ổi chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học, nổi bật là flavonoid, polyphenol, tannin và một số hợp chất chống oxy hóa.

Trong đó, quercetin là một flavonoid được quan tâm nhờ khả năng chống oxy hóa và một số hoạt tính sinh học được ghi nhận trong nghiên cứu thực nghiệm.

Chính những hợp chất này khiến lá ổi trở thành đối tượng được nghiên cứu về khả năng kháng khuẩn, chống viêm và hỗ trợ điều hòa một số hoạt động chuyển hóa trong cơ thể.

Lá ổi có nhiều hoạt chất sinh học tốt cho sức khỏe.

4 công dụng đáng chú ý của lá ổi

Hỗ trợ cải thiện tình trạng tiêu chảy

Đây là một trong những công dụng được biết đến nhiều nhất của lá ổi trong y học cổ truyền. Bác sĩ Vũ cho hay: “ Lá và vỏ cây ổi chứa tannin – nhóm hợp chất có vị chát, có khả năng làm se niêm mạc. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận chiết xuất lá ổi có hoạt tính kháng khuẩn và ảnh hưởng đến nhu động ruột trong các mô hình thực nghiệm ” .

Đặc biệt, các flavonoid như quercetin được nghiên cứu về khả năng làm giảm co thắt cơ trơn ruột, qua đó có thể góp phần cải thiện tình trạng đi ngoài phân lỏng.

Người bị tiêu chảy cần chú ý bù nước, điện giải. Nếu đi ngoài nhiều lần, có dấu hiệu mất nước, sốt cao, phân có máu hoặc đau bụng dữ dội, người bệnh cần đi khám để xác định nguyên nhân, bác sĩ Vũ lưu ý.

Tiềm năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Theo bác sĩ Vũ, một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất lá ổi có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa carbohydrate và hoạt động của một số enzyme tham gia phân giải tinh bột.

Nhờ đó, lá ổi được quan tâm về khả năng làm chậm quá trình hấp thu đường sau ăn, góp phần hạn chế tình trạng tăng đường huyết sau bữa ăn.

Một số nghiên cứu trên người cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực khi sử dụng trà hoặc chế phẩm từ lá ổi.

Chứa chất chống oxy hóa, có tiềm năng bảo vệ tế bào

Lá ổi chứa các hợp chất polyphenol, flavonoid và một số chất chống oxy hóa tự nhiên.

“ Những hợp chất này có khả năng tham gia trung hòa các gốc tự do trong các nghiên cứu thực nghiệm. Đây là cơ sở để các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu tiềm năng của lá ổi đối với quá trình viêm và tổn thương tế bào ”, bác sĩ Vũ nói.

Một số nghiên cứu cũng đề cập đến khả năng ảnh hưởng của chiết xuất lá ổi đối với chuyển hóa lipid và sức khỏe tim mạch.

Tác dụng chống viêm

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ghi nhận chiết xuất lá ổi có hoạt tính kháng khuẩn, chống viêm. Đây là cơ sở để nghiên cứu tiềm năng ứng dụng trong chăm sóc răng miệng và da.

Tuy nhiên, những kết quả này không đồng nghĩa với việc đắp lá ổi có thể điều trị viêm lợi, nhiễm trùng da hoặc bệnh zona.

Đặc biệt, zona là bệnh do virus varicella-zoster gây ra. Người mắc bệnh cần được thăm khám và điều trị phù hợp, nhất là trong giai đoạn sớm. Không nên tự ý giã lá ổi đắp lên vùng da có mụn nước vì có thể gây kích ứng hoặc làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Những ai cần thận trọng khi sử dụng lá ổi?

Mặc dù là loại lá quen thuộc, việc sử dụng lá ổi với mục đích hỗ trợ sức khỏe vẫn cần có sự thận trọng, bác sĩ Vũ lưu ý như sau.

- Không nên tự ý uống nước lá ổi đậm đặc hoặc kéo dài liên tục với suy nghĩ càng uống nhiều càng tốt.

- Người bị đái tháo đường, tim mạch, bệnh thận hoặc đang sử dụng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

- Lá ổi chứa tannin, có vị chát và tác dụng làm se. Người đang bị táo bón không nên tùy tiện sử dụng với mục đích điều trị.

- Cần ngừng sử dụng nếu xuất hiện biểu hiện ngứa, nổi mẩn hoặc kích ứng.

- Phụ nữ mang thai, cho con bú và trẻ nhỏ: Không nên tự ý sử dụng các bài thuốc từ lá ổi khi chưa có tư vấn chuyên môn.