Phớt lờ chỉ trích trước đó, Victoria Beckham lại cho Harper mặc váy hai dây, phản ứng netizen giờ ra sao?

Ngày 7/12 (theo giờ địa phương) Victoria Beckham cùng cô con gái Harper Seven Beckham đã tham dự bữa tiệc do tạp chí Vogue tổ chức. Trong một cuộc phỏng vấn với The Times, Victoria Beckham chia sẻ rằng Harper là tín đồ thời trang, vì vậy cô thường xuyên đưa con gái đi event cùng mỗi khi có dịp để con có nhiều cơ hội tiếp xúc và học hỏi.

Xuất hiện tại bữa tiệc, bà Becks "ghi điểm" trong bộ suit màu trắng thuộc BST Spring/Summer 2024 của thương hiệu mang tên mình. Còn cô con gái - Harper Seven lại mặc một chiếc váy dáng dài hai dây màu đen. Chiếc váy có kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn đem tới cho ái nữ nhà Beckham một dáng vẻ vô cùng thanh lịch và yêu kiều.

Khác với mọi lần, lựa chọn trang phục lần này của Victoria Beckham cho con gái lại nhận về rất nhiều lời khen. Phần đông netizen đã để lại những bình luận tích cực ở phía dưới bài đăng của bà Becks:

- Harper càng lớn càng xinh, hy vọng cô bé sẽ theo sự nghiệp thời trang giống mẹ trong tương lai.

- Váy này của Harper Seven xinh quá! Không bị phản cảm mà rất thời trang phù hợp với tính chất bữa tiệc.

- Harper khí chất như phiên bản mini của Posh Spice vậy.

- Victora chọn đồ cho hai mẹ con khéo léo quá, không ai bị lấn át cả.

Điều thú vị ở đây, phản ứng của netizen về bức ảnh nói trên hoàn toàn trái ngược so với những lần mà cô bé Harper Seven mặc váy hai dây trước đó. Vào bữa tiệc sinh nhật 12 tuổi, Harper Seven đã mặc một chiếc váy lụa hai dây màu tím lilac. Chiếc váy này tiếp tục khiến Victoria rơi vào tâm điểm chỉ trích vì để con diện đồ không phù hợp, theo ý kiến của một bộ phận netizen.

Nhiều người cho rằng bé gái 12 tuổi như Harper không nên mặc váy 2 dây satin

Trên thực tế, Victoria Beckham không phải là "tân binh" mới vào nghề, cô thừa hiểu dư luận đang có phản ứng trái chiều về cách lên đồ của cô con gái tuổi teen. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, bà Becks vẫn giữ vững lập trường, để Harper được mặc kiểu váy này. Có điều, cô sẽ tiết chế hơn một chút, không cho con gái chọn những item quá bạo dạn.

Sau sinh nhật của Harper Seven, mặc kệ cư dân mạng "la ó", Bà Becks vẫn để cho con gái diện váy hai dây khi tham dự những sự kiện. Dường như đây là item yêu thích trong tủ đồ của công chúa nhà Becks



Cho những ai chưa biết thì nguồn cơn chỉ trích của netizen bắt nguồn từ chiếc váy hai dây dài đen với thiết kế xẻ sâu đắp ren ở phần ngực mà Harper diện vào cuối tháng 9/2022. Bà Becks khi ấy đã nhận rất nhiều chỉ trích khi để con gái mới 11 tuổi mặc trang phục bạo đến vậy