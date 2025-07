Bí quyết trẻ lâu của phụ nữ Nhật: Mỗi sáng uống một cốc nước màu vàng được ví như retinol "hồi sinh" làn da

Phụ nữ Nhật luôn tối giản các bước chăm sóc da, tập trung tối đa vào những thói quen hàng ngày để duy trì một làn da mềm mại hồng hào. Phụ nữ Nhật không phụ thuộc hoàn toàn vào các loại mỹ phẩm đang dùng, nên không quan trọng bạn dùng mỹ phẩm đắt tiền hay bình dân; chỉ cần mỗi ngày thực hiện những thói quen tốt chắc chắn làn da sẽ có sự thay đổi tích cực.

Beauty blogger người Nhật tên là Kana Tsuchiya (kênh TikTok @cami_kana với hơn 2,6 triệu lượt thích và hơn 175 nghìn lượt theo dõi) luôn duy trì những thói quen tốt để có được một làn da trắng mịn, hồng hào, dù cô đã ngoài 30 tuổi.

Cận cảnh làn da trắng mịn không tỳ vết của Kana

Một trong những bí quyết làm nên làm da không tuổi của Kana chính là duy trì uống một cốc nước màu vàng mỗi sáng. Theo như Kana chia sẻ, ly nước màu vàng này được ví như "retinol hồi sinh làn da", mỗi ngày uống một cốc vào buổi sáng vừa thanh lọc cơ thể, vừa bổ sung dưỡng chất, đặc biệt là vitamin C giúp làn da căng mịn, trắng sáng, đẩy lùi mọi dấu vất lão hóa.



Mỗi sáng, Kana đều duy trì uống một ly nước màu vàng để thanh lọc cơ thể và làn da của mình.

* Cách thực hiện:

- Nguyên liệu gồm: 1 quả chanh vàng, 1 quả cam, gừng, đường nâu và mật ong.

- Tất cả rửa sạch, gừng thái lát mỏng, cắt đôi quả chanh và lấy nước cốt (nhớ bỏ hạt), gọt vỏ cam và cắt thành từng miếng nhỏ (nhớ bỏ hạt).

- Cho tất cả vào máy say sinh tố hoặc máy ép, cho thêm nửa thìa cafe đường nâu và 1-2 thìa cafe mật ong. Sau đó say nhuyễn hỗn hợp.

- Đổ hỗn hợp nước màu vàng vừa say được vào từng ô của khay đá, cất tủ lạnh để dùng dần.

* Gừng: Chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là gingerol, giúp trung hòa các gốc tự do và làm giảm thiểu sự tổn thương của da do lão hóa. Sử dụng gừng trong chăm sóc da thường xuyên có thể giúp làm mờ nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa, mang lại làn da tươi trẻ và săn chắc.

* Cam và chanh: Đều là những loại trái cây giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho làn da. Uống nước cam và chanh giúp làm sáng da, mờ thâm nám, cung cấp độ ẩm và hỗ trợ tái tạo da. Ngoài ra, các hợp chất tự nhiên trong cam và chanh còn có khả năng kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa mụn và làm lành các vết thương trên da.

* Mật ong: Giúp cân bằng vi khuẩn trên da, giúp bảo vệ da tránh khỏi tình trạng viêm nhiễm, làm sạch lỗ chân lông và điều trị mụn trứng cá.

Vitamin C là một chất chống oxy hóa kỳ diệu, giúp làm sáng da và vô hiệu sự tấn công của các gốc tự do - nguyên nhân trực tiếp gây lão hóa. Và thay vì chỉ dùng các sản phẩm skincare chứa vitamin C, phụ nữ Nhật bổ sung luôn chất chống oxy hóa này cho cơ thể bằng cách ăn và uống cam, chanh... và những loại nước uống hỗn hợp như vậy, sắc tố da cùng các gốc tự do sẽ được loại bỏ, làn da khỏe đẹp và hồng hào từ bên trong. Chưa hết, vitamin C còn kích thích sản sinh collagen, ngăn chặn hiệu quả nếp nhăn và tình trạng da chảy xệ khi lớn tuổi.

Làn da của Kana luôn khiến các chị em phải ao ước.

Nguồn: @cami_kana