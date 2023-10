13 năm gánh lỗ của Victoria Beckham đợi “quả ngọt” kinh doanh

Sau 13 năm miệt mài "gồng lỗ", thương hiệu thời trang của Victoria Beckham đã chính thức có lãi và có những tín hiệu dần khởi sắc. Trong một bài phỏng vấn độc quyền với tạp chí WWD, ông David Belhassen - nhà đầu tư của Victoria Beckham cho biết doanh thu của thương hiệu đã tăng 42% lên khoảng 58 triệu bảng Anh trong năm tài khoá 2022. Đáng chú ý, vào cuối năm 2021, thương hiệu của bà Becks báo cáo doanh thu tăng 13% lên 40,9 triệu bảng Anh, cắt lỗ ròng từ 8,6 triệu bảng xuống còn 5,8 triệu bảng.

Sự nghiệp thiết kế thời trang cao cấp bắt đầu chỉ với 10 bộ váy

Thành lập năm 2008, thương hiệu Victoria Beckham trình làng BST đầu tiên với vỏn vẹn 10 bộ váy, trong khuôn khổ New York Fashion Week. Mọi thứ khi ấy diễn ra khá chóng vánh trong phòng suite của khách sạn Waldorf, và đích thân bà Becks là người giới thiệu các thiết kế tới biên tập viên thời trang lẫn khách VIP.

Tuy vậy, đây vẫn được coi là quyết định sáng suốt của Victoria Beckham, theo nhận định của người trong giới. Bởi lẽ trong một buổi "thuyết trình" quy mô nhỏ , người nghệ sĩ có thể giới thiệu kỹ càng hơn về tầm nhìn, chất liệu, ý tưởng cũng như cảm hứng đằng sau BST. Sau buổi giới thiệu, những thiết kế đầu tiên của bà Becks được đón nhận nồng nhiệt bởi giới mộ điệu cũng như các BTV thời trang, họ ca ngợi sự "tinh tế" của đường cắt cùng độ vừa vặn của những thiết kế, thậm chí có tạp chí còn không tiếc lời khen ngợi: "Bộ sưu tập đầu tay của Victoria Beckham rất ấn tượng, hoàn hảo, không có một lỗi lầm nào".

Beyoncé, Jennifer Lopez, Kate Winslet và chính bản thân Victoria Beckham là những ngôi sao hạng A đầu tiên được trông thấy xuất hiện rạng rỡ và quyến rũ trong những thiết kế của thương hiệu Victoria Beckham.

13 năm bền bỉ "gánh lỗ" của ông bà Becks và ánh sáng nơi cuối con đường

Hào quang từ chính chủ đã mang lại cho thương hiệu của Victoria Beckham một khởi đầu tương đối thuận lợi. Chỉ tiếc, nhiêu đó vẫn chưa đủ đảm bảo về mặt tài chính cũng như cam kết về mặt doanh thu đối với một doanh nghiệp thời trang. Mọi cung đường sau đó bắt đầu xoay vần trong trạng thái chênh vênh, khúc khuỷu.

Đối với các khách hàng, việc mua một chiếc váy do người nổi tiếng thiết kế có thể hấp dẫn và mới mẻ trong một hoặc hai mùa đầu tiên. Nhưng về lâu dài họ cần thực sự bị thuyết phục và ấn tượng bởi phom dáng, chất liệu hay dấu ấn nổi bật thay vì một chiếc tag có tên của ngôi sao. Chặng đường dài suốt hơn 1 thập kỷ đã ghi dấu sự hụt hơi và chuỗi ngày thua lỗ tưởng không có hồi kết của thương hiệu Victoria Beckham.

Ở hoàn cảnh này, ông Becks lại đóng vai trò nhà đầu tư, dùng chính công ty riêng của mình - DB Ventures để bù lỗ hàng triệu bảng cho vợ mỗi năm. Cụ thể, năm 2016, DB Ventures phải chi 5,2 triệu bảng Anh để bù vào khoản thua lỗ của thương hiệu thời trang Victoria Beckham. Con số tổn thất của năm 2017 là 10,3 triệu bảng Anh và ghi nhận mức thua lỗ cao nhất là 12,2 triệu bảng Anh trong năm 2018. Tới năm 2020, hoạt động kinh doanh thời trang của Victoria lỗ 4,2 triệu bảng Anh.

Một trong số nguyên nhân khiến thương hiệu Victoria Beckham thua lỗ nhiều năm được cho rằng xuất phát từ sự mẫu thuẫn rất cơ bản: Giá thành quá cao so với chất lượng sản phẩm.

Dẫu vậy, trước tình hình kinh doanh "xám hơn cả trời mây u ám", Victoria dường như vẫn vô cùng lạc quan và giữ vững chấp nhiệm với đứa con tinh thần. Chia sẻ với truyền thông, cựu thành viên Spice Girls cho biết: "Chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng để thành công, nhưng sẽ không phải là ngay ngày mai". Và có vẻ như sự bền bỉ và "lì lợm" của Victoria cùng sự hậu thuẫn không mệt mỏi của David đã đạt được trái ngọt.

Sau 13 năm "gồng gánh", công việc kinh doanh thời trang của Victoria Beckham cuối cùng cũng có những tín hiệu tích cực. "Chìa khóa" dẫn đến chiến thắng đến muộn của Victoria không nằm ở quần áo váy vóc, mà đến từ chính những phụ kiện, nổi bật trong đó là Chain Pouch - chiếc túi xách được yêu thích bởi giới mộ điệu.

Theo ghi nhận của nhiều đơn vị truyền thông, Chain Pouch đã được bán hết sau khi ra mắt trong show diễn Xuân/Hè 2023 của Victoria ở Paris vào tháng 9/2022. Được nhiều người coi như là It bag của mùa mốt, Victoria nhanh chóng thừa thắng xông lên và cho ra mắt các phiên bản khác nhau của chiếc Chain Pouch và được đón nhận bởi đông đảo giới mộ điệu. Ngoài thành công của dòng phụ kiện, nổi bật là thắt lưng Frame Buckle hay kính mắt Sheild, dòng sản phẩm làm đẹp được giới chuyên môn đánh giá cao. Tất cả đã góp phần vào sự hồi sinh cho thương hiệu Victoria Beckham.

Cũng phải nói thêm rằng, trong suốt 13 năm qua, Victoria đã chủ động xây dựng mối quan hệ với những nhân vật sừng sỏ trong thế giới thời trang từ đó giúp cô duy trì được danh tiếng của thương hiệu mang tên mình. Được biết, bà Becks đã nhiều lần đích thân hẹn gặp trực tiếp các biên tập viên của các tạp chí thời trang và giành được thiện cảm của họ. Ngay cả "bà đầm thép" Anna Wintour cũng là người bạn thân thiết với gia đình Beckham và gần như không bao giờ vắng mặt trên hàng ghế front-row của Victoria Beckham, dù lịch trình có bận tới cỡ nào.

Điều đó phần nào phản ánh được sự kiên định của Posh Spice dành cho đứa con tinh thần. Ít nhất thì thương hiệu Victoria Beckham, cũng phải "có giá" ở một mặt nào đó.

Từ trái qua: Anna Wintour tham dự show diễn Thu/Đông 2019 và Xuân/Hè 2024 của thương hiệu Victoria Beckham

Kết

Với hiệu ứng tích cực từ phim tài liệu 'Beckham', hình ảnh nỗ lực, bền bỉ của Victoria trong suốt 13 năm qua đang nhận được nhiều thiện cảm và sự ghi nhận từ công chúng. Liệu đây có trở thành yếu tố giúp "tăng điểm sức mạnh" cho thương hiệu Victoria Beckham hay không? Liệu những dấu hiệu khả quan từ việc kinh doanh phụ kiện hay sản phẩm làm đẹp có thể duy trì tới bao lâu?

Dù vậy, ông bà Becks tạm thời có thể thả lòng, tận hưởng chút lãi lời sau hơn 1 thập kỷ "còng lưng" gồng gánh thua lỗ. "Better late than never" - thà muộn còn hơn không. Chí ít là như thế!