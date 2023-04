Phim của Trần Phi Vũ bị tố đạo nhái, yêu cầu dừng phát sóng

Trang weibo chính thức của nhà sản xuất Nhất thật ảnh nghiệp đã đăng tải thông tin bộ phim Đếm Ngược Nói Yêu Em do Trần Phi Vũ và Châu Dã đóng chính có thiết lập nhân vật, các quan hệ nhân vật, câu chuyện và tình tiết trong phim đều được mô phỏng và bắt chước từ bộ phim If Only (tạm dịch từ tên tiếng Trung: Yêu Thêm Lần Nữa).

Đối với việc này, biên kịch bộ phim là Christina Welsh, chủ sở hữu bản quyền bộ phim, đã ngay lập tức đưa ra tuyên bố bảo vệ bản quyền. Công ty Nhất thật ảnh nghiệp cũng tuyên bố rằng công ty đã có bản quyền chuyển thể If Only của Mỹ từ 15/4/2022. Trong tình huống công ty không cho phép, bộ phim Đếm Ngược Nói Yêu Em đã có hành vi vi phạm bản quyền.

Công ty này cũng tiến hành biện pháp pháp lý đối với nhà sản xuất của Đếm Ngược Nói Yêu Em. Đồng thời, Nhất thật ảnh nghiệp yêu cầu bộ phim phải bị dừng phát sóng, phân phối, lan truyền rộng rãi dưới mọi hình thức. Trên các trang mạng xã hội, nhà sản xuất của phim cũng phải đăng thông tin đính chính và xin lỗi công khai.

Trước đó, Đếm Ngược Nói Yêu Em dự kiến ra rạp vào ngày lễ tình nhân 14/2. Tuy nhiên, scandal lộ ảnh nhạy cảm của Trần Phi Vũ đã khiến kế hoạch này bị ảnh hưởng. Hiện tại, lịch công chiếu phim đã được chuyển sang ngày 28/4. Nhưng với vụ kiện tụng này, nhiều khả năng bộ phim sẽ bị "đắp chiếu" một thời gian dài sắp tới.