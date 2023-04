Hóa ra Moonbin (ASTRO) từng đóng phim Việt cùng Nhã Phương, nhìn lại cảnh bị mắng xối xả trên màn ảnh mà nhói lòng

Thời điểm hiện tại, thông tin về sự ra đi của Moonbin - nam thành viên nhóm nhạc ASTRO đang khiến khán giả vô cùng bàng hoàng, xót xa. Nhìn lại sự nghiệp của cố ca sĩ lại càng đau thương hơn khi còn quá nhiều dự án mà anh bỏ dở.



Moonbin qua đời ở tuổi 25

Dù chủ yếu được biết đến với tư cách idol nhưng thực tế trước khi ra mắt với ASTRO, Moonbin đã được biết đến với tư cách diễn viên. Khá trùng hợp khi thời điểm là thực tập sinh tại Fantagio, Moonbin có cơ hội đảm nhận một vai diễn như tái hiện lại chính hành trình trở thành idol của mình. Đó là một vai khách mời ở bộ phim hợp tác Việt - Hàn mang tên Tuổi Thanh Xuân. Trong phim, anh xuất hiện với hình ảnh một trong những thực tập sinh idol ở phòng tập đầy khắc nghiệt. Vì sự lơ đãng của nam chính (do Kang Tae Oh đảm nhận) mà quản lý đã mắng xối xả cả nhóm, vì vậy nhân vật của Moonbin cũng bị vạ lây.

Moonbin (áo đen) xuất hiện với hình ảnh một thực tập sinh chăm chỉ tập luyện

Anh và cả nhóm bị mắng xối xả (Ảnh: VTV)

Tuổi Thanh Xuân là bộ phim do Nhã Phương và Kang Tae Oh đóng chính (Ảnh: VTV)

Nhìn lại hình ảnh này của Moonbin, khán giả không khỏi xót xa. Phần vì nhớ những ký ức đẹp của nam idol, phần vì sau này sẽ không thể thấy Moonbin trong tư cách diễn viên thêm một lần nào nữa.

Ngoài Tuổi Thanh Xuân, Moonbin còn góp mặt trong khá nhiều dự án phim, chủ yếu với vai phụ, vai khách mời. Đó là Vườn Sao Băng, My Romantic Some Recipe, Idol Fever hay gần đây nhất là Find Me if You Can. Khán giả còn tưởng đâu sẽ sớm được thấy Moonbin ra mắt chính thức với vai trò nam chính của một dự án phim nào đó, đáng tiếc là không thể nữa.

Tổng hợp