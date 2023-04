Nữ chính gây tranh cãi nhất phim Hàn hiện tại: Diễn sến sẩm "như con nít" dù đã 41 tuổi, gần 20 năm vẫn y như mới vào nghề?

Bora! Debora là bộ phim truyền hình mới ra mắt của nữ diễn viên xinh đẹp Yoo In Na. Sau khi phim lên sóng, dù rating không mấy khả quan nhưng phim khá được quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt những trích đoạn đáng yêu của nữ chính Yoo In Na được chia sẻ mạnh mẽ.



Một trong số những trích đoạn được nhắc đến nhiều nhất của Yoo In Na sau 2 tập phim đầu tiên là khi nhân vật của cô - Bora chuẩn bị tâm lý cho việc được cầu hôn. Trong buổi hẹn hò cùng bạn trai lâu năm, Bora liên tục tưởng tượng ra viễn cảnh được cầu hôn nhưng rồi nhận về cái kết "đắng lòng" khi anh ta không hề nghĩ tới việc tiến xa hơn. Biểu cảm thay đổi liên tục, từ hào hứng mong chờ đến thất vọng, có phần ê chề, xấu hổ của Yoo In Na khiến người xem không khỏi thích thú.

Diễn xuất rất tự nhiên, đúng với tâm lý nhân vật nhưng màn thể hiện của Yoo In Na lại gây ra không ít tranh cãi trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng nét diễn của cô hơi "sến", không còn phù hợp với độ tuổi của nữ diễn viên. Vào nghề đã nhiều năm, Yoo In Na vẫn kiên trì theo đuổi thể loại phim tình cảm lãng mạn với nét diễn đáng yêu chẳng khác gì thời Gia Đình Là Số 1. Khán giả mong được thấy một Yoo In Na "trưởng thành" hơn, chí ít cũng là một vai nặng tâm lý như ở Snowdrop (một phim mà cô đóng vai phụ).

Diễn xuất của Yoo In Na đã không còn phù hợp (Ảnh: ENA)

Yoo In Na có vai diễn đầu tiên từ năm 2006 nhưng đến 2009 thì mới chính thức được biết đến với tư cách diễn viên thông qua bộ sitcom đình đám Gia Đình Là Số 1. Xinh đẹp, diễn xuất ổn định, khả năng hóa thân cũng khá đa dạng nhưng sự nghiệp của Yoo In Na không mấy thuận lợi. Cô để lỡ khá nhiều thời gian đầu sự nghiệp nên cho tới năm 30 tuổi mới bắt đầu được quan tâm. Trong sự nghiệp của mình, dù có đóng chính nhưng Yoo In Na chủ yếu nổi tiếng qua các vai phụ là nhân vật có tính cách tươi sáng, tương tự với vai diễn ở Bora! Debora. Khán giả mong mỏi cô sớm thay đổi hình tượng, sử dụng triệt để tài nguyên diễn xuất của mình thay vì cứ mãi đóng đinh bản thân ở một kiểu hình tượng.

