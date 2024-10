VieON ra mắt ‘Tiểu Tam Không Có Lỗi?’, sản xuất phim Tết 2025 - ‘Tứ Hải Phát Tài’

Tiểu Tam Không Có Lỗi?

Thuộc thể loại tâm lý-gia đình, bộ phim VieON Orginal - Tiểu Tam Không Có Lỗi? (đạo diễn: Trần Bửu Lộc, biên kịch: VieON) kể về 3 cô gái độc thân vô tình bước chân vào 3 gia đình dưới sự chỉ định của 3 người vợ, hòng che giấu các bí mật. Với góc nhìn đa chiều về chuyện ngoại tình, đây dự kiến là phim khai thác đề tài "người thứ ba" có nhiều cú twist đáng suy ngẫm nhất 2024.

Nhân vật Thiên Kim (Ammy Minh Khuê đóng), Thùy Châu (Kim Nhã đóng) và Hồng Nhung (Thanh Thúy đóng) là những người vợ hợp pháp. Họ thể hiện phong thái mạnh mẽ, kiên cường, sẵn sàng đối diện với sự phức tạp trong hôn nhân.

Hana (Trình Mỹ Duyên đóng), Cẩm Tú (Trâm Anh đóng) và Cát Tường (Tam Triều Dâng đóng) làm bật lên hình ảnh "bé ba" quyến rũ. Họ có tuổi trẻ, nhiệt huyết và tự tin.

Diễn viên Quốc Huy đóng vai Gia Huy, giám đốc chi nhánh ngân hàng, chồng Thiên Kim, cấp trên của Hana. Văn Anh thủ vai nhạc sĩ Chí Kiên – chồng Thùy Châu, là thần tượng của Cẩm Tú. Trong khi, Nguyễn Phi Hùng đóng vai Bác sĩ Vinh – giám đốc bệnh viện, chồng Hồng Nhung, có ấn tượng tốt về Cát Tường.

Quốc Huy, Văn Anh, Nguyễn Phi Hùng đóng vai 3 người chồng

Poster dự đoán về sự cạnh tranh đầy nước mắt và mất mát trong cuộc chiến chiếm lĩnh trái tim người đàn ông. Tiểu Tam Không Có Lỗi? phát sóng duy nhất trên VieON từ ngày 07/11.

Nữ Hoàng Ayodhaya

Thuộc thể loại cổ trang, Nữ Hoàng Ayodhaya (10 tập) được lấy cảm hứng từ Mae Yuhua - Nữ vương duy nhất của Ayodhaya. Khi phụ nữ không chỉ là quân cờ trên bàn cờ, Thao Sri Sudachan (Mai Davika đóng) hướng tới một nhiệm vụ lớn lao, nhưng con đường không bằng phẳng mà bị đe dọa bởi quyền lực và trái tim.

Là một trong những bộ phim được đầu tư khủng xứ Chùa Vàng năm 2024, Nữ Hoàng Ayodhaya sẽ cho khán giả thấy giai đoạn rối ren giữa các phe phái quyền lực khi vua Chairacha giết ấu đế để lên ngôi. Những bí mật trong hoàng cung cùng mối tình vụng trộm giữa Tao Sri Sudachan và tư tế Bà La Môn – Worawongsathirat (Film Thanapat đóng).

Phim phát sóng với phụ đề/ thuyết minh trên VieON lúc 22h thứ Tư-Năm hàng tuần, bắt đầu từ 24/10.

Pluto

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Chao Planoy – người đứng sau thành công của phim GAP, Pluto thuộc thể loại "girl love", kể về chuyện tình yêu giữa hai cô gái trẻ ở độ tuổi đôi mươi.

Sau khi người em sinh đôi Ob-Oom gặp tai nạn, Ai-Oon (Namtan Tipnaree đóng) quyết định thực hiện lời uỷ thác, giúp em chia tay cô bạn gái May (Film Rachanun đóng). Tuy nhiên, khi gặp May, Ai-Oon lập tức rơi vào lưới tình. Cô gái mù May vốn không phải là mẫu người của Ai-Oon, nhưng chẳng hiểu vì sao lời chia tay giả lại chẳng thể thốt nên lời.

Pluto phát sóng với phụ đề/ thuyết minh trên VieON lúc 20h30 thứ Bảy hàng tuần.

Phim Tết 2025 - Tứ Hải Phát Tài

Dự án phim Tết - Tứ Hải Phát Tài do VieON sản xuất, tổ chức buổi khai máy tại TP.HCM với sự góp mặt của Gin Tuấn Kiệt, Võ Cảnh, Võ Tấn Phát, Tam Triều Dâng, nghệ sĩ Ngân Quỳnh, nghệ sĩ Thành Chiến, nghệ sĩ Thanh Tùng, Tiko Tiến Công, Tôn Kinh Lâm… cùng đạo diễn Nguyễn Minh Chung, người đứng sau thành công của phim thắng giải Mai Vàng 2022 - Giấc Mơ Của Mẹ và các siêu phẩm nổi tiếng Kính Vạn Hoa, Cô Gái Xấu Xí.

Buổi khai máy phim Tết 2025 – Tứ Hải Phát Tài của VieON

Tứ Hải Phát Tài kể về những ngày cuối năm của đoàn hát Tứ Hải, từng nức tiếng một vùng. Trước khi bước sang năm mới, cả đoàn chật vật với nỗi lo cơm áo gạo tiền, không có show. Khó khăn chồng chất khi trưởng đoàn đột ngột nghỉ hưu, nhường lại vị trí cho con trai Thành An – vốn chưa biết gì về gánh tạp kỹ.

Theo đạo diễn Nguyễn Minh Chung, Tứ Hải Phát Tài dự kiến quay khoảng 15 ngày cho toàn bộ 6 tập phim.

"Đây là phim hài dí dỏm, thâm thúy, mang đến không khí vui vẻ cho tất cả mọi người. Lần đầu thực hiện một bộ phim ngắn, tôi sẽ dành toàn lực để làm. Với dàn diễn viên trẻ trung, tài năng, tôi hy vọng ‘Tứ Hải Phát Tài’ sẽ được mọi người vui vẻ đón nhận" - đạo diễn chia sẻ.

Gặp lại đạo diễn Nguyễn Minh Chung, nghệ sĩ Ngân Quỳnh bày tỏ sự quý trọng: "Anh là đạo diễn tài ba, hóm hỉnh. Tôi mong chờ đến những phân đoạn được anh chỉ đạo cho tôi diễn, cũng như các bạn trẻ ở trong đây".

Đạo diễn Nguyễn Minh Chung chỉ đạo Tứ Hải Phát Tài

"Đối với tôi, diễn xuất là một nghề tay ngang. Tôi chưa được được đào tạo bài bản, đây là dịp để tôi học hỏi thêm rất nhiều từ những bậc tiền bối đi trước" - Gin Tuấn Kiệt thể hiện sự kính trọng, vinh dự khi được làm việc với đạo diễn.

Tứ Hải Phát Tài hứa hẹn sẽ mang đến tiếng cười cho khán giả vào Tết năm nay.