Phim mới của Jang Nara mới tập 2 đã giảm tỷ suất người xem, nhan sắc trẻ trung không thể giữ chân khán giả?

Family: The Unbreakable Bond (Tình Thân Gia Đình) - bộ phim đánh dấu sự tái xuất của Jang Nara sau đám cưới - đã chính thức lên sóng hai tập đầu tiên vào tối 17, 18 vừa qua. Đặc biệt phim còn đánh dấu lần tái hợp thứ 4 của Jang Nara với Jang Hyuk - "người tình trăm năm" đã gắn bó với cô trong suốt sự nghiệp. Trước đó, 3 lần nên duyên của họ đều cho ra đời các "bom tấn" truyền hình, đó là Câu Chuyện Thành Công Của Cô Nàng Ngổ Ngáo (Successful Story Of A Bright Girl), Định Mệnh Anh Yêu Em (Fated To Love You) và Tìm Về Quá Khứ (Old Farewell). Chính bởi vậy ngay từ khi chưa ra mắt, Family đã được khán giả kỳ vọng rất nhiều.



Dù lên sóng đầu tuần trên đài trả phí nhưng có thể thấy sức hút khá lớn của phim khi rating tập 1 cán mốc 4,9%, một thành tích đầy hứa hẹn. Thế nhưng mới sang tới tập 2, khi không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh nặng ký nào, rating của Family lại tụt xuống con số 4,1%. Sự hạ nhiệt nhanh đến bất ngờ này khiến khán giả phải đặt dấu hỏi cho chất lượng của bộ phim.

Sau hai tập đầu tiên, khán giả đã phần nào thấy được sự đối lập giữa hai mảng màu của hai nhân vật mà biên kịch muốn khắc họa trong phim. Đó là một Kang Yoo Ra (Jang Nara), bà nội trợ hết lòng vì chồng con và Kwon Do Hoon (Jang Hyuk) - người đàn ông của gia đình với vẻ ngoài hiền lành, vui vẻ nhưng thực chất lại là một bắn tỉa lão luyện, một đặc vụ bí mật làm việc cho Cục Tình báo Quốc gia. Sự thay đổi từ bầu không khí vui vẻ, hài hước khi Do Hoon về nhà với vợ con sang sự kịch tính, căng thẳng khi anh ta đi làm nhiệm vụ được khắc họa rất tốt sau hai tập đầu tiên. Tuy nhiên có lẽ chỉ vậy thì chưa đủ để giữ chân khán giả. Bởi lẽ, câu chuyện trong phim không thực sự mới, ngay cả màn hợp tác giữa Jang Huyk và Jang Nara cũng không mang tới hiệu quả tích cực như mong đợi.

Điểm nhấn ở hai tập đầu có lẽ là nhan sắc quá đỗi trẻ trung của Jang Nara ở độ tuổi 42. Sau bao năm, cô vẫn xứng đáng với danh xưng "thánh hack tuổi" xuất sắc nhất màn ảnh Hàn. Ngay cả khi vào vai một bà nội trợ không nhiều phấn son, váy áo hàng hiệu thì Jang Nara vẫn vô cùng xinh đẹp. Có điều sự tươi trẻ, xinh đẹp ấy không phải điều mà khán giả cần nhất trong một bộ phim truyền hình. Nếu Family muốn giữ chân khán giả thì có lẽ cần cho khán giả thấy nhiều hơn những thế mạnh về kịch bản của tác phẩm.

Nguồn ảnh: tvN