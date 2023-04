Dàn diễn viên đình đám gầy tong teo trên phim: La Vân Hi - Song Hye Kyo bị chê mạnh, mỹ nam Việt lại được khen hết lời

La Vân Hi



Sự trở lại ở Trường Nguyệt Tẫn Minh giúp La Vân Hi nâng tầm cả danh tiếng lẫn diễn xuất nhưng lại khiến anh phải đối diện với không ít bình luận chê bai về ngoại hình. Khán giả cho rằng anh quá gầy, trên mức cần thiết với nhân vật, đến độ những cảnh tình cảm bên cạnh Bạch Lộc, anh trông còn mong manh hơn bạn diễn. Nhiều lời đồn đoán cho rằng La Vân Hi trông gầy như vậy là do trước đó gặp sự cố bị bạn diễn đánh trên phim trường dẫn tới sức khoẻ gặp vấn đề.

Song Hye Kyo là một trong số những biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn được khán giả vô cùng yêu mến thế nhưng chẳng ai ngờ cũng có thời điểm cô bị miệt thị vì ngoại hình trên phim. Đó là ở bộ bom tấn The Glory mới lên sóng gần đây. Trong cảnh quay cởi bỏ lớp áo khoác để lộ những vết sẹo trên khắp cơ thể, Song Hye Kyo bị khán giả chê bai là quá nhỏ con, gầy gò không hề quyến rũ như ảnh họa báo. Được biết Song Hye Kyo cố tình để bản thân trông thật gầy gò trong cảnh quay này, cô chỉ ăn chuối trong suốt 3 ngày, và thậm chí không uống nước một ngày trước khi ghi hình. Dù nỗ lực là vậy nhưng những bình luận tiêu cực vẫn không chịu buông tha cho cô.

Là một trong số những biểu tượng nhan sắc hàng đầu Kpop ở thế hệ của mình, Yoona cũng có thời điểm bị chê bai ngoại hình trên phim. Vào vai nữ chính trong The K2, Yoona bị cho là xuống cân quá độ khiến khán giả vô cùng lo lắng. Dẫu biết vóc dáng thanh mảnh sẽ hợp vai hơn nhưng cô dường như đã giảm cân hơn lố dẫn tới việc trông vô cùng thiếu sức sống, mặt mũi xanh xao còn bàn tay thì lộ rõ gân guốc. Đây cũng là lần duy nhất cô lộ dáng với vóc dáng gầy gò trên phim như thế.

Ở bộ phim gần nhất của mình, Hợp Đồng Hôn Nhân, Park Min Young mất đi dáng vẻ quyến rũ làm nên thương hiệu bởi trông gầy gò tới mức báo động. Cằm nhọn khác thường, xương quai xanh lộ rõ, bờ vai quá nhỏ, những điều này thậm chí còn khiến Park Min Young đứng trước lời đồn đoán rằng cô đang phải chịu biến chứng của dao kéo. Thực tế chỉ là cô đang quá gầy dẫn tới việc gương mặt mới hóp lại. Ngay khi phim kết thúc, Park Min Young đã tăng cân trở lại, gương mặt cũng đầy sức sống hơn rất nhiều.

Thời điểm đóng phim Sở Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh chỉ nặng có 36kg. Chính bởi vậy dù đã mặc trang phục cổ trang nhiều lớp, cô vẫn để lộ thân hình gầy gò, thiếu sức sống, trơ cả xương sườn. Thậm chí khi quay cảnh bị nhốt trong lồng, Triệu Lệ Dĩnh đã dễ dàng chui qua khoảng trống hẹp giữa hai thanh sắt. Thân hình gầy gò này khiến cô khác hẳn với tưởng tượng của khán giả về một mỹ nhân văn võ song toàn, một tay làm nên chuyện lớn.

Ngô Cẩn Ngôn vốn nổi tiếng với thân hình gầy gò nhưng tới mức bị gọi là búp bê đầu to như ở bộ phim Thượng Thực thì quả là đáng báo động. Ở hậu trường phim, cô xuất hiện với dáng vẻ gầy tong teo, thiếu sức sống khiến nhiều người hoảng sợ. khi lên phim qua công nghệ chỉnh sửa cô trông cũng chẳng có sức sống hơn là bao. Khi lên phim, qua công nghệ chỉnh sửa cô trông cũng chẳng có sức sống hơn là bao.

Cái tên đến từ Việt Nam - Thuận Nguyễn - cũng từng gây sốc khi xuất hiện với hình ảnh hốc hác, gầy trơ xương sườn ở bộ phim Bẫy Ngọt Ngào. Được biết anh đã giảm tới 23kg trong 3 tháng để quay cảnh kết của phim, khi nhân vật mắc bệnh hiểm nghèo. Nếu các trường hợp kể trên bị chê thì Thuận Nguyễn lại được khán giả khen hết lời vì màn giảm cân ngoạn mục này.

Tổng hợp