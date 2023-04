Nữ chính phim Hàn có rating mở màn đỉnh nhất hiện tại: Nữ hoàng gợi cảm đóng toàn phim bạo, visual tuổi 54 gây bất ngờ

Chủ đề y khoa vẫn luôn là mảnh đất màu mỡ nơi các nhà làm phim thỏa sức khai thác, sáng tạo. Mới đây nhất, đài JTBC đã trình làng một bộ phim khai thác chủ đề này có tên Doctor Cha. Sau tập 1 với rating tương đối khả quan là 4,9%, tập 2 của phim đã bứt phá lên tới con số 7,8%, một thành tích đầy hứa. Thành tích này giúp Doctor Cha đứng đầu về lượng người xem trong loạt miniseries lên sóng tối cuối tuần vừa qua, hứa hẹn sẽ là bom tấn màn ảnh trong thời gian sắp tới. Phim xoay quanh câu chuyện của Cha Jung Sook, một bà nội trợ suốt 20 năm chăm lo cho gia đình, nay vì một cuộc khủng hoảng bất nên đã trở thành bác sĩ nội trú năm thứ nhất.

Ảnh: JTBC

Người đảm nhận vai Cha Jung Sook là nữ diễn viên nổi tiếng Uhm Jung Hwa. Đã 6 năm rồi cô mới trở lại màn ảnh nhỏ với vai trò nữ chính, xuất hiện xuyên suốt trong một tác phẩm. Đây có lẽ là lý do lớn nhất khiến Doctor Cha nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Trong thời gian đợi bộ phim làm nên chuyện lớn ở tương lai, cùng nhìn lại sự nghiệp của nữ diễn viên Uhm Jung Hwa.

Ảnh: JTBC

Uhm Jung Hwa sinh năm năm 1969, được coi là một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất trong ngành giải trí Hàn Quốc, đạt được thành công hiếm có trong cả âm nhạc và điện ảnh. Sự nghiệp vẻ vang và sức ảnh hưởng của cô đã giúp cô được gọi với danh xưng “Madonna Hàn Quốc” (Madonna là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Mỹ, một nhân vật văn hóa nổi bật trên thế giới của thế kỷ 20 và 21).

Uhm Jung Hwa bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1989 với tư cách là thành viên hợp xướng của đài truyền hình MBC. Những năm đầu sự nghiệp, cô có đóng phim nhưng chủ yếu được biết đến với vai trò ca sĩ. Cô phát hành album phòng thu đầu tay, Bí Mật Đau Buồn vào năm 1993, tới 1996 thì thành công rực rỡ khi chuyển hướng sang dòng nhạc dance với Sad Expectation và Rose of Betrayal. Lúc này cô được biết đến như một trong những biểu tượng nhạc pop xuất sắc nhất Hàn Quốc cuối những năm 1990.

Bắt đầu từ năm 2001, Uhm Jung Hwa tập trung toàn lực vào sự nghiệp diễn xuất. Vốn nổi tiếng với vẻ sexy, gợi cảm nên bộ phim đầu tiên làm nên tên tuổi của cô cũng là phim 18+ có tên Marriage Is a Crazy Thing. Nhờ bộ phim này, cô đã giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang lần thứ 39. Những năm sau đó, Uhm Jung Hwa tiếp tục theo đuổi hình tượng sexy, quyến rũ và được mệnh danh là nữ hoàng gợi cảm của làng giải trí Hàn. Changing Partners, Five Senses Of Eros hay nổi đình đám nhất là Witch's Romance với cảnh nóng cùng bạn diễn kém 19 tuổi là những tựa phim giúp Uhm Jung Hwa “củng cố” thương hiệu của mình.

Cảnh tình tứ ở Witch's Romance cùng đàn em Park Seo Joon

So với những nữ hoàng cảnh nóng khác như Jeon Do Yeon, Lim Ji Yeon,... Uhm Jung Hwa lại không gây ra nhiều tranh cãi. Thậm chí cô còn được khán giả và cả giới mộ điệu vô cùng ưu ái. Và dù có xuất phát điểm từ một ca sĩ nhưng số giải thưởng phim ảnh mà cô nhận được trong sự nghiệp cũng nhiều không đếm xuể, trong đó có cả chiếc cúp Ảnh hậu danh giá từ giải thưởng Baeksang lần thứ 48.

Hiện tại, Uhm Jung Hwa đã 54 tuổi và vẫn hoạt động nghệ thuật vô cùng chăm chỉ. Tuy không còn đóng những vai diện gợi cảm như giai đoạn cách đây hơn 10 năm nhưng cô vẫn được biết đến với hình tượng gợi cảm, thân hình quyến rũ tới khó tin. Ở độ tuổi này có lẽ hiếm người còn có người còn giữ được thân hình hoàn hảo như cô.

Hình ảnh gần đây của Uhm Jung Hwa (Ảnh: Instagram nhân vật)

