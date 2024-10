Bích Ngọc hiện đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả khi cô cùng lúc đóng chính hai dự án phim truyền hình lớn là Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa lên sóng trên kênh VTV và Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp. Hai bộ phim mang tới hai hình tượng khác nhau hoàn toàn của Bích Ngọc, từ thần thái, nét diễn đến ngoại hình đều không hề mang tới cảm giác trùng lặp, nhàm chán.



Cụ thể, với Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa, Bích Ngọc vào vai Trang, một giáo viên mầm non dịu dàng. Trang là phụ nữ gia đình kiểu mẫu, luôn chu toàn việc nhà, được lòng chị chồng và biết thấu hiểu cho chồng. Cô và Nghiêm có xuất phát điểm từ một cuộc hôn nhân không tình yêu nhưng sau cùng, bằng sự chân thành của mình, cô và Nghiêm đã có một mái ấm hạnh phúc bên nhau. So với những vai diễn trước đây của Bích Ngọc, Trang là vai diễn trưởng thành, đằm thắm hơn rất nhiều.

Tới với Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp, Bích Ngọc lại vào vai Bình An - một cô gái lí lắc, lương thiện, đang trên hành trình theo đuổi ước mơ của mình. Vốn dĩ Bình An là con gái một gia đình giàu có nhưng từ nhỏ đã bị đánh tráo thân phận, mất trí nhớ và sống trong gia đình nghèo khó. Dù hoàn cảnh sống không tốt nhưng Bình An vẫn luôn lương thiện, vui vẻ, yêu thương mẹ nuôi và đối đãi tốt với tất cả mọi người. So với một Trang trưởng thành, dịu dàng thì Bình An lại mang tới một Bích Ngọc trẻ trung, lanh lợi, hài hước hơn.

Hai vai diễn với hai tính cách hoàn toàn khác nhau là cơ hội để Bích Ngọc thể hiện được khả năng nhập vai, biến hóa linh hoạt của mình. Và đáng mừng khi cô đã thành công thể hiện được hai nhân vật hoàn toàn tách biệt. Bên cạnh diễn xuất, Bích Ngọc cũng có một màn lột xác hoàn toàn nhờ việc thay đổi kiểu tóc. Với Trang là mái tóc đen dài, thẳng đúng chất người phụ nữ dịu dàng. Với Bình An lại là kiểu mái ngang dày che kín trán, mang tới cảm giác trẻ trung, có chút ngây ngô cho nhân vật.

Hai kiểu tóc mang tới hai hình tượng hoàn toàn khác biệt của Bích Ngọc

Bích Ngọc sinh năm 1997, là nữ diễn viên trẻ đã có khá nhiều năm chinh chiến trên màn ảnh nhỏ cả hai miền Nam - Bắc. Cô đi lên từ những vai phụ nhỏ trong các tựa phim giờ vàng như Đi Qua Mùa Hạ, Tình Khúc Bạch Dương, Hương Vị Tình Thân,... Những năm gần đây, Bích Ngọc dành nhiều thời gian hơn cho việc tham gia các dự án truyền hình miền Nam và dần khẳng định được chỗ đứng của bản thân trong làng phim Việt.

Nguồn ảnh: VTV