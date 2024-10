Sau 3 năm, “gã khổng lồ” Sony Pictures đã “trình làng” bom tấn được chờ đợi nhất nhì 2024 - Venom: The Last Dance (Venom: Kèo Cuối). Trong bối cảnh dòng phim hành động viễn tưởng đang thoái trào đáng thất vọng, Venom: The Last Dance ngay lập tức gây bão cộng đồng mạng sau khi tin tức khởi chiếu nổ ra, nhận được sự quan tâm đông đảo từ người hâm mộ toàn cầu

Venom: The Last Dance (Venom: Kèo Cuối) đang được khán đón chờ mòn mỏi

Tính đến 11 giờ ngày 23/10, Venom: The Last Dance hiện đang “đội nóc” BXH phòng vé Việt, chứng minh sức hút khó cưỡng từ thương hiệu phim phản anh hùng đình đám này. Theo báo cáo của Box Office Vietnam, phần thứ 3 của siêu phẩm này Sony Pictures thu về hơn 1.6 tỷ đồng trong ngày đầu tiên chiếu sớm, nâng tổng doanh thu hiện tại lên 2.5 tỷ đồng, hứa hẹn sẽ bùng nổ các rạp chiếu trong thời gian tới.

Bộ phim đạt doanh thu top 1 phòng vé Việt với con số vô cùng khả quan

Sau hai phần đầu tiên vô cùng ăn khách, hành trình Eddie Brock (Tom Hardy) và Venom dần đi đến hồi kết, báo hiệu cho một màn kết thúc trọn vẹn đầy cảm xúc, vui có buồn có. Hậu bản tiếp theo của chuỗi phim đình đám theo chân cuộc rượt đuổi của chính phủ Mỹ nhắm tới bộ đôi chính. Trong tình cảnh ngặt nghèo đó, họ vô tình phát hiện ra sự thật rằng các Symbiote đang trốn chạy khỏi sự săn lùng của ác thần Knull. Nhiều suy đoán tin rằng nhân vật duy nhất có thể đặt dấu chấm hết cho bộ đôi cũng chỉ có thể là Knull, ông tổ của giống loài cộng sinh này.

Bộ phim hé lộ phản diện mới, ác thần Knull đầy hung hiểm và tàn ác

Theo nguyên tác Marvel Comics, Knull là một vị thần nguyên thủy tồn tại ngoài khoảng không gian vô tận đen như mực, trước cả khi các Celestials kiến tạo nên vũ trụ. Phẫn nộ vì “vương quốc bóng tối” bị phá hoại, hắn đã sử dụng tham gươm Necro Sword và chặt phăng chiếc đầu của một Celestials. Sau khi bị tống giam vào The Void, hắn đã khai sinh ra chủng tộc Klyntar, hay còn gọi là Symbiote. Quá trình này đã hình thành nên nỗi sợ nguyên thủy của chúng với lửa và âm thanh tần số cao, dĩ nhiên Venom cũng không phải là ngoại lệ.



Vì thế, Knull được coi như phiên bản “thay máu” của gã “khoai môn” Thanos, hùng mạnh hơn và tàn bạo hơn. Với khả năng bá đạo tới vậy, hiển nhiên thế lực tà ác này sẽ không chỉ góp mặt trong một phần phim. Theo đại diện Marvel, Venom: The Last Dance chỉ là lần “chào sân” đầu tiên trong chuyến chinh phạt vũ trụ của hắn mà thôi.

Bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến một bữa tiệc hành động - viễn tượng đầy mãn nhãn và ấn tượng, chắc chắn sẽ khiến những “con dân” Marvel hài lòng. Bên cạnh những pha rượt đuổi và chiến đấu kịch tính, sức hút của bộ phim còn tới từ bộ đôi Eddie Brock và Venom. Mỹ nam Tom Hardy khiến khán giả té ghế với những câu thoại vô tri, hài hước vô cùng duyên dáng. Cùng với những khoảnh khắc “người tung kẻ hứng” với quái vật Venom, bộ đôi hứa hẹn sẽ mang đến những tràng cười sảng khoái tới khán giả.