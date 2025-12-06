Thời gian gần đây, Moon River (Sông Trăng Hoán Mệnh) đang ngày càng thu hút thêm nhiều khán giả mới xem phim. Những yếu tố như tráo đổi thân xác hay dịch chuyển thời gian đã trở thành “món quen” của phim cổ trang Hàn, và Moon River tiếp tục khai thác chất liệu này theo cách riêng của mình. Mặc dù phải đối đầu trực tiếp với đối thủ mạnh Taxi Driver 3 trong cùng khung giờ nhưng Moon River vẫn cho thấy đà tăng trưởng ấn tượng.

Số liệu mới cập nhật cho biết tập phát sóng gần nhất đã đạt rating trung bình 6.0% trên toàn Hàn Quốc, thậm chí vọt lên đến 15.68% lúc 23h05 (giờ Hàn). Sức hút của bộ phim còn lan rộng trên trên nền tảng trực tuyến: Moon River hiện đứng thứ 5 trong danh sách các tựa phim được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày trên Naver.

Không phải tự nhiên tập 9 đạt lượng người xem cao đến vậy. Ở diễn biến mới nhất, Tả Thừa tướng vẫn tiếp tục âm mưu hãm hại Dal I, dựng lên hàng loạt chứng cứ giả để đổ tội cô là kẻ trà trộn đã dẫn Jimjo vào cung. Tin đồn lan rộng khiến Dal I rơi vào tình thế nguy hiểm. Giữa lúc căng thẳng bủa vây, Lee Gang bất ngờ đem đến cho Dal I một món quà mà cô từng ước ao khi còn nhỏ: hàng trăm đôi giày hoa. Anh muốn thực hiện lời hứa năm xưa, khi cô e dè thú nhận rằng mình chỉ mong có lấy một đôi.

Cảnh nóng giữa cặp đôi chính

Hạnh phúc đến nghẹn lời, Dal I gần như không nói nên câu. Lee Gang nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay cô một chiếc nhẫn và cầu hôn. Cả hai lặng lẽ tổ chức một buổi lễ bí mật, trao nhau nhẫn và lời thề ước. Chuyện gì đến cũng đến, khán giả cuối cùng được chiêm ngưỡng “cảnh nóng” giữa cặp đôi.

2 người nhẹ nhàng cởi xiêm y của nhau, để lộ ra tấm lưng và bờ vai đầy khiêu gợi. Dal I e ấp bên cạnh Lee Gang, nhớ lại những ký ức về hành trình 2 người gặp gỡ cho đến tận bây giờ. Và rồi họ dành trọn 1 đêm bên nhau, chìm trong khoảnh khắc nồng nàn tình yêu. Nhịp phim chậm rãi, phủ lên màu hồng ấm từ ánh lửa càng mang đến sự tình tứ, cháy bỏng khó tả tới người xem.

Cảnh nóng đốt mắt người xem

Dân mạng không khỏi quắn quéo, cho rằng đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Mọi người đồng loạt thừa nhận đây là phân đoạn khiến họ “đứng ngồi không yên”, là cảnh nóng hot nhất phim Hàn năm nay. Bộ phim đang bước vào giai đoạn cao trào, hứa hẹn những diễn biến còn bùng nổ hơn trong các tập tiếp theo.

Chemistry và visual đồng đều giữa cặp chính cũng nhận về nhiều phản ứng tích cực. Kang Tae Oh vốn không còn xa lạ gì đối với mọt phim, nhưng vài năm nay anh chàng bất ngờ hạ nhiệt. Vai thái tử Lee Gang ngang tàn được kỳ vọng sẽ giúp nam diễn viên lấy lại hào quang đã mất. Se Jeong, khởi đầu là idol, nay nổi tiếng với nhiều vai diễn đa dạng thể loại, chứng minh cô nàng có thể thích ứng nhanh và tốt với nhiều kịch bản.