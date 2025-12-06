Chiều ngày 6/12, Lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA) 2025 đã diễn ra tại sân vận động Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc), thu hút đông đảo người hâm mộ tới tham dự. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm tổ chức thường niên, AAA 2025 đã đón chào màn đổ bộ của hàng loạt diễn viên đình đám châu Á như Yoona, IU, Park Bo Gum, Kang Yoo Seok, Lee Yi Kyung, Kim Yoo Jung...

IU xuất sắc nhận về tay cúp vàng Daesang Artist of the Year (Actor) - hạng mục danh giá nhất nhì AAA 2025. Tài năng của cô đã được công nhận nhờ vai nữ chính trong When Life Gives You Tangerines. Ngoài ra, IU còn chia nửa giải Best Couple với "chồng yêu màn ảnh" Park Bo Gum. IU chính là nhân vật không ai dám phản đối khi nhận giải Daesang kể cả ở hạng mục phim ảnh lẫn âm nhạc.

IU vinh dự lên sân khấu nhận giải Daesang lớn nhất nhì AAA 2025

Một trong những hạng mục đuợc mong đợi nhất chương trình chính là set 4 giải Daesang diễn xuất. YoonA và Jun Ho lần lượt được xướng tên trong hạng mục Actor/Actress of the Year (TV). Năm nay, YoonA "lời to" khi nắm trong tay 2 dự án ăn khách là Bon Appétit, Your Majesty và Pretty Crazy. Tuy nhiên, thực lực diễn xuất của mỹ nhân SNSD vẫn còn gây tranh cãi không ít trên MXH nên chiến thắng lần này đang nhận nhiều phản ứng trái chiều.

Tương tự YoonA, Jun Ho vẫn chưa thực sự thuyết phục được số đông khán giả đại chúng qua vai diễn chính trong bộ phim Typhoon Family. Thành công từ bộ phim phần nào đã giúp một bộ phận netizen quên đi những thiếu sót trong chuyên môn của nam thần 9x.

Park Bo Gum "lãi đậm" nhất AAA 2025 khi anh chàng không chỉ giành chiến thắng hạng mục Actor of the Year (OTT) mà còn rinh về luôn 2 cặp giải: Best Couple với IU và AAA 10 Legendary Couple với Kim Yoo Jung. Moon So Ri - người vào vai nữ chính When Life Gives You Tangerine tuổi trung niên cũng chiến thắng hạng mục Actress of the Year (OTT). Vậy là, 3 nhân vật chính của siêu phẩm When Life Gives You Tangerines đều giành được Daesang năm nay.

Ngoài ra, nếu hạng mục Best Actor - Female gọi tên Lee Hyeri và Cha Joo Young thì Best Actor - Male thuộc về Lee Jun Young và Choo Young Woo.