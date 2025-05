Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang là sự kiện nóng nhất mạng xã hội hiện tại. Tối ngày 5/5, sau chương trình thảm đỏ hoàng tráng, quy tụ dàn sao khủng, lễ trao giải đã diễn ra với nhiều hạng mục danh giá hứa hẹn sẽ tìm được chủ nhân xứng đáng.

Suzy xuất hiện với vai trò MC dẫn dắt thảm đỏ

Năm nay, lễ trao giải Baeksang có sự góp mặt của vô số những tên tuổi đình đám, đều là những người tác phẩm, vai diễn ấn tượng trong năm 2025 như Song Hye Kyo, IU, Park Bo Gum, Joo Ji Hoon,... Tất cả làm nên một bữa đại tiệc nhan sắc và hứa hẹn cuộc so găng cực kỳ gay cấn.

KẾT QUẢ LỄ TRAO GIẢI THEO DIỄN BIẾN THỜI GIAN THỰC ĐƯỢC CHÚNG TÔI CẬP NHẬT TẠI ĐÂY:





18h40: Byeon Woo Seok - Kim Hye Yoon nhận giải Popularity Award (giải thưởng do người hâm mộ bình chọn). Khoảnh khắp "OTP" một thời đứng chung sân khấu khiến khán giả phát cuồng.

Byeon Woo Seok - Kim Hye Yoon cùng nhận giải thưởng

18h30: Giải thưởng Nữ - nam diễn viên mới xuất sắc nhất (hạng mục truyền hình) gọi tên: Chae Won Bin (phim Doubt) và Choo Young Woo (phim The Tale of Lady Ok)

18h20: Giải thưởng Nữ - nam diễn viên mới xuất sắc nhất (hạng mục điện ảnh) gọi tên: Nữ thần học đường Roh Yoon Seo (phim Hear Me: Our Summer) và Jung Sung Il (phim Uprising)