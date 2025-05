Han So Hee – cái tên nổi lên như hiện tượng trong làng giải trí Hàn Quốc những năm gần đây – không chỉ là một nữ diễn viên có nhan sắc gây thương nhớ, mà còn là biểu tượng của ý chí vươn lên từ nghịch cảnh. Cô không xuất thân từ gia đình danh giá, cũng chẳng có bệ phóng hoàn hảo. Nhưng chính hành trình chông gai đó đã góp phần tạo nên một Han So Hee đầy bản lĩnh và mê hoặc hôm nay.

Han So Hee

Tuổi thơ không trọn vẹn và khởi đầu không ai tin được

Sinh ngày 18/11/1994 tại Ulsan, Hàn Quốc, Han So Hee tên thật là Lee So Hee. Cha mẹ cô ly hôn từ khi cô còn rất nhỏ. Han So Hee lớn lên trong sự chăm sóc của bà ngoại và phải tự lập từ sớm. Không có điều kiện học hành đầy đủ, cô bỏ học đại học và rời quê nhà lên Seoul với chỉ 300.000 won trong túi – một con số ít ỏi cho bất kỳ ai bắt đầu cuộc sống mới ở thủ đô đắt đỏ.

Ban đầu, Han So Hee làm thêm tại quán bar, chụp hình người mẫu để trang trải cuộc sống. Gương mặt sắc sảo, ánh mắt buồn nhưng kiêu hãnh của cô đã khiến nhiều nhiếp ảnh gia chú ý. Những bức ảnh chụp lookbook trên các trang mua sắm online và ảnh quảng cáo giúp cô dần lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch truyền hình.

Bước ngoặt với vai "tiểu tam" và nỗ lực ở những hình tượng đầy gai góc

Dù bắt đầu đóng phim từ năm 2017 với các vai phụ trong Money Flower và 100 Days My Prince, nhưng phải đến năm 2020, cái tên Han So Hee mới thật sự bùng nổ với vai Yeo Da Kyung trong Thế giới hôn nhân (The World of the Married).

Vào vai "tiểu tam" xen vào cuộc hôn nhân của cặp đôi chính, Han So Hee khiến khán giả vừa ghét cay ghét đắng vừa không thể rời mắt. Nhan sắc lạnh lùng, ánh nhìn đầy thách thức, cùng khả năng thể hiện nội tâm nhân vật mâu thuẫn đã khiến cô trở thành một hiện tượng truyền hình chỉ sau vài tập phim.

Han So Hee trong phim Thế giới hôn nhân

Phim đạt rating cao kỷ lục (cao nhất là 28,4%), trở thành một trong những drama Hàn có lượt xem cao nhất mọi thời đại trên đài cáp. Han So Hee cũng vì thế mà bước thẳng vào hàng ngũ những gương mặt nữ chính sáng giá nhất xứ kim chi.

Không chọn an toàn với những vai ngây thơ, dễ thương, Han So Hee tiếp tục thử sức với loạt vai diễn gai góc hơn. Trong Nevertheless (2021), cô vào vai sinh viên nghệ thuật đầy cá tính – một cô gái đang lạc lối giữa yêu và tổn thương. Dù bộ phim gây tranh cãi vì kịch bản lửng lơ, nhưng nhan sắc và chemistry của Han So Hee với bạn diễn Song Kang lại khiến dân tình phát cuồng.

Đến My Name (Netflix – 2021), Han So Hee thực sự "lột xác". Cô hóa thân thành Ji Woo – cô gái gia nhập băng đảng tội phạm để trả thù cho cha. Với tạo hình gương mặt đầy vết bầm, ánh mắt lạnh lùng và các pha hành động máu lửa, Han So Hee khiến khán giả phải trầm trồ: "Đây thực sự là cô gái từng chỉ đóng vai tiểu tam xinh đẹp sao?".

Han So Hee trong My Name

Cô đã dành 2 tháng học boxing, tập võ và từ chối dùng diễn viên đóng thế trong nhiều phân đoạn nguy hiểm. Nỗ lực của cô được đền đáp bằng sự công nhận từ khán giả quốc tế, giúp cô mở rộng độ phủ toàn cầu thông qua nền tảng Netflix.

Thời mới nổi tiếng, được ví như "bản dupe" của nữ minh tinh Song Hye Kyo. Cô mang vẻ đẹp hiện đại, hơi "sắc", với đôi mắt sâu, gò má cao, sống mũi thanh tú và đôi môi căng mọng. Điều này khiến cô dễ dàng hoá thân vào các vai diễn có chiều sâu, mang tính nổi loạn hoặc lạnh lùng.

Cô từng gây sốt trên mạng với loạt ảnh hồi mới đi làm người mẫu – mái tóc khói, xăm hình, thần thái "bad girl" cuốn hút. Khác với hình tượng nữ thần thanh thuần thường thấy, Han So Hee là tuyên ngôn sống động cho vẻ đẹp không rập khuôn, và tự do thể hiện cái tôi nghệ thuật.

Han So Hee từng được ví như "bản dupe" của Song Hye Kyo

Đời tư, scandal và cách đối mặt thẳng thắn

Sự nổi tiếng cũng kéo theo những sóng gió. Trong giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp, Han So Hee từng bị cư dân mạng "đào lại" quá khứ với những hình xăm, hình ảnh gợi cảm, từng làm việc trong bar. Thậm chí, mẹ ruột của cô từng nợ nần và lạm dụng danh tiếng của con gái để vay mượn khiến cô phải công khai xin lỗi dù bản thân không liên quan.

Trong một bài đăng cảm động, Han So Hee viết: "Tôi lớn lên với bà ngoại, mẹ tôi và tôi gần như không liên lạc. Nhưng tôi xin lỗi vì đã không thể hoàn toàn tách khỏi mối quan hệ huyết thống".

Một scandal khác từng khiến công chúng xôn xao là tin đồn tình ái giữa Han So Hee, Ryu Jun Yeol và Hyeri – cặp đôi nổi tiếng đã chia tay sau 7 năm bên nhau. Vào năm 2024, khi paparazzi ghi lại hình ảnh Ryu Jun Yeol và Han So Hee cùng xuất hiện tại Hawaii, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Dù không có bằng chứng cụ thể về mối quan hệ, nhưng thời điểm gần sát khi Hyeri và Ryu Jun Yeol chia tay khiến người hâm mộ không khỏi nghi ngờ về sự chồng chéo.

Thời điểm đó, Han So Hee từng phản ứng bằng cách thẳng thắn đăng bài trên Instagram phủ nhận việc là người xen vào mối quan hệ của người khác, đồng thời tuyên bố sẽ không để những lời đồn vô căn cứ ảnh hưởng đến bản thân.

Năm 2023 – 2024, Han So Hee liên tục góp mặt trong các dự án lớn. Bộ phim Gyeongseong Creature (Sinh vật Gyeongseong), hợp tác với Park Seo Joon, là một bước đi tham vọng khi khai thác đề tài quái vật thời Nhật chiếm đóng, kết hợp yếu tố lịch sử và kinh dị. Dù phim có ý kiến trái chiều, diễn xuất của cô vẫn được đánh giá tốt.

Han So Hee trong phim Gyeongseong Creature

Cô cũng tiếp tục là gương mặt đại diện cho hàng loạt thương hiệu thời trang và mỹ phẩm cao cấp như Charlotte Tilbury, Adidas, Olay... khẳng định sức hút mạnh mẽ cả ở mảng thương mại lẫn nghệ thuật.