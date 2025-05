Trong một thế giới giải trí nơi chỉ một scandal nhỏ cũng có thể nhấn chìm cả sự nghiệp, Jeon Jong Seo lại là ngoại lệ hiếm hoi - một “con kiến đập mãi không chết”, vừa gây tranh cãi, vừa ngày càng toả sáng một cách khó hiểu trong làng phim Hàn.

Sự nghiệp diễn xuất toàn bom tấn

Jeon Jong Seo bắt đầu nổi lên từ vai nữ chính trong bộ phim kinh dị Burning (2018) – một tác phẩm điện ảnh được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes, hợp tác cùng đạo diễn danh tiếng Lee Chang Dong. Dù là vai diễn đầu tay, Jeon Jong Seo đã lập tức được đánh giá là “phát hiện lớn” của điện ảnh Hàn. Ánh mắt vô hồn, biểu cảm lạnh lùng nhưng có chiều sâu của cô trong Burning khiến giới phê bình vừa ngạc nhiên, vừa dè chừng. Sau thành công đó, cô gây sốc khi có vai chính trong bộ phim Hollywood - Mona Lisa and the Blood Moon, tác phẩm được chọn công chiếu tại Liên hoan phim Venice. Trong khi nhiều diễn viên Hàn phải chật vật với vai phụ trong các phim quốc tế, Jeon Jong Seo lại có luôn vai chính ngay những năm đầu sự nghiệp.

Trở về Hàn Quốc, nữ diễn viên họ Jeon có cú nổ lớn nhất giúp tên tuổi cô lan rộng đến khán giả đại chúng với The Call. Trong phim, cô vào vai kẻ sát nhân rối loạn tâm thần, chuyển biến tâm lý sắc lạnh đến rợn người. Vai diễn giúp cô được đề cử và nhận loạt giải thưởng danh giá. Không dừng lại ở điện ảnh, Jeon Jong Seo lấn sân sang truyền hình với Money Heist: Korea. Dù phim nhận ý kiến trái chiều, nhưng diễn xuất của cô trong vai Tokyo vẫn được khen là điểm sáng giữa dàn cast.

Dù vào nghề chưa lâu, Jeon Jong Seo đã có một sự nghiệp vàng son mà nhiều người khao khát với phim chất lượng, vai độc lạ, giải thưởng lớn, sự công nhận từ cả giới chuyên môn lẫn khán giả toàn cầu. Nhưng song song với tài năng ấy là một mặt tối không thể phủ nhận: chuỗi bê bối cá nhân đầy tranh cãi, mà kỳ lạ thay, lại không hề làm cô chững lại.

Phim The Call và cú hích lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên

Ngập bê bối nhưng lần nào cũng thoát nạn một cách khó hiểu

Sự nghiệp rực rỡ chỉ sau vài năm làm nghề nhưng nếu nhìn sang đời tư, Jeon Jong Seo lại là nhân vật thị phi với hàng loạt scandal khiến netizen lắc đầu ngán ngẩm. Từ năm 2020, cái tên Jeon Jong Seo đã bắt đầu gắn với nghi vấn bạo lực học đường - một chủ đề đặc biệt nhạy cảm tại Hàn Quốc. Dù không có bằng chứng rõ ràng, những lời tố cáo về việc cô từng bắt nạt bạn học, hành xử ngang ngược vẫn xuất hiện rải rác trên các diễn đàn. Đáng nói, nghi vấn này bị đào đi nhắc lại nhiều lần nhưng lần nào cũng thế, sóng gió qua đi nhanh đến đáng ngờ, truyền thông Hàn dường như luôn chọn cách ngó lơ bê bối này.

Chưa dừng lại ở đó, đầu năm 2025, Jeon Jong Seo một lần nữa bị chỉ trích dữ dội khi đăng bức ảnh selfie tươi tắn của mình vào ngày Quốc tang tại Hàn Quốc trong khi nhiều nghệ sĩ hủy lịch trình, mặc đồ đen và giữ im lặng giữa bầu không khó này. Hành động này bị xem là vô cảm, thiếu tôn trọng người đã mất. Dù vậy, thứ cô nhận lại cũng chỉ là vài lời chỉ trích trong vài ngày rồi đâu lại vào đấy, sự nghiệp không ảnh hưởng gì. Thậm chí năm nay, cô còn tới hai dự án mới, một phim truyền hình, một phim điện ảnh, đang được triển khai như chưa có gì xảy ra.

Bức ảnh khiến Jeon Jong Seo bị chỉ trích giữa Quốc tang tại Hàn

Chưa kể, Jeon Jong Seo còn liên tục gây tranh cãi bởi mối quan hệ thân thiết với Han So Hee, một mỹ nhân cũng ngập bê bối ở Hàn Quốc. Năm ngoái, trên mạng xã hội rộ lên nghi vấn Jeon Jong Seo theo dõi một tài khoản clone được cho là của Han So Hee - tài khoản này chuyên đăng bài đá xéo Hyeri (bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol - người có liên quan tình ái với Han So Hee). Việc cô bị bắt quả tang theo dõi tài khoản ấy khiến dân mạng nghi ngờ về thứ gọi là "phe cánh" trong giới giải trí. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn không có bất kỳ phản hồi nào và lại nhanh chóng vượt qua bão dư luận.

Tình bạn tai tiếng của cặp mỹ nhân

Đó là chưa kể đến những lùm xùm không quá lớn như việc tỏ thái độ với phóng viên ở sân bay, chuyện tình cảm gây tranh cãi với bạn trai đạo diễn,... Thế nhưng tất cả đều không ảnh hưởng gì đến Jeon Jong Seo, cô vẫn ung dung đóng phim, còn toàn là dự tầm cỡ quốc tế khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu về ca lạ này của showbiz Hàn.