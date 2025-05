Cùng điểm lại 10 bộ phim Hàn xứng đáng được nổi tiếng hơn trong thập kỷ qua.

My Mister - Ông Chú Của Tôi

My Mister - Ông Chú Của Tôi (2018, tvN, 16 tập) là khúc ca dịu dàng về Park Dong Hoon (Lee Sun Kyun), một kỹ sư trung niên ngập trong áp lực công việc, và Lee Ji An (IU), cô gái trẻ mang vết thương quá khứ. Hai con người xa lạ tìm thấy sự đồng điệu, vẽ nên bức tranh chữa lành đầy nhân văn. Với rating 9.1/10 trên MyDramaList, bộ phim vẫn bị lu mờ bởi nhịp chậm và chủ đề trầm buồn, không hợp gu khán giả yêu lãng mạn sôi động. Tại Hàn Quốc, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính từng gây tranh cãi, khiến drama khó vươn xa.

Diễn xuất chân thực của Lee Sun Kyun và IU, cùng kịch bản tinh tế của Park Hae Young, biến My Mister thành một kiệt tác tâm lý. Mỗi tập phim như một chiếc ôm ấm áp, nhắc bạn rằng ngay cả trong bóng tối, vẫn có ánh sáng của tình người.

Đáng buồn, Lee Sun Kyun, người thổi hồn cho nhân vật Park Dong Hoon, đã qua đời vào ngày 27/12/2023 ở tuổi 48 trong một vụ việc được cho là tự tử, để lại nỗi tiếc thương lớn cho người hâm mộ và ngành giải trí Hàn Quốc. Sự ra đi của nam tài tử càng khiến My Mister trở thành một di sản cảm xúc, nơi tài năng của anh mãi lưu dấu.

Chicago Typewriter - Vũ Khí Nhà Văn

Chicago Typewriter (2017, tvN, 16 tập) là câu chuyện độc đáo về Han Se Joo (Yoo Ah In), một nhà văn nổi tiếng, Jeon Seol (Im Soo Jung), một fan cuồng, và Yoo Jin Oh (Go Kyung Pyo), một nhà văn ma. Chiếc máy đánh chữ bí ẩn kết nối họ với kiếp trước trong thời Nhật chiếm đóng Hàn Quốc (1930s), đan xen lãng mạn, bí ẩn, và lịch sử. Cốt truyện phức tạp và bối cảnh lịch sử lạ lẫm khiến drama không thu hút khán giả quốc tế, dù được fan trên X gọi là "viên ngọc ẩn".

Chemistry tự nhiên của bộ ba diễn viên và thông điệp yêu nước làm nên sức hút riêng. Chicago Typewriter là hành trình qua thời gian, nơi mỗi phím chữ kể một câu chuyện về lòng dũng cảm và tình yêu.

Prison Playbook - Đời Sống Ngục Tù

Prison Playbook - Đời Sống Ngục Tù (2017, tvN, 16 tập) mang đến tiếng cười và nước mắt qua câu chuyện của Kim Je Hyuk (Park Hae Soo), ngôi sao bóng chày bị kết án tù vì bảo vệ em gái. Trong tù, anh kết bạn với những tù nhân và cai ngục đầy cá tính, từ kẻ trộm vặt đến gã giang hồ, mỗi người mang một mảnh đời. Thể loại hài đen và bối cảnh nhà tù khiến drama bị lãng quên giữa làn sóng rom-com, dù đạt rating 8.4/10 trên IMDb.

Đạo diễn Shin Won Ho (Reply 1988) thổi hồn vào Prison Playbook bằng tình bạn và bromance ấm áp. Diễn xuất của Park Hae Soo và Jung Kyung Ho là điểm sáng, biến nhà tù thành sân khấu của sự nhân văn và hy vọng.

Doctor John – Bác Sĩ Yo Han

Doctor John (2019, SBS, 32 tập) xoay quanh Cha Yo Han (Ji Sung), bác sĩ gây mê thiên tài với biệt danh "10 giây" nhờ khả năng chẩn đoán thần tốc. Làm việc tại nhà tù sau một scandal, anh hợp tác với bác sĩ thực tập Kang Shi Young (Lee Se Young) để giải quyết các ca bệnh hóc búa. Thiếu yếu tố lãng mạn chính và quảng bá yếu khiến drama bị lu mờ bởi các phim y khoa như Hospital Playlist, dù đạt rating 8.3/10 trên MyDramaList.

Diễn xuất mãnh liệt của Ji Sung và cách phim đào sâu đạo đức y khoa làm nên sức hút. Doctor John không chỉ là câu chuyện về chữa bệnh, mà còn về chữa lành những vết thương lòng.

A Piece of Your Mind – Em Là Một Nửa Đời Anh

A Piece of Your Mind (2020, tvN, 12 tập) là khúc nhạc dịu dàng về Moon Ha Won (Jung Hae In), lập trình viên AI tạo thiết bị tái hiện giọng nói để lưu giữ ký ức người bạn đã mất. Anh gặp Han Seo Woo (Chae Soo Bin), kỹ sư âm thanh, và cả hai cùng xoa dịu nỗi đau. Nhịp phim chậm và thiếu cao trào khiến drama bị cắt từ 16 xuống 12 tập do rating thấp, nhưng rating 7.7/10 trên MyDramaList cho thấy tình yêu của fan.

Chemistry nhẹ nhàng giữa Jung Hae In và Chae Soo Bin biến A Piece of Your Mind thành liều thuốc cho tâm hồn. Bộ phim là lời nhắc nhở rằng yêu thương luôn có thể chữa lành.

Gaus Electronics – Chuyện Tình Ở Gaus

Gaus Electronics (2022, ENA, 12 tập) là bức tranh hài hước về đội marketing của Gaus Electronics, với Lee Sang Sik (Kwak Dong Yeon) ngây thơ và Cha Na Rae (Go Sung Hee) nóng tính. Những tình huống dở khóc dở cười trong công việc và tình yêu mang đến năng lượng tươi sáng. Thiếu ngôi sao lớn và hài hước kiểu Hàn khó dịch khiến drama không nổi ở quốc tế dù chất lượng là điều không phải bàn.

Sự vui nhộn và nhân văn của Gaus Electronics phản ánh đời sống văn phòng một cách chân thực. Bộ phim là liều thuốc giải stress, khiến bạn cười nghiêng ngả rồi chợt thấy mình trong đó.

Search: WWW – Phẩm Chất Quý Cô

Search: WWW (2019, tvN, 16 tập) kể về ba phụ nữ mạnh mẽ – Bae Ta Mi (Im Soo Jung), Cha Hyun (Lee Da Hee), và Song Ga Kyung (Jeon Hye Jin) – dẫn dắt các công ty công nghệ, đối mặt với cạnh tranh và định kiến giới. Kết hợp nữ quyền, lãng mạn, và drama công sở, bộ phim vẫn bị xem nhẹ vì thiếu ngọt ngào và tập trung vào nhân vật trung niên.

Thông điệp nữ quyền và diễn xuất xuất sắc làm nên sức hút, Search: WWW là lời tuyên ngôn rằng phụ nữ có thể tỏa sáng trong mọi lĩnh vực, từ văn phòng đến trái tim.

The Light in Your Eyes – Ánh Mắt Lấp Lánh

The Light in Your Eyes (2019, JTBC, 12 tập) là câu chuyện cảm động về Kim Hye Ja (Han Ji Min), cô gái trẻ bị mắc kẹt trong cơ thể bà lão (Kim Hye Ja) sau khi sử dụng đồng hồ thao túng thời gian. Bộ phim khám phá tình gia đình và sự hy sinh qua một cú twist lay động lòng người. Nhịp chậm và thiếu quảng bá khiến drama bị lãng quên, dù đạt rating 8.1/10 trên MyDramaList.

Diễn xuất của Han Ji Min và thông điệp sâu sắc về thời gian biến The Light in Your Eyes thành một viên ngọc quý, khiến bạn trân trọng từng khoảnh khắc yêu thương.

Misaeng: Incomplete Life – Mùi Đời: Cuộc Sống Không Trọn Vẹn

Misaeng: Incomplete Life (2014, tvN, 20 tập) khắc họa Jang Geu Rae (Im Si Wan), cựu kỳ thủ cờ vây, vật lộn khi làm thực tập sinh tại công ty thương mại. Bộ phim chân thực về đời sống công sở và trưởng thành, nhưng thiếu lãng mạn và bị lu mờ bởi drama giả tưởng khiến nó ít được chú ý quốc tế, dù đạt rating 8.6/10 trên IMDb.

Diễn xuất của Im Si Wan và kịch bản sống động làm nên một Misaeng kinh điển, như tấm gương phản chiếu giấc mơ và thử thách của mỗi người.

Song of the Bandits – Bài Ca Của Lưỡi Kiếm

Song of the Bandits (2023, Netflix, 9 tập) lấy bối cảnh thời Nhật chiếm đóng, kể về Lee Yoon (Kim Nam Gil), cựu binh Nhật, bảo vệ dân tị nạn tại Gando. Kết hợp hành động viễn Tây, lãng mạn, và lịch sử, bộ phim bị lu mờ bởi các drama hiện đại như Bloodhounds do quảng bá yếu và thể loại kén khán giả, dù đạt rating 7.9/10 trên MyDramaList.

Hành động mãn nhãn và thông điệp yêu nước khiến Song of the Bandits trở thành khúc ca bi tráng, nơi lòng dũng cảm vượt qua mọi giới hạn.