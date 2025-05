Trong lứa các nữ diễn viên Hàn Quốc thế hệ đầu 9x, nữ diễn viên Ko Sung Hee gây chú ý bởi vóc dáng nổi bật (cô cao trên 1m70), xuất thân danh giá, học vấn ấn tượng, đồng thời có đời tư khá kín tiếng, sạch sẽ. Thế nhưng 3 năm gần đây, cô bỗng dưng vắng bóng trên màn ảnh, khiến người hâm mộ tò mò lẫn tiếc nuối.

Gia đình danh giá, nói tiếng Anh "như gió"

Sinh ngày 21 tháng 6 năm 1990 tại Missouri, Hoa Kỳ, Ko Sung Hee mang trong mình chất giao thoa Đông – Tây hiếm có, từ nhỏ đã sớm tiếp xúc với hai nền văn hóa. Nữ diễn viên lớn lên trong một gia đình có cha từng công tác ngoại giao tại Mỹ, mang đến cho cô nền tảng ngôn ngữ và văn hóa phong phú. Thông thạo tiếng Anh, Hàn và Nhật, Ko Sung Hee sở hữu lợi thế hiếm có khi bước vào giới giải trí. Sau khi trở về Hàn Quốc, cô theo học ngành Diễn xuất tại Đại học Sungkyunkwan, một cái nôi đào tạo nhiều diễn viên nổi tiếng.

Là nữ diễn viên sinh ra ở Mỹ, hình ảnh Ko Sung Hee có nhiều nét phóng khoáng, giao thoa Đông - Tây

Ít ai biết, trước khi bén duyên với nghiệp diễn, Ko Sung Hee từng nuôi mộng trở thành thần tượng K-pop. Cô là thực tập sinh của KeyEast Entertainment, từng luyện tập cùng ca sĩ Nhật Bản RiSe (thành viên nhóm Ladies' Code) để chuẩn bị debut trong một nhóm nhạc nữ. Tuy nhiên, nhận ra diễn xuất mới là con đường đích thực, Ko Sung Hee quyết định chuyển hướng. Năm 2009, cô bắt đầu hành trình nghệ thuật khi làm MC cho chương trình Style Studio trên Elle TV.

Năm 2010, Ko Sung Hee có vai diễn đầu tiên trong bộ phim điện ảnh A Good Night’s Sleep for the Bad, dù chỉ là một vai nhỏ. Năm 2013, cô gây chú ý với các vai phụ trong Fasten Your Seatbelt và An Ethics Lesson, nơi sự tươi mới và cảm xúc chân thành của cô được giới phê bình đánh giá cao. Bước ngoặt lớn đến khi cô tham gia bộ phim Hoa Hậu Hàn Quốc - Miss Korea (2013–2014), hóa thân thành Kim Jae Hee – vai diễn mang về cho cô giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại MBC Drama Awards 2014. Từ đây, Ko Sung Hee chính thức bước vào hàng ngũ những gương mặt trẻ triển vọng nhất màn ảnh Hàn.

Vai diễn của Ko Sung Hee trong phim "Miss Korea - Hoa Hậu Hàn Quốc"

Đỉnh cao sự nghiệp với những vai diễn ấn tượng

Ko Sung Hee thực sự bứt phá khi đảm nhận vai nữ chính trong Diary of a Night Watchman (2014), bộ phim giả tưởng lấy bối cảnh thời Joseon. Vai Do Ha – cô gái mạnh mẽ nhưng mong manh – cho phép cô thể hiện trọn vẹn khả năng diễn xuất đa chiều, từ những phân cảnh hành động kịch tính đến mối tình lãng mạn đầy cảm xúc. Dù từng nhận ý kiến trái chiều về sự thiếu ăn ý trong một số cảnh tình cảm, song tổng thể, màn trình diễn của cô vẫn nhận được đánh giá tích cực và mang về đề cử tại các giải thưởng uy tín.

Ko Sung Hee trong phim Diary of a Night Watchman (2014)

Từ đó, sự nghiệp của Ko Sung Hee tiếp tục mở rộng với nhiều dạng vai phong phú. Trong While You Were Sleeping (2017), cô hóa thân thành luật sư Shin Hee Min sắc sảo, tận dụng khả năng tiếng Anh lưu loát để xây dựng một nhân vật tự tin, hiện đại. Một năm sau, trong Mother – bản làm lại từ series Nhật Bản – cô khiến khán giả bất ngờ khi lột tả nhân vật Ja Young, một người mẹ bạo hành, hoàn toàn đối lập với hình ảnh dịu dàng quen thuộc.

Cũng trong năm 2018, Ko Sung Hee tham gia Suits – bản Hàn của series Mỹ nổi tiếng – với vai diễn trợ lý luật thông minh và đáng tin cậy, được giới truyền thông khen ngợi là "sự lựa chọn đúng đắn cho phiên bản châu Á". Vai diễn trong Gaus Electronics (2022) với hình tượng Cha Na Rae vui nhộn, đáng yêu tiếp tục cho thấy khả năng làm mới bản thân không ngừng nghỉ của cô.

Vai diễn trong Gaus Electronics (2022)

Song song với mảng truyền hình, Ko Sung Hee cũng thử sức ở lĩnh vực điện ảnh với các bộ phim như: My Holo Love (2020), Kingmaker: The Change of Destiny (2020), A Year-End Medley (2021)...

Đời tư kín tiếng, kết hôn với người ngoài ngành giải trí

Bên ngoài màn ảnh, Ko Sung Hee gây thiện cảm với tính cách cởi mở, chân thành. Cô từng chia sẻ trong chương trình Master Key rằng mẫu người lý tưởng của mình là "một người đàn ông chung thủy và biết trân trọng tình cảm".

Ko Sung Hee kết hôn với người ngoài ngành, giấu danh tính chú rể

Năm 2018, tin đồn hẹn hò giữa Ko Sung Hee và nam diễn viên Kim Dong Jun rộ lên, song cả hai nhanh chóng phủ nhận và cho biết chỉ là bạn bè thân thiết. Bước ngoặt lớn trong đời tư của cô đến vào tháng 10 năm 2022, khi Ko Sung Hee thông báo kết hôn với bạn trai ngoài ngành giải trí. Lễ cưới diễn ra riêng tư vào ngày 20 tháng 11 tại Seoul, với những bức ảnh cưới toát lên vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa tinh nghịch, khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ.

Những hình ảnh khoe vóc dáng đáng ngưỡng mộ của nữ diễn viên sinh năm 1990

Kể từ sau Gaus Electronics (2022), Ko Sung Hee gần như vắng bóng khỏi màn ảnh. Trong suốt ba năm (2022–2025), không có thông tin chính thức nào về dự án phim mới của cô. Một số nguồn tin cho rằng cô đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hoặc chuẩn bị cho những kế hoạch cá nhân. Trên Instagram, tài khoản của nữ diễn viên cũng thưa dần cập nhật, càng làm tăng sự tò mò về những dự định sắp tới của mỹ nhân xinh đẹp này.