Trong vài năm gần đây, màn ảnh Hàn đã chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của dòng phim rom-com (hài - lãng mạn), với hàng loạt tác phẩm gây sốt, đạt rating cao và liên tục lọt top thịnh hành trên các nền tảng như Netflix.

1. Business Proposal – Hẹn Hò Chốn Công Sở (SBS, 2022, 12 tập)

Là một trong những cú hit lớn của năm 2022, Business Proposal đã khuấy đảo màn ảnh nhỏ với công thức cổ điển nhưng chưa bao giờ lỗi thời: Tình yêu nơi công sở. Chuyển thể từ webtoon nổi tiếng The Office Blind Date, bộ phim kể về cuộc gặp gỡ trớ trêu giữa Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) – cô nhân viên bình thường thay bạn đi xem mắt – và Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) – giám đốc trẻ, giàu có nhưng lạnh lùng. Từ hiểu lầm dẫn đến yêu nhau, bộ phim mang đến những tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Phim đạt rating trung bình 11,6% và từng lọt top 10 toàn cầu trên Netflix. Trên MyDramaList, phim được chấm 8.5/10.

2. Hometown Cha-Cha-Cha – Điệu Cha-Cha-Cha Làng Biển (tvN, 2021, 16 tập)

Phim kể về chuyện tình giữa Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) – một nha sĩ thành thị, và Hong Du Sik (Kim Seon Ho) – chàng trai đa năng sống tại làng biển Gongjin. Hometown Cha-Cha-Cha không chỉ là câu chuyện tình yêu đơn thuần mà còn là bức tranh ấm áp về tình làng nghĩa xóm, cuộc sống yên bình miền biển. Nhịp phim nhẹ nhàng, hài hước và sâu sắc khiến người xem cảm thấy được chữa lành. Phim đạt rating cao, được khán giả quốc tế đón nhận nồng nhiệt.

3. Our Beloved Summer – Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta (SBS, 2021 – 2022, 16 tập)

Một tác phẩm mang màu sắc retro, Our Beloved Summer xoay quanh chuyện tình "tái hợp sau chia tay" giữa Choi Ung (Choi Woo Shik) và Kook Yeon Soo (Kim Da Mi). Hai người từng quay phim tài liệu thời cấp ba, rồi chia tay trong im lặng. Nhiều năm sau, bộ phim cũ bất ngờ trở thành viral, khiến họ buộc phải gặp lại. Phim ghi điểm nhờ lối kể chuyện đan xen quá khứ - hiện tại tinh tế, nhạc phim xuất sắc và diễn xuất cảm xúc. Rating 8.8/10 trên MyDramaList phản ánh sự yêu mến của khán giả toàn cầu.

4. King the Land – Khách Sạn Vương Giả (JTBC, 2023, 16 tập)

Một trong những hiện tượng truyền hình mùa hè 2023, King the Land khai thác đề tài quen thuộc: Tình yêu giữa tổng tài lạnh lùng Gu Won (Lee Jun Ho) và nữ nhân viên lễ tân luôn mỉm cười – Cheon Sa Rang (Yoona). Dù không phải tác phẩm có kịch bản đột phá, nhưng sự ăn ý và visual bùng nổ của cặp đôi chính đã khiến khán giả "đổ gục". Với điểm MyDramaList 8.4/10 và thứ hạng cao trên Netflix toàn cầu, phim khẳng định sức hút bền bỉ của thể loại rom-com truyền thống.

5. Crash Course in Romance – Khóa Học Yêu Cấp Tốc (tvN, 2023, 16 tập)

Jeon Do Yeon và Jung Kyung Ho tạo nên một cặp đôi đặc biệt trong Crash Course in Romance, nơi tình yêu nảy nở giữa bà mẹ đơn thân bán cơm và giảng viên toán nổi tiếng. Phim không chỉ nói về tình cảm cá nhân mà còn phản ánh áp lực học đường, khoảng cách giai cấp và định kiến xã hội. Diễn xuất nội lực và kịch bản chắc tay đã giúp tác phẩm này đạt điểm 8.7/10 trên MyDramaList và được đánh giá là một trong những phim Hàn xuất sắc nhất 2023.

6. Love Next Door – Con Trai Bạn Mẹ (tvN, 2024, 16 tập)

Với tựa gốc Mom's Friend's Son, bộ phim đánh dấu sự trở lại của Jung So Min và Jung Hae In. Họ vào vai Bae Seok Ryu – cô gái mất phương hướng sau thất nghiệp, và Choi Seung Hyo – chàng trai tài giỏi nhưng khó gần. Tình huống "sống cùng một khu phố" giúp họ xích lại gần nhau. Phim nhận điểm 8.2/10 trên MyDramaList và là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích rom-com nhẹ nhàng, gần gũi.

7. Lovely Runner – Cõng Anh Mà Chạy (tvN, 2024, 16 tập)

Là một trong những phim có độ lan tỏa mạnh nhất đầu 2024, Lovely Runner kể về Im Sol (Kim Hye Yoon) – cô gái được du hành thời gian để cứu thần tượng quá cố Ryu Sun Jae (Byeon Woo Seok). Xen lẫn yếu tố giả tưởng là câu chuyện tình sâu sắc, lãng mạn và cũng rất xúc động. Phim được đánh giá 9.0/10 trên MyDramaList – mức điểm cực cao với một bộ rom-com – chứng tỏ sức hút áp đảo của cặp đôi chính.

8. True Beauty – Vẻ Đẹp Đích Thực (tvN, 2020, 16 tập)

Dựa trên webtoon đình đám cùng tên, True Beauty xoay quanh Lim Ju Gyeong (Moon Ga Young) – nữ sinh luôn dùng trang điểm để che giấu gương mặt mộc. Mối quan hệ tay ba giữa cô, Lee Su Ho (Cha Eun Woo) và Han Seo Jun (Hwang In Youp) mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Đây là bộ phim rom-com đậm chất học đường, dễ thương và đầy năng lượng tuổi trẻ.

9. My Demon – Chàng Quỷ Của Tôi (SBS, 2023, 16 tập)

Kết hợp giữa yếu tố siêu nhiên và tình cảm, My Demon là câu chuyện giữa Do Do Hee (Kim Yoo Jung) – nữ tài phiệt xinh đẹp và Jeong Gu Won (Song Kang) – ác quỷ mất năng lực. Cả hai buộc phải kết hôn giả để đạt được mục đích riêng, nhưng dần nảy sinh tình cảm thật. Visual cực phẩm, tạo hình bắt mắt cùng chemistry bùng nổ là điểm cộng lớn.

10. When the Phone Rings – Khi Điện Thoại Đổ Chuông (MBC, 2024 – 2025, 12 tập)

When the Phone Rings là sự kết hợp bất ngờ giữa rom-com và thriller, mang đến một trải nghiệm đầy kích thích cho người xem. Hong Hee Joo (Yoo Yeon Seok), một profiler xuất sắc của lực lượng cảnh sát, buộc phải giả làm vợ chồng với Sa Jo Hyeon (Chae Soo Bin), nữ diễn viên lồng tiếng nổi tiếng, nhằm truy bắt một kẻ sát nhân hàng loạt đang gây rúng động Seoul.

Với kịch bản chặt chẽ, nhịp phim được tiết chế hợp lý giữa căng thẳng và hài hước, bộ phim nhanh chóng tạo nên hiệu ứng mạng xã hội và bứt phá về tỷ suất người xem, trở thành một trong những tác phẩm được bàn luận nhiều nhất trên các diễn đàn phim ảnh châu Á cuối năm 2024.