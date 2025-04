Trong làng giải trí Hàn Quốc, chiều cao nổi bật luôn được xem là một lợi thế lớn đối với các diễn viên nữ, không chỉ giúp họ tỏa sáng trên màn ảnh mà còn chiếm ưu thế trong các lĩnh vực thời trang, quảng cáo. Giữa vô số những mỹ nhân nổi bật, có 5 cái tên đã chinh phục cả công chúng lẫn giới chuyên môn nhờ ngoại hình chuẩn mẫu cùng tài năng xuất sắc.

Jun Ji Hyun (1m73)

Ở tuổi 43, Jun Ji Hyun vẫn được xem là một trong những "nữ thần" không thể thay thế của màn ảnh Hàn. Sở hữu chiều cao 1m73 – thuộc hàng cao vượt trội trong giới diễn viên nữ – Jun Ji Hyun gây ấn tượng với đôi chân dài thẳng tắp và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo.

Từ khi bùng nổ với Cô nàng ngổ ngáo (2001) đến đỉnh cao với Vì sao đưa anh tới (2013–2014), cô luôn chứng minh rằng nhan sắc chỉ là bệ phóng, còn tài năng diễn xuất mới là thứ giúp cô giữ vững ngôi vị suốt hơn hai thập kỷ.

Không chỉ thành công trên màn ảnh, Jun Ji Hyun còn là "nữ hoàng quảng cáo" với hình ảnh sang trọng, đẳng cấp, trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu xa xỉ như Alexander McQueen, Burberry, Hera… Chiều cao nổi bật, thần thái ngút trời, cùng khí chất quý tộc tự nhiên đã khiến cô trở thành hình mẫu lý tưởng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn châu Á.

Han Hyo Joo (1m70)

Han Hyo Joo, với chiều cao 1m70, từ lâu đã được yêu mến nhờ vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào nhưng không kém phần thanh lịch. Khởi nghiệp từ cuộc thi sắc đẹp năm 2003, cô nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ ngoại hình sáng cùng lối diễn tự nhiên.

Những bộ phim như Người thừa kế sáng giá (2009), W: Hai thế giới (2016) và gần đây là Moving (2023) đã khẳng định vị thế của Han Hyo Joo trong lòng công chúng.

Vóc dáng thanh thoát cùng gương mặt thanh tú giúp Han Hyo Joo trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp "first love" điển hình của Hàn Quốc. Ngoài diễn xuất, cô còn là gương mặt yêu thích của các thương hiệu thời trang quốc tế, xuất hiện đều đặn tại các tuần lễ thời trang danh giá. Sự kết hợp giữa chiều cao ấn tượng và thần thái trong sáng đã khiến Han Hyo Joo trở thành một trong những diễn viên được săn đón nhất hiện nay.

Lee Sung Kyung (1m75)

Sở hữu chiều cao 1m75, Lee Sung Kyung từng là người mẫu chuyên nghiệp trước khi lấn sân sang diễn xuất. Điều này lý giải vì sao cô luôn nổi bật với thân hình chuẩn, đôi chân dài miên man và thần thái catwalk đỉnh cao ngay cả trên màn ảnh nhỏ.

Ngay từ vai diễn đầu tay trong It’s Okay, That’s Love (2014), Lee Sung Kyung đã gây chú ý với nét đẹp sắc sảo, cá tính. Các vai chính sau đó trong Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo (2016), Dr. Romantic 2 (2020) hay Call It Love (2023) tiếp tục giúp cô khẳng định khả năng biến hóa đa dạng trong diễn xuất.

Lee Sung Kyung không ngại thử thách bản thân qua nhiều hình tượng khác nhau – từ cô gái đáng yêu, mạnh mẽ đến những nhân vật phức tạp nội tâm. Nhờ chiều cao nổi bật, cô cũng thường xuyên được lựa chọn làm đại sứ cho nhiều thương hiệu thời trang cao cấp như Chanel, Fendi, Bvlgari…

Lee Da Hee (1m74)

Lee Da Hee là một trong những mỹ nhân hiếm hoi của Kbiz vừa có ngoại hình nổi bật vừa sở hữu giọng nói trầm khàn quyến rũ hiếm có. Với chiều cao 1m74, Lee Da Hee từng là người mẫu chuyên nghiệp trước khi bén duyên với nghiệp diễn.

Bắt đầu nổi lên từ các vai phụ trong I Can Hear Your Voice (2013), cô nhanh chóng bật lên thành sao hạng A với loạt tác phẩm như Search: WWW (2019), Love is for Suckers (2022). Khả năng chọn vai thông minh, lối diễn xuất tự nhiên và phong thái sang trọng đã giúp Lee Da Hee chinh phục cả phim truyền hình lẫn các show giải trí đình đám như Queendom, Single’s Inferno.

Lee Da Hee thường xuyên được nhắc đến như hình mẫu lý tưởng với vóc dáng săn chắc, vòng eo chuẩn mẫu và phong cách thời trang hiện đại, đẳng cấp. Cô cũng là gương mặt quen thuộc trên các bìa tạp chí lớn như Vogue, Harper’s Bazaar, Marie Claire…

Ko Sung Hee (1m70)

Tuy không quá ồn ào như những mỹ nhân khác nhưng lại sở hữu chiều cao lý tưởng 1m72 cùng vẻ đẹp thanh thoát, nền nã rất riêng.

Xuất thân từ gia đình có nền tảng học vấn cao, Ko Sung Hee không chỉ ghi điểm với ngoại hình mà còn gây ấn tượng bằng sự thông minh, chững chạc trong từng vai diễn. Từ Miss Korea (2013–2014), Mother (2018) cho đến Suits (2018), Ko Sung Hee luôn để lại dấu ấn với khả năng nhập vai tinh tế và biểu cảm giàu chiều sâu.

Sở hữu vóc dáng mảnh mai, thần thái quý phái và nụ cười dịu dàng, Ko Sung Hee cũng được các thương hiệu thời trang cao cấp chú ý. Cô chọn phong cách thời trang tối giản, thanh lịch nhưng vẫn toát lên khí chất sang trọng hiếm có trong thế hệ diễn viên trẻ hiện nay.