Ha Ji Won là một trong những mỹ nhân nổi tiếng hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn với kho tàng phim ảnh đồ sộ. Mỹ nhân sinh năm 1978 gây ấn tượng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh tao nhưng không kém phần quyến rũ, khiến người xem ngắm mãi không chán. Đặc biệt, nhan sắc của nữ diễn viên vẫn ngày càng sắc sảo, không hề có dấu hiệu lão hóa dù đã 47 tuổi. Mới đây, Ha Ji Won tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán với vẻ ngoài "không tuổi" trong hình ảnh preview cho chương trình Please Take Care of My Refrigerator.

Ha Ji Won khiến người xem không thể rời mắt với vẻ đẹp rạng rỡ, tươi tắn, trông cỡ chỉ như mới khoảng 35 tuổi. Nữ diễn viên lựa chọn lối trang điểm tông hồng nhẹ nhàng, trong trẻo để tôn lên đường nét thanh tú, đằm thắm cùng làn da căng bóng, mịn màng. Kiểu tóc ép thẳng tối màu càng giúp diện mạo cô thêm phần nữ tính, dịu dàng.

Netizen choáng ngợp trước vẻ ngoài "lão hóa ngược" của Ha Ji Won, không tin nữ diễn viên đã ở độ tuổi U50.

Không sở hữu làn da trắng sáng cùng đường nét ngọt ngào chuẩn tiêu chuẩn sắc đẹp Hàn Quốc, Ha Ji Won vẫn cực kỳ thu hút với vẻ đẹp quyến rũ, mạnh mẽ. Làn da rám nắng khỏe khoắn cùng phong cách trang điểm nhẹ nhàng, chủ yếu nhấn vào màu son bóng càng giúp giao diện của nữ diễn viên thêm phần cuốn hút, gợi cảm. Thậm chí, thời điểm mới vào nghề, cô từng bị 100 đoàn làm phim từ chối vì nhiều lý do khác nhau, nhưng trong đó có cả vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp.

Hiện tại đã 47 tuổi nhưng trong những khoảnh khắc đời thường, Ha Ji Won cũng không ngần ngại để mặt mộc hoặc trang điểm rất nhẹ nhàng. Dù vậy, vẻ đẹp tự nhiên, trẻ trung và rạng rỡ của cô vẫn khiến biết bao người phải ngưỡng mộ.