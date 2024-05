Phía Thiên An lên tiếng: "Những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội liên quan chuyển khoản 300 triệu là bịa đặt!"

Mới đây, ca sĩ Jack bất ngờ trở thành tâm điểm được quan tâm trên mạng xã hội. Nguyên do vì giọng ca sinh năm 1997 được cho là đã chuyển khoản cho tình cũ Thiên An số tiền là 300 triệu đồng để chu cấp cho bé Sol - con gái chung của cặp đôi. Kèm theo đó, hình ảnh bill chuyển khoản vào ngày 14/2/2022 càng khiến netizen xôn xao bàn tán.

Giữa lúc thông tin được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn, chúng tôi đã liên hệ với phía Thiên An để xác minh thực hư của thông tin này. Đại diện của diễn viên sinh năm 1998 đã phủ nhận hoàn toàn và cho biết những tin đồn được lan truyền trên mạng xã hội liên quan chuyển khoản số tiền 300 triệu là bịa đặt, sai sự thật.

Vào tháng 12/2022, Thiên An từng lên tiếng cho biết đã không nhận được tiền chu cấp nuôi con từ tình cũ Jack từ tháng 3/2022. "Phía gia đình bạn kia đã ngưng chu cấp hơn nửa năm nay rồi. Lần cuối cùng, mình nhận được chu cấp nuôi con là vào tháng 3/2022", cô khẳng định.

Hot girl Thiên An từng khiến dư luận xôn xao khi công khai có con đầu lòng với Jack vào đầu tháng 4/2021. Người đẹp sinh năm 1998 cho biết cô và Jack yêu nhau được hơn hai năm, được gia đình chấp thuận. Tuy nhiên, cả hai đã chia tay sau khoảng một tháng khi cô sinh con.

Thời điểm phát hiện mang thai con gái đầu lòng, Thiên An đang 22 tuổi. Do đó, cô vô cùng hoang mang, lo lắng. Sau đó, Thiên An đã thông báo là bạn trai - Jack. "Lúc đó, tôi hoang mang cực độ, không thể diễn tả nổi. Sau một hồi suy nghĩ, tôi thông báo cho ba của em bé và nhận được phản ứng giống như tôi. Tôi không nghĩ anh ấy hoang mang đến mức như vậy", Thiên An chia sẻ.

Ồn ào Jack bắt cá 2 tay, có con với Thiên An từng gây chấn động showbiz Việt. Sau lùm xùm, nữ diễn viên nhận trách nhiệm chăm sóc bé gái. Từ khi scandal nổ ra đến nay, Jack không chia sẻ bất kì bức ảnh nào liên quan đến con gái trên các trang cá nhân. Anh bị chỉ trích nặng nề vì lùm xùm tình ái và chuyện không quan tâm tới con.

Khi tham gia một chương trình, Thiên An từng chia sẻ về cuộc sống sau những ồn ào. Cô cho biết phải cân bằng thời gian cho nghệ thuật và cho con. "Còn những lúc rảnh rỗi, tôi dành trọn vẹn thời gian đó cho bé. Công việc chắc chắn mình phải làm, nhưng trừ trường hợp đi quay hình đêm, những buổi tối trước khi con đi ngủ đều có sự hiện diện của tôi", người đẹp cho hay. Thiên An thừa nhận khi làm mẹ đơn thân, vấn đề lớn nhất của cô là thời gian.

Thiên An từng là sinh viên Đại học Công nghệ TP. HCM - Hutech và sớm bén duyên với công việc người mẫu ảnh. Cô sở hữu ngoại hình gợi cảm và gương mặt xinh đẹp. Nữ chính trong MV Sóng gió của Jack từng tham gia nhiều cuộc thi và đạt các danh hiệu như Á khôi 2 Miss Hutech, lọt top 10 cuộc thi Tài năng MC Hutech. Vào năm 2017, cô từng đăng ký dự thi The Face và lọt top 50.