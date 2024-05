Xôn xao hình ảnh bill Jack chuyển khoản chu cấp 300 triệu cho con gái

Ồn ào Jack bắt cá 2 tay, có con với Thiên An từng gây chấn động showbiz Việt. Mới đây, cư dân mạng lan truyền rầm rộ thông tin Jack đã chuyển khoản cho Thiên An số tiền lên tới 300 triệu đồng để gửi cho bé Sol - con gái chung. Thậm chí, trong bài đăng này chia sẻ tin có tháng nam ca sĩ 9x đưa gần 300 triệu đồng. Kèm theo đó, hình ảnh bill chuyển khoản số tiền này vào ngày 14/2/2022 được cho là của Jack càng gây xôn xao.

Hậu lùm xùm, nữ diễn viên Thiên An nhận trách nhiệm chăm sóc bé gái, tiết lộ được Jack chu cấp 5 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên trước đó, vào tháng 12/2022, Thiên An từng lên tiếng cho biết đã không nhận được tiền chu cấp nuôi con từ tình cũ từ tháng 3/2022. "Phía gia đình bạn kia đã ngưng chu cấp hơn nửa năm nay rồi. Lần cuối cùng, mình nhận được chu cấp nuôi con là vào tháng 3/2022", cô từng cho hay. Do đó, netizen cho rằng những thông tin đang được lan truyền là sai sự thật.

Hình ảnh được cho là Jack chuyển khoản 300 triệu đồng cho con gái gây xôn xao mạng xã hội

Trong một lần chia sẻ trước truyền thông, Thiên An cho hay: "Tôi thấy bản thân hiện tại đang rất thoải mái. Bởi lẽ từ trước đến giờ tôi cũng có một mình, nên bây giờ một mình vẫn cảm thấy ổn. Tôi sẽ đảm nhận tốt vai trò vừa làm ba vừa làm mẹ của Sol. Chắc chắn Thiên An sẽ nuôi dạy bé Sol tốt nhất có thể". Từ khi scandal nổ ra đến nay, Jack không chia sẻ bất kì bức ảnh nào liên quan đến con gái trên các trang cá nhân.

Vào tháng 11/2023, thông tin Jack hẹn hò với Thuý Ngân gây xôn xao mạng xã hội. Nguyên nhân bắt nguồn từ một thử thách trong chương trình Hành Trình Rực Rỡ, Thúy Ngân khoe màn hình điện thoại khiến nữ diễn viên bị soi lưu tên một nhân vật là "Anh chồng yêu". Đáng nói, người này lại có ảnh đại diện giống với ảnh của Jack.

Khi tin đồn yêu Jack rộ lên, Thuý Ngân khẳng định hiện tại độc thân. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của chúng tôi, Thuý Ngân và Jack có 2 năm yêu kín tiếng và đã chia tay.

Trước khi vướng tin hẹn hò với Thuý Ngân, Jack từng khiến cõi mạng xôn xao khi bị khui bê bối tình ái, cùng lúc có mối quan hệ tình cảm với 3 cô gái. Lùm xùm này bắt nguồn từ việc 1 cô gái tên T.V vì quá bức xúc khi phát hiện bị "cắm sừng" nên đã liên hệ với Thiên An - nữ chính trong MV Sóng Gió của Jack để làm rõ vào ngày 6/8. Nam ca sĩ quê Bến Tre còn bị lên án nặng nề vì bỏ mặc bạn gái là hot girl Thiên An sinh con một mình và không hề có động thái nào quan tâm đến con gái.

Khi trở lại showbiz, Jack tiếp tục vướng ồn ào khi sử dụng hình ảnh của Messi trong MV. Theo đó, Doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường - người kết nối Jack sang Pháp gặp siêu sao cũng tiết lộ rằng thỏa thuận trong chuyến đi chỉ là đăng tải lên mạng xã hội làm kỷ niệm. Thế nhưng Jack lại sử dụng chính những hình ảnh này để đưa vào MV. Dù không bật nút kiếm tiền trên YouTube nhưng việc sử dụng hình ảnh của Messi trong một sản phẩm âm nhạc mà chưa nhận được sự đồng ý khiến Jack thậm chí còn bị tố là "lươn lẹo".

Sau loạt status đấu tố qua lại, Jack vẫn khẳng định mình bị ông Quốc Cường bắt nạt trên MXH với những thông tin không chính xác. Trong khi đó, phía doanh nhân Quốc Cường phản pháo nhiều chi tiết mà Jack đưa ra cũng như đăng tải đoạn clip nam ca sĩ gặp Messi. Dù đã dừng cuộc "khẩu chiến" nhưng việc sử dụng hình ảnh Messi trong MV cá nhân vẫn là một tai tiếng của Jack.

Jack vướng ồn ào sử dụng hình ảnh trái phép của cầu thủ nổi tiếng Messi