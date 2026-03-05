Phía sau doanh số bùng nổ của xe điện Trung Quốc trên thế giới: Bài toán hậu mãi chưa có lời giải thỏa đáng

Chia sẻ với trang tin của Anh Brit Brief, John cho biết anh nhận bàn giao chiếc xe cỡ nhỏ của Trung Quốc vào tháng 10/2023. Trong vài tháng đầu sử dụng, xe vận hành bình thường. Tuy nhiên, đến tháng 2/2024, khi đang di chuyển, bảng đồng hồ bất ngờ hiển thị nhiều cảnh báo liên quan đến hệ thống điện. “Tôi đang lái thì xe báo lỗi. Tôi cố đưa xe về nhà, nhưng sau đó xe không khởi động lại,” anh chia sẻ.

Một chủ xe điện Trung Quốc tại Anh không hài lòng về dịch vụ hậu mãi sau vài tháng mua xe. Ảnh: Carmagazine.

Xe được kéo về đại lý để kiểm tra. Theo John, đại lý thông báo anh cần tạm ứng khoảng 1.200 bảng Anh cho chi phí chẩn đoán và sửa chữa, sau đó mới tiến hành thủ tục làm việc với hãng về bảo hành. Quy trình này khiến anh bất ngờ, bởi xe vẫn đang trong thời hạn bảo hành tiêu chuẩn. “Tôi hiểu rằng có những bước thủ tục cần thiết, nhưng với một chiếc xe còn bảo hành, việc phải thanh toán trước là điều tôi chưa lường tới,” John nói.

Bên cạnh vấn đề chi phí, anh cho biết quá trình liên hệ giữa đại lý và bộ phận chăm sóc khách hàng mất nhiều thời gian hơn mong đợi. Việc chờ đợi thông tin phản hồi khiến trải nghiệm sở hữu xe trở nên kém thuận lợi so với kỳ vọng ban đầu.

Ở quy mô rộng hơn, thị trường Anh đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng nhanh của một số thương hiệu Trung Quốc, điển hình như BYD. Thống kê từ ShelfTrend - một trang tin chuyên phân tích thị trường thành lập vào năm 2016 bởi các cựu quản lý sản phẩm của eBay cho thấy năm 2025 với hơn 35.000 xe bán ra, Anh trở thành một trong những thị trường nước ngoài quan trọng nhất của BYD. Đà tăng trưởng nhanh giúp thương hiệu mở rộng thị phần, nhưng cũng đặt áp lực lên hệ thống dịch vụ.