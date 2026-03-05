Chủ xe điện Trung Quốc: ‘Trải nghiệm ổn nhưng hậu mãi khiến lăn tăn vào chiếc xe tiếp theo’

Theo trang tin news.com.au của Australia, gia đình ông Cool bước vào thế giới xe điện với tâm thế của những người tin vào xu hướng mới. Tháng 3/2022, họ đặt mua một chiếc BYD Atto 3 với giá gần 50.000 AUD (khoảng 920 triệu đồng). Mức giá này khi đó được xem là khá cạnh tranh tại thị trường Australia. Sau vài lần giao xe chậm so với dự kiến, chiếc xe được bàn giao vào cuối năm.

Gia đình ông Cool từng có thời gian vô cùng hài lòng với chiếc xe điện Trung Quốc khi mới sở hữu. Ảnh: Tổng hợp.

Những ấn tượng ban đầu khá tích cực. Trải nghiệm vận hành êm ái, chi phí sử dụng thấp và cảm giác đang góp phần vào một lựa chọn “xanh” hơn khiến cả gia đình hài lòng. Thậm chí, tháng 4/2023, vợ ông bà Cate còn xuất hiện trên trang nhất một tờ báo địa phương trong bài viết về làn sóng xe điện, như một đại diện tiêu biểu cho nhóm người dùng tiên phong.

Trong khoảng hơn một năm, chiếc Atto 3 đồng hành cùng gia đình trên quãng đường khoảng 33.000 km.

Mọi thứ diễn ra tương đối suôn sẻ cho đến một buổi sáng đầu tháng 3 năm nay. Khi bà Cate đang lái xe đi làm trên tuyến Tuggeranong Parkway với tốc độ khoảng 100 km/h, xe bất ngờ không còn phản hồi với chân ga. Theo chia sẻ của gia đình, màn hình khi đó vẫn hiển thị mức pin 51%, không có cảnh báo nào rõ ràng trước đó. Bà Cate đã kịp chuyển làn và dừng xe an toàn trước khi gọi cứu hộ.

Một sự cố xảy ra với gia đình khiến ông Cool không có cái nhìn khác về xe điện Trung Quốc tại Australia. Ảnh: Tổng hợp.

Chiếc xe được đưa về đại lý để kiểm tra. Kết luận cho thấy bộ pin cần được thay thế. Nhờ chính sách bảo hành 8 năm dành cho pin, gia đình không phải chi trả chi phí sửa chữa và được cung cấp xe thay thế trong thời gian chờ xử lý. Sau khi hoàn tất thay pin 60kWh, chiếc xe hoạt động trở lại bình thường.

Tuy nhiên, trải nghiệm lần này cũng mang đến cho gia đình những góc nhìn thực tế hơn. Ông Cool cho biết quá trình trao đổi thông tin ban đầu có lúc chưa thực sự liền mạch, đặc biệt khi nguyên nhân sự cố chưa được xác định rõ ràng. Gia đình từng tìm hiểu phương án hoàn tiền, song phía hãng đề xuất tiếp tục thực hiện bảo hành hoặc thu mua lại xe dựa trên thời gian và quãng đường sử dụng. Với hơn 30.000 km lăn bánh, phương án thay pin được lựa chọn.

Gia đình ông Cool từ bỏ ý định mua một chiếc xe điện Trung Quốc thứ hai sau sự cố với chiếc BYD Atto 3. Ảnh: Tổng hợp.

Một chi tiết khác được gia đình nhắc đến là dữ liệu camera hành trình tại thời điểm xảy ra sự cố không còn khi xe được trả lại. Hãng giải thích việc tháo thẻ nhớ trước khi xe vào xưởng là quy trình nhằm đảm bảo quyền riêng tư cho nhân viên kỹ thuật. Dù không phải vấn đề quá lớn, sự việc khiến gia đình mong muốn có thêm thông tin rõ ràng hơn trong những tình huống tương tự.

Sau khi bộ pin mới được lắp đặt, chiếc Atto 3 tiếp tục vận hành bình thường và gia đình ông Cool quay lại nhịp sinh hoạt quen thuộc. Sự cố vừa qua, theo họ, là một trải nghiệm không mong muốn nhưng cũng là điều có thể xảy ra với bất kỳ sản phẩm công nghệ nào trong quá trình sử dụng dài hạn. Điều khiến họ quan tâm hơn cả không chỉ là việc sửa chữa, mà là cách toàn bộ quá trình được xử lý và trao đổi thông tin.

Xe điện Trung Quốc giá rẻ vẫn ghi nhận doanh số bùng nổ tại nhiều quốc gia nhưng các vấn đề về dịch vụ hậu mãi vẫn chưa ổn định. Ảnh: AFP.

Gia đình ông Cool cho biết họ vẫn đánh giá cao những lợi ích mà xe điện mang lại, từ chi phí vận hành đến trải nghiệm lái. Tuy nhiên, sự việc lần này khiến họ cân nhắc kỹ hơn cho những quyết định tiếp theo, đặc biệt khi nghĩ đến việc mua thêm một chiếc xe điện thứ hai. Không còn sự hào hứng tuyệt đối như ban đầu, thay vào đó là sự thận trọng, điều khá phổ biến với những người dùng tiên phong khi thị trường bước vào giai đoạn phát triển sâu hơn.

Câu chuyện của gia đình tại Canberra cũng cho thấy một thực tế rằng khi số lượng xe ngày càng nhiều, những trải nghiệm đa chiều cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Cách người dùng nhìn nhận, và cách các hãng đồng hành cùng họ, có lẽ sẽ là yếu tố định hình niềm tin trong chặng đường tiếp theo.