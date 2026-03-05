Từ ngày 1/4, hãng hàng không 15 năm tuổi của Việt Nam ngừng bay hành trình này

Mới đây, hãng hàng không Hải Âu Aviation (HAA) có thông báo trên website chính thức của mình về việc ngừng khai thác dịch vụ thủy phi cơ từ ngày 1/4/2026.

Thông báo từ Hải Âu Aviation. Ảnh chụp màn hình.

Theo đó, hàng không Hải Âu được thành lập năm 2011 và là thành viên của Tập đoàn Thiên Minh. Hãng hàng không này này tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ thủy phi cơ thương mại và hàng không chung tại Việt Nam.

Từ chuyến bay thương mại đầu tiên từ sân bay Quốc tế Nội Bài đến Vịnh Hạ Long vào tháng 9/2014, Hải Âu Aviation đã tái định nghĩa du lịch hàng không với các chuyến bay theo lịch trình hàng ngày đến di sản thiên nhiên thế giới UNESCO. Bên cạnh đó, đơn vị này còn cung cấp dịch vụ bay ngắm cảnh và thuê chuyến riêng đến các điểm đến chọn lọc trên khắp Việt Nam.

Du khách được ngắm nhìn vịnh Hạ Long từ một góc nhìn hoàn toàn mới trên chuyến bay của Hải Âu Aviation. Ảnh: Hải Âu Aviation

Hiện tại, Hải Âu Aviation vận hành hai máy bay thủy phi cơ Cessna Grand Caravan 208B-EX với các đặc điểm:

- 12 ghế ngồi cao cấp, mỗi ghế đều có cửa sổ lớn giúp hành khách tận hưởng tầm nhìn không giới hạn.

- Bay ở độ cao chỉ 150m so với mực nước biển, mang đến góc nhìn ngoạn mục về những kỳ quan thiên nhiên.

- Cất cánh và hạ cánh trên mặt nước, mang đến trải nghiệm phấn khích và độc đáo.