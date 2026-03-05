Thông báo mới từ Techcombank đến toàn bộ khách hàng

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), hệ thống ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân hiện đang gặp tình trạng gián đoạn tạm thời. Phía ngân hàng cho biết, thời gian dự kiến khôi phục hệ thống là vào ngày 04/03/2026 từ 01h00 đến 02h00. Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến chiếm tỷ trọng rất lớn hiện nay, sự cố này chắc chắn gây ra không ít bất tiện.

Techcombank khuyến nghị khách hàng nếu có nhu cầu giao dịch khẩn cấp hãy tạm thời chuyển sang sử dụng hệ thống máy ATM hoặc CDM. Nếu cần hỗ trợ trực tiếp, người dùng có thể liên hệ qua tổng đài hoặc email chăm sóc khách hàng của ngân hàng để được giải đáp.

Bên cạnh sự cố kỹ thuật đột xuất, người dùng ứng dụng ngân hàng hiện nay cần đặc biệt lưu ý đến các tiêu chuẩn bảo mật mới vừa chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2026. Thực hiện theo Thông tư 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng lớn như Vietcombank, BIDV hay Agribank đã đồng loạt triển khai hệ thống tự động nhận diện và chặn truy cập đối với những thiết bị điện thoại tiềm ẩn rủi ro.

Cụ thể, hệ thống sẽ thẳng thừng từ chối các thiết bị đã bị can thiệp sâu vào hệ điều hành, điển hình như máy Android bị root, iPhone bị jailbreak, thiết bị mở khóa bootloader hoặc chạy trên môi trường giả lập. Động thái siết chặt mạnh tay này nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ tội phạm mạng lợi dụng lỗ hổng bảo mật để chiếm quyền điều khiển và đánh cắp tài sản của người dân.

Nếu chiếc điện thoại bạn đang dùng bất ngờ bị ứng dụng ngân hàng từ chối truy cập, hãy lập tức kiểm tra lại tình trạng phần mềm của máy. Đối với những thiết bị từng bị can thiệp, bạn cần nhanh chóng đưa máy về lại trạng thái nguyên bản của nhà sản xuất bằng cách gỡ bỏ hoàn toàn các công cụ root, jailbreak và khóa lại bootloader. Đồng thời, việc cập nhật hệ điều hành lên phiên bản mới nhất và chỉ tải ứng dụng ngân hàng trực tiếp từ các kho ứng dụng chính thức như App Store hay Google Play là điều kiện bắt buộc.

Trong trường hợp không am hiểu về kỹ thuật, bạn nên sao lưu các dữ liệu quan trọng để khôi phục cài đặt gốc hoặc mang máy đến các trung tâm bảo hành uy tín. Nếu thiết bị vẫn không thể đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe này, giải pháp an toàn và dứt điểm nhất là chuyển sang giao dịch trên một thiết bị khác chưa từng bị chỉnh sửa hệ thống.