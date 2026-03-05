Jack Ma tái xuất

Nhà sáng lập Alibaba Group, Jack Ma, cùng các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn công nghệ Trung Quốc này và công ty fintech Ant Group đã có cuộc gặp với giáo viên tại một trường học ở Hàng Châu để thảo luận về những thách thức và cơ hội mà trí tuệ nhân tạo mang lại cho giáo dục.

Theo Jack Ma, giáo dục cần chuyển hướng khỏi việc học thuộc lòng sang việc trang bị cho trẻ em những năng lực cần thiết trong kỷ nguyên AI, bao gồm sự tò mò, trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo, sự đồng cảm, khả năng phán đoán và cảm nhận thẩm mỹ. Ông đưa ra quan điểm này trong cuộc gặp tại Hangzhou Yungu School, một trường liên cấp tư thục từ mẫu giáo đến trung học được các đối tác của Alibaba, trong đó có Jack Ma, thành lập vào năm 2017.

Jack Ma cho rằng AI đã mở ra cơ hội để giáo dục quay trở lại mục tiêu cốt lõi của nó. Thời gian dành cho việc ghi nhớ máy móc và luyện thi nên được giảm bớt để nuôi dưỡng sự sáng tạo và trí tưởng tượng, qua đó giúp trẻ em có thêm không gian học âm nhạc, nghệ thuật và thể thao.

“Tương lai không phải là để trẻ em cạnh tranh với AI trong việc tính toán hay ghi nhớ, mà là giữ cho các em luôn tò mò và dạy các em về sự đồng cảm và trách nhiệm”, ông nói.

Theo Jack Ma, thước đo của một trường học trong kỷ nguyên AI không nằm ở số lượng máy chủ AI, mà ở việc giáo viên có thể thực sự trở thành “kỹ sư của tâm hồn” thay vì chỉ là người truyền đạt kiến thức.

Ông cũng nhấn mạnh rằng kỷ nguyên AI đang đến với tốc độ đáng kinh ngạc. Tác động của nó đối với xã hội vượt xa mọi dự đoán và hiện chưa ai thực sự sẵn sàng cho sự thay đổi này. Tuy nhiên, ông tin rằng thế hệ thanh thiếu niên sẽ có cơ hội lớn nhất để tạo ra những thay đổi trong tương lai.

Tham dự cuộc gặp còn có Chủ tịch Alibaba Joe Tsai, CEO Eddie Wu, CEO mảng thương mại điện tử Jiang Fan, cùng Chủ tịch Ant Group Eric Jing và CEO Cyril Han.

Các lãnh đạo nhận định AI đang nâng cấp từng tuần và cuộc cách mạng công nghệ này sẽ tái định hình năng suất lao động trong lịch sử, dẫn đến giảm đáng kể số giờ làm việc của con người, đồng thời tạo ra sự gia tăng lớn về của cải xã hội. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa nhiều nghề nghiệp sẽ biến mất.

“Sự thay đổi này sẽ đến rất nhanh”, Jack Ma nói. “Chúng ta cần hành động ngay và giúp trẻ em học cách chung sống với AI và thích nghi với sự thay đổi to lớn này từ bây giờ”.

Chủ tịch Alibaba Joe Tsai cho rằng tư duy phản biện là kỹ năng cốt lõi trong kỷ nguyên AI. Theo ông, điều quan trọng không chỉ là đặt câu hỏi, mà là đặt đúng câu hỏi. Khi máy móc đảm nhiệm nhiều công việc trong tương lai, khả năng giao tiếp giữa con người với máy móc và giữa con người với nhau sẽ trở thành một trong những kỹ năng quan trọng nhất.

CEO Eddie Wu nhấn mạnh sự khác biệt giữa con người và máy móc nằm ở sự tò mò, sự đồng cảm và khả năng thể chất. Sự tò mò thúc đẩy con người chủ động hành động, còn sự đồng cảm thể hiện khả năng thấu hiểu người khác, điều mà máy móc khó có thể thay thế. Khi AI thay thế phần lớn lao động trí óc, giá trị của lao động thể chất cũng có thể tăng lên.

Trong khi đó, Chủ tịch Ant Group Eric Jing cho rằng AI nên được dùng để xử lý những công việc lặp lại và tẻ nhạt, qua đó giải phóng con người để phát triển cảm quan thẩm mỹ và khả năng sáng tạo. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng xã hội cần tránh phụ thuộc quá mức vào công nghệ và phải duy trì khả năng tư duy độc lập.

Như vậy, sau nhiều năm vắng bóng kể từ vụ việc Ant Group bị đình chỉ IPO năm 2020 và các biện pháp kiểm soát gắt gao của chính quyền, Jack Ma đã dần quay trở lại.

Truyền thông quốc tế ghi nhận Jack Ma xuất hiện trong các sự kiện quan trọng bên cạnh các lãnh đạo cấp cao, như một dấu hiệu của sự “tái hòa nhập” giữa nhà nước và giới công nghệ. Nếu trước kia từng bị coi là biểu tượng của sự “phình to” và “tự do quá mức” trong lĩnh vực tài chính công nghệ, thì nay người đàn ông này được nhắc đến như một nhân tố có thể đóng góp cho tham vọng công nghệ của đất nước.

Sự trở lại của Jack Ma cũng trùng hợp với thời điểm Alibaba đẩy mạnh mảng AI và điện toán đám mây, nơi công ty tung ra mô hình ngôn ngữ lớn Qwen3-Max với hơn một nghìn tỷ tham số và cam kết đầu tư 380 tỷ nhân dân tệ trong ba năm tới. Điều này biến Alibaba thành một trong những “quân bài” then chốt của Trung Quốc trong cuộc đua AI toàn cầu, khi quốc gia này nỗ lực bù đắp sự thiếu hụt chip tiên tiến do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu từ Mỹ và đồng minh.

Theo: YicaiGlobal, CNBC