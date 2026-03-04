Apple ra mắt MacBook Neo hoàn toàn mới, giá chỉ từ 16,49 triệu đồng

Apple vừa giới thiệu MacBook Neo, mẫu máy tính xách tay hoàn toàn mới hướng tới người dùng phổ thông, học sinh - sinh viên và những người lần đầu tiếp cận hệ sinh thái Mac. Sản phẩm kết hợp thiết kế nhôm nguyên khối quen thuộc của Apple với màn hình Liquid Retina 13 inch, chip Apple silicon A18 Pro và thời lượng pin lên đến 16 giờ. Theo Apple, MacBook Neo được thiết kế nhằm mang trải nghiệm máy Mac đến gần hơn với nhiều người dùng trên toàn cầu.

Thiết kế nhôm nguyên khối với bốn màu sắc mới

MacBook Neo sở hữu khung nhôm nguyên khối với các góc bo tròn mềm mại, mang lại cảm giác chắc chắn nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch đặc trưng của dòng MacBook. Máy nặng khoảng 2,7 pound (khoảng 1,22 kg), giúp người dùng dễ dàng mang theo khi di chuyển giữa lớp học, văn phòng hoặc quán cà phê.

MacBook Neo có bốn màu tuyệt đẹp: bạc, hồng phớt, vàng citrus và xanh indigo

Apple giới thiệu bốn màu sắc mới cho thiết bị gồm hồng phớt, xanh indigo, bạc và vàng citrus. Các màu sắc này cũng được đồng bộ trên bàn phím Magic Keyboard cùng hình nền hệ thống, tạo nên tổng thể thiết kế đồng nhất.

Theo Apple, MacBook Neo là mẫu MacBook có bảng màu rực rỡ nhất từ trước đến nay của hãng.

Apple cho biết MacBook Neo cũng được thiết kế với định hướng thân thiện môi trường, sử dụng 60% vật liệu tái chế, bao gồm 90% nhôm tái chế trong vỏ máy và 100% cobalt tái chế trong pin.

Màn hình Liquid Retina 13 inch và chip A18 Pro cho hiệu năng mạnh mẽ

MacBook Neo được trang bị màn hình Liquid Retina 13 inch với độ phân giải 2408 x 1506, độ sáng 500 nit và khả năng hiển thị 1 tỷ màu. Màn hình có lớp phủ chống phản chiếu giúp người dùng dễ dàng làm việc hoặc giải trí trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Màn hình Liquid Retina 13 inch trên MacBook Neo hiển thị văn bản sắc nét, rõ ràng cùng hình ảnh sống động

Thiết bị sử dụng chip A18 Pro, tích hợp GPU 5 lõi và Neural Engine 16 lõi, cho phép xử lý các tác vụ AI trực tiếp trên thiết bị. Theo Apple, MacBook Neo có thể:

Với A18 Pro, MacBook Neo có thể thực hiện một loạt các tác vụ hàng ngày, từ duyệt web đến gửi email và đa nhiệm dễ dàng giữa các ứng dụng

- Nhanh hơn tới 50% trong các tác vụ hằng ngày như duyệt web so với mẫu PC bán chạy nhất sử dụng Intel Core Ultra 5

- Nhanh hơn tới 3 lần trong các luồng công việc AI trên thiết bị

- Nhanh hơn tới 2 lần khi chỉnh sửa ảnh

Con chip này cũng giúp người dùng dễ dàng đa nhiệm giữa các ứng dụng phổ biến như Safari, Messages, Excel, WhatsApp hay Canva. Máy sử dụng thiết kế không quạt, giúp vận hành hoàn toàn yên lặng.

Thời lượng pin 16 giờ, camera 1080p và hệ thống âm thanh Spatial Audio

Nhờ khả năng tối ưu năng lượng của Apple silicon, MacBook Neo có thể đạt thời lượng pin lên đến 16 giờ chỉ với một lần sạc, cho phép người dùng làm việc hoặc giải trí suốt cả ngày.

MacBook Neo cung cấp thời lượng pin lên đến 16 giờ trong một lần sạc, giúp thiết bị trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo khi di chuyển cho công việc hoặc giải trí

Thiết bị được trang bị camera FaceTime HD 1080p, cho hình ảnh rõ nét hơn trong các cuộc gọi video. Hệ thống micrô kép định hướng giúp giảm tiếng ồn xung quanh và làm nổi bật giọng nói của người dùng trong các cuộc họp trực tuyến.

MacBook Neo cũng tích hợp loa kép hướng ngang hỗ trợ Spatial Audio và Dolby Atmos, mang lại trải nghiệm âm thanh sống động khi xem phim, nghe nhạc hoặc sử dụng các ứng dụng sáng tạo như GarageBand.

Máy sử dụng Magic Keyboard với hành trình phím ổn định, kết hợp trackpad Multi-Touch kích thước lớn hỗ trợ nhiều thao tác cử chỉ. Một số phiên bản được trang bị Touch ID, cho phép đăng nhập nhanh và xác thực thanh toán qua Apple Pay.

macOS Tahoe, kết nối hiện đại và mức giá dễ tiếp cận

MacBook Neo chạy macOS Tahoe, phiên bản hệ điều hành mới của Apple dành cho máy Mac, đi kèm các ứng dụng tích hợp như Safari, Photos, Messages, Pages và FaceTime. Hệ điều hành cũng tích hợp các tính năng Apple Intelligence, hỗ trợ các công cụ viết, dịch trực tiếp và các tính năng AI trong ứng dụng.

Bàn phím Magic Keyboard cùng tông màu mang đến một trải nghiệm gõ phím thoải mái, chính xác, trong khi bàn di Multi-Touch mới cho phép người dùng nhấp, cuộn, vuốt và chụm ở mọi vị trí trên bề mặt

Camera FaceTime HD 1080p giúp các cuộc gọi video trở nên rõ ràng trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau cùng micrô kép với khả năng điều hướng chùm sóng phân tách giọng nói của người dùng và làm giảm tiếng ồn xung quanh

Nhờ các tính năng Continuity, MacBook Neo có thể kết nối liền mạch với iPhone. Người dùng có thể sao chép và dán nội dung giữa các thiết bị, tiếp tục công việc thông qua Handoff hoặc phản chiếu màn hình iPhone trực tiếp trên Mac.

Thiết bị được trang bị hai cổng USB-C, jack tai nghe 3.5 mm, cùng kết nối Wi-Fi 6E và Bluetooth 6 nhằm đảm bảo tốc độ kết nối nhanh và ổn định với các thiết bị ngoại vi.

Tại Việt Nam, MacBook Neo có giá khởi điểm 16,49 triệu đồng, trong khi mức giá dành cho lĩnh vực giáo dục là 13,99 triệu đồng. Máy có bốn tùy chọn màu gồm hồng phớt, xanh indigo, bạc và vàng citrus và có thể đặt hàng thông qua cửa hàng trực tuyến của Apple.