MacBook Air M5 ra mắt với dung lượng gấp đôi, giá từ 29,99 triệu đồng

Apple chính thức giới thiệu MacBook Air thế hệ mới trang bị chip M5, nâng cấp toàn diện về hiệu năng, kết nối và dung lượng lưu trữ. Sản phẩm tiếp tục duy trì thiết kế nhôm mỏng nhẹ đặc trưng, bổ sung cấu hình mặc định 512GB và hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6.

Hiệu năng tập trung cho AI và sáng tạo nội dung

Theo Apple, M5 sở hữu CPU 10 lõi cùng GPU tối đa 10 lõi tích hợp Neural Accelerator trên từng lõi xử lý, tối ưu cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo. Hãng cho biết hiệu suất xử lý AI nhanh gấp 4 lần so với MacBook Air dùng chip M4 và cao hơn tới 9,5 lần so với thế hệ M1.

M5 mang hiệu năng vượt trội và năng lực AI mở rộng đến với MacBook Air

MacBook Air là sự kết hợp giữa hiệu năng và tính di động dành cho mọi người, từ sinh viên đến chuyên gia sáng tạo và người tiêu dùng. Đây cũng chính là chiếc laptop phổ biến nhất dành cho người dùng doanh nghiệp

Chip M5 mang lại hiệu năng đáng kinh ngạc cho mọi thứ mà người dùng muốn xử lý, từ các dự án sáng tạo đến các tác vụ AI, kể cả sử dụng Apple Intelligence tại nhà hay chạy mô hình ngôn ngữ lớn trên thiết bị

Bên cạnh đó, băng thông bộ nhớ thống nhất đạt 153GB/s, tăng 28% so với M4. Công cụ dò tia thế hệ thứ ba và các lõi shader nâng cấp cũng cải thiện đáng kể khả năng kết xuất 3D và chơi game.

Một số nâng cấp đáng chú ý về MacBook Air mới gồm:

- Nâng cấp video bằng AI trong Topaz Video nhanh hơn đến 6,9 lần so với M1.

- Kết xuất 3D bằng Blender nhanh hơn đến 6,5 lần so với M1.

- Xử lý ảnh trên Affinity nhanh hơn đến 2,7 lần so với M1.

- Tốc độ duyệt web nhanh hơn 50% so với laptop PC dùng Intel Core Ultra X7.

Lưu trữ tăng gấp đôi, SSD nhanh hơn, bổ sung kết nối mới

MacBook Air M5 có dung lượng tiêu chuẩn 512GB, gấp đôi thế hệ trước, và cho phép cấu hình tối đa 4TB. Apple cho biết SSD mới có tốc độ đọc/ghi nhanh gấp 2 lần, hỗ trợ tốt hơn cho các thư viện dữ liệu lớn hoặc luồng công việc AI chạy trực tiếp trên thiết bị.

MacBook Air nay trang bị tiêu chuẩn dung lượng lưu trữ 512GB và SSD mới cho hiệu suất đọc ghi nhanh hơn gấp 2 lần, tăng đáng kể tốc độ truy cập tệp và đẩy nhanh các luồng công việc

MacBook Air mới có thiết kế bằng nhôm, mỏng nhẹ và bền đẹp với màn hình Liquid Retina, camera 12MP Center Stage và hai cổng Thunderbolt 4 để kết nối phụ kiện

Máy có phiên bản 13 và 15 inch cùng các màu xanh da trời, đêm xanh thẳm, ánh sao và bạc

Máy tiếp tục có hai phiên bản 13 inch và 15 inch với màn hình Liquid Retina độ sáng 500 nit, hỗ trợ 1 tỷ màu. Thời lượng pin đạt tối đa 18 giờ và hỗ trợ sạc nhanh.

Các trang bị đáng chú ý gồm:

- Camera 12MP Center Stage hỗ trợ Desk View.

- Hệ thống ba micrô và âm thanh không gian Dolby Atmos.

- Hai cổng Thunderbolt 4, hỗ trợ tối đa hai màn hình ngoài.

- Cổng sạc MagSafe chuyên dụng.

- Chip không dây N1 do Apple thiết kế, hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6.

MacBook Air M5 có bốn tuỳ chọn màu sắc là Xanh da trời, Đêm xanh thẳm, Ánh sao và Bạc.

Tối ưu cùng cùng macOS Tahoe và Apple Intelligence

Thiết bị chạy macOS Tahoe, tích hợp các tính năng Apple Intelligence như dịch trực tiếp trong Tin Nhắn, tự động phân loại nhắc việc và khả năng khai thác mô hình AI ngay trên máy để xử lý tài liệu. Tính năng Phản Chiếu iPhone và ứng dụng Điện Thoại trên Mac tiếp tục được duy trì, hỗ trợ nhận và quản lý cuộc gọi từ iPhone gần đó.

Apple cho biết MacBook Air M5 sử dụng 55% vật liệu tái chế, bao gồm 100% nhôm tái chế ở vỏ máy và 100% coban tái chế trong pin. Sản phẩm được sản xuất với 50% điện năng tái tạo trong chuỗi cung ứng.

MacBook Air 13 inch M5 có giá từ 29,99 triệu đồng (hoặc 27,27 triệu đồng cho lĩnh vực giáo dục). Phiên bản 15 inch có giá từ 34,99 triệu đồng (hoặc 32,29 triệu đồng cholĩnh vực giáo dục).