MacBook Pro M5 Pro và M5 Max ra mắt: Hiệu năng AI gấp 4 lần, giá cao nhất hơn 104 triệu đồng

Theo Apple, đây là bước nâng cấp lớn về kiến trúc khi hai dòng chip M5 Pro và M5 Max được thiết kế xoay quanh xử lý AI trên thiết bị. Hệ thống CPU mới sở hữu tới 18 lõi, gồm 6 lõi hiệu năng cao và 12 lõi tiết kiệm điện, trong khi GPU thế hệ mới tích hợp Neural Accelerator trong từng lõi. Nhờ đó, hiệu năng AI được công bố cao hơn tới 4 lần so với thế hệ trước và gấp 8 lần so với các phiên bản dùng chip M1.

MacBook Pro với chip M5 Pro và M5 Max hoàn toàn mới mang đến hiệu năng siêu nhanh và nâng tầm AI trên thiết bị.

Tăng tốc xử lý mô hình ngôn ngữ và đồ họa 3D

Với kiến trúc hợp nhất mới, M5 Pro và M5 Max cho phép chạy mô hình ngôn ngữ lớn nhanh hơn đáng kể ngay trên máy. Apple cho biết hiệu năng xử lý câu lệnh AI có thể nhanh hơn gần 7 lần so với bản M1 Pro/Max và gấp khoảng 4 lần so với thế hệ M4 tương ứng.

MacBook Pro với chip M5 Pro và M5 Max mang đến sự tăng cường mạnh mẽ về hiệu năng, sở hữu CPU mới với lõi CPU nhanh nhất thế giới, GPU thế hệ mới với Neural Accelerator trong mỗi lõi cùng băng thông bộ nhớ thống nhất cao hơn

Trên MacBook Pro mới, phân tích hình ảnh sẽ chạy còn nhanh hơn nữa trong các ứng dụng phổ biến như QuPath

Với sức mạnh của M5 Pro và M5 Max, các nhà nghiên cứu và phát triển AI có thể đào tạo các mô hình tùy chỉnh cục bộ cũng như các chuyên gia sáng tạo có thể tận dụng các công cụ được AI hỗ trợ để chỉnh sửa video, sản xuất âm nhạc và thiết kế

Ở mảng đồ họa, GPU mới cải thiện hiệu suất tới 50% so với M4 Pro/Max. Điều này giúp các nhà thiết kế, kỹ sư và chuyên gia VFX xử lý cảnh 3D phức tạp theo thời gian thực, kết xuất video và hiệu ứng nhanh hơn trong các phần mềm chuyên dụng.

Bộ nhớ thống nhất cũng được mở rộng:

- Phiên bản M5 Pro hỗ trợ tối đa 64GB, băng thông lên tới 307GB/s.

- Phiên bản M5 Max hỗ trợ tối đa 128GB, băng thông lên tới 614GB/s.

Dung lượng lớn và băng thông cao hướng đến các tác vụ như huấn luyện mô hình AI cục bộ, dựng phim 8K hoặc xử lý bộ dữ liệu lớn.

SSD nhanh gấp đôi, lưu trữ khởi điểm từ 1TB

Apple nâng tốc độ đọc ghi SSD lên tới 14,5GB/s, nhanh hơn tối đa 2 lần so với thế hệ trước. Cấu hình tiêu chuẩn cũng được nâng cấp khi MacBook Pro M5 Pro có khởi điểm 1TB, trong khi đó MacBook Pro M5 Max khởi điểm 2TB. Thay đổi này cho thấy hãng tập trung vào nhóm người dùng chuyên nghiệp vốn thường phải làm việc với dự án dung lượng lớn.

Với hiệu năng đọc ghi nhanh hơn lên đến 2 lần, đạt tốc độ lên đến 14,5GB/s, MacBook Pro mới giúp tăng tốc các luồng công việc chuyên nghiệp trên các dự án video 4K và 8K

MacBook Pro mới mang đến thời lượng pin lên đến 24 giờ đầy ấn tượng, nhờ đó những người dùng nâng cấp có thể xử lý các luồng công việc chuyên nghiệp của họ ở bất cứ đâu

MacBook Pro mới duy trì thời lượng pin tối đa 24 giờ. Theo Apple, người dùng nâng cấp từ máy Intel có thể có thêm tới 13 giờ sử dụng, trong khi người dùng M1 có thể tăng thêm khoảng 3 giờ.

Thiết bị tích hợp chip mạng N1 do Apple tự thiết kế, hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6. Máy cũng trang bị ba cổng Thunderbolt 5, HDMI xuất 8K, khe thẻ SDXC và sạc MagSafe 3. Phiên bản M5 Pro hỗ trợ tối đa hai màn hình ngoài độ phân giải cao, còn M5 Max hỗ trợ tới bốn màn hình.

Màn hình XDR, camera 12MP và âm thanh sáu loa

MacBook Pro tiếp tục sử dụng màn hình Liquid Retina XDR với độ sáng HDR tối đa 1.600 nit và 1.000 nit cho nội dung SDR, kèm tùy chọn nano-texture giảm chói. Camera 12MP hỗ trợ Center Stage, mic chuẩn studio và hệ thống sáu loa hỗ trợ Âm Thanh Không Gian phục vụ nhu cầu họp trực tuyến và sản xuất nội dung.

Màn hình Liquid Retina XDR mang đến độ sáng HDR đỉnh 1600 nit và lên đến 1000 nit cho nội dung SDR

MacBook Pro mới cũng có thể kết nối lên đến hai màn hình ngoài có độ phân giải cao với M5 Pro và lên đến bốn màn hình có độ phân giải cao với M5 Max

Thế hệ MacBook Pro mới vận hành trên macOS Tahoe, tích hợp sâu các tính năng Apple Intelligence như Dịch Trực Tiếp, tác vụ thông minh trong Phím Tắt và nâng cấp Spotlight. Apple nhấn mạnh toàn bộ xử lý AI ưu tiên thực hiện trên thiết bị nhằm đảm bảo quyền riêng tư.

Apple cho biết MacBook Pro mới sử dụng 45% vật liệu tái chế, bao gồm nhôm và coban tái chế 100% trong các thành phần chính. Sản phẩm được sản xuất bằng 50% điện tái tạo trong chuỗi cung ứng, phù hợp với mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2030 của hãng.

Tại Việt Nam, MacBook Pro 14 inch M5 Pro có giá khởi điểm từ 59,99 triệu đồng, MacBook Pro 16 inch M5 Pro có giá từ 72,99 triệu đồng.

MacBook Pro 14 inch M5 Max có giá khởi điểm 97,99 triệu đồng và MacBook Pro 16 inch M5 Max có giá khởi điểm 104,99 triệu đồng.