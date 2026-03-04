5 trường hợp sau sẽ bị Vietinbank, Vietcombank, BIDV… đóng băng tài khoản, dừng giao dịch chuyển tiền/ rút tiền

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hàng loạt ngân hàng lớn sẽ tạm dừng toàn bộ giao dịch đối với các tài khoản chưa cập nhật đầy đủ giấy tờ tùy thân và dữ liệu sinh trắc học. Người dùng cần kiểm tra và cập nhật thông tin để tránh tình trạng tài khoản bị gián đoạn.

Từ ngày 1/1/2025, các ngân hàng thương mại lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, MB, VPBank... bắt đầu áp dụng các quy định mới theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN.

Dưới đây là 5 trường hợp cụ thể mà cả khách hàng cá nhân và tổ chức cần đặc biệt lưu ý để tránh bị gián đoạn tài khoản:

Đối với khách hàng cá nhân, có 3 trường hợp tài khoản sẽ bị tạm dừng mọi hoạt động bao gồm cả rút và chuyển tiền. Đầu tiên là khi giấy tờ tùy thân dùng để đăng ký tài khoản (như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu) đã hết hạn sử dụng. Thứ hai, khách hàng chưa hoàn tất việc xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt hoặc vân tay theo yêu cầu. Cuối cùng là các trường hợp khách hàng người nước ngoài có giấy tờ chứng minh cư trú hợp pháp tại Việt Nam hết hiệu lực.

Về phía khách hàng tổ chức, tài khoản cũng sẽ bị ngừng giao dịch trong 2 trường hợp. Đó là khi người đại diện pháp luật (hoặc kế toán trưởng) có giấy tờ tùy thân hết hạn, dẫn đến toàn bộ giao dịch của tổ chức bị đóng băng. Hoặc khi người được tổ chức ủy quyền sử dụng tài khoản có giấy tờ tùy thân hết hạn thì các giao dịch do chính người này thực hiện sẽ bị ngừng.

Ngoài ra, theo quy định mới nhất vừa được áp dụng, bắt đầu từ ngày 1/1/2026, người dùng Việt Nam sẽ không thể thực hiện các thao tác rút tiền hay thanh toán nếu vẫn sử dụng Hộ chiếu (Passport) làm giấy tờ tùy thân để đăng ký với ngân hàng.

Thông báo quan trọng này áp dụng cho tất cả khách hàng của các ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... Yêu cầu này đã được hàng loạt ngân hàng thương mại phát đi và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Bên cạnh đó, kể từ ngày 5/1/2026, quy trình phát hành thẻ tín dụng tại các ngân hàng thương mại cũng có sự điều chỉnh quan trọng. Theo quy định mới, khách hàng sẽ không thể thực hiện thủ tục hoàn toàn trực tuyến như trước. Thay vào đó, người dùng bắt buộc phải đến trực tiếp quầy giao dịch để gặp mặt và thực hiện xác thực sinh trắc học.

Mục tiêu cốt lõi của quy định mới là tăng cường mức độ an toàn, bảo mật trong thanh toán điện tử và yêu cầu xác thực thông tin chính chủ. Những khách hàng cá nhân và tổ chức chưa hoàn tất việc cập nhật thông tin theo yêu cầu sẽ đối mặt với việc bị hạn chế, thậm chí tạm dừng toàn bộ các giao dịch. Các giao dịch bị ảnh hưởng bao gồm: giao dịch trực tiếp tại quầy (rút tiền mặt, thanh toán, chuyển khoản); giao dịch online trên App/Web (chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện tử) và cả giao dịch tại các cây ATM/POS (rút tiền, chuyển khoản, thanh toán qua thẻ).