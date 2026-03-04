Apple để lộ MacBook Neo: Giá rẻ chưa từng có, sẽ ra mắt tối nay?

Theo PhoneArena, thông tin rò rỉ xuất phát từ cơ sở dữ liệu tuân thủ quy định tại thị trường Liên minh châu Âu. Trong danh sách này xuất hiện tên gọi MacBook Neo cùng mã model A3404 trên trang quản lý sản phẩm của Apple. Dù đường dẫn nhanh chóng bị gỡ bỏ chỉ sau vài phút, chi tiết này vẫn được nhiều trang công nghệ ghi nhận, qua đó củng cố các tin đồn trước đó về một mẫu MacBook mới hướng tới phân khúc phổ thông.

Chiến lược phần cứng khác biệt

Điểm đáng chú ý nhất của MacBook Neo nằm ở nền tảng vi xử lý. Theo các nguồn tin trong ngành, thiết bị có thể sử dụng chip dòng A-series, vốn được phát triển cho iPhone, thay vì dòng M-series đang trang bị trên các mẫu Mac hiện nay.

Tên MacBook Neo xuất hiện trên trang web của Apple trước khi bị gỡ xuống

Hình ảnh phác hoạ mẫu MacBook Neo. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, MacBook Neo được dự đoán sẽ chạy vi xử lý như A18 Pro hoặc A19 Pro, dòng chip từng xuất hiện trên các thế hệ iPhone cao cấp của Apple. Nếu điều này trở thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên Apple đưa kiến trúc vi xử lý dành cho điện thoại thông minh lên một máy tính xách tay.

Giới phân tích cho rằng lựa chọn này giúp Apple tối ưu chi phí sản xuất, đồng thời tận dụng ưu thế về hiệu năng trên mỗi watt, yếu tố vốn là thế mạnh của chip di động. Tuy nhiên, cấu hình này nhiều khả năng chỉ hướng đến các tác vụ cơ bản như học tập, làm việc văn phòng hay giải trí nhẹ.

Định vị dưới MacBook Air

Về vị trí trong hệ sinh thái, MacBook Neo được cho là nằm dưới dòng MacBook Air, trở thành mẫu Mac có giá dễ tiếp cận nhất của Apple.

Tên gọi “Neo” được cho là gợi ý về định hướng sản phẩm: Trẻ trung, tối giản và nhắm tới người dùng mới, đặc biệt là sinh viên, học sinh hoặc nhóm khách hàng lần đầu tiếp cận máy tính Mac.

Mẫu MacBook Air M5 vừa được Apple ra mắt tối 3/3

Một số nguồn tin cho biết mức giá khởi điểm của MacBook Neo có thể tương đương khoảng 15,8 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với các mẫu MacBook hiện tại.

Khác với các sự kiện ra mắt sản phẩm quy mô lớn thường thấy, Apple được cho là sẽ giới thiệu MacBook Neo thông qua thông cáo báo chí trên Apple Newsroom vào tối ngày 4/3/2026, thay vì tổ chức livestream toàn cầu.

Song song đó, các buổi trải nghiệm dành cho truyền thông mang tên “Apple Experience” dự kiến diễn ra cùng ngày tại ba thành phố gồm New York, London và Thượng Hải (Trung Quốc).

Nếu những thông tin trên trở thành hiện thực, MacBook Neo có thể đánh dấu bước đi mới của Apple trong việc mở rộng thị phần laptop phổ thông, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp với các mẫu máy Windows giá rẻ và Chromebook trên thị trường toàn cầu.

Tham khảo PhoneArena